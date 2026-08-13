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तेलंगाना में नया फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट SIR के लिए मान्य दस्तावेज नहीं, ECI का स्पष्टीकरण

तेलंगाना में नया फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट SIR के लिए मान्य दस्तावेज नहीं, ECI का स्पष्टीकरण ( ETV Bharat )

हैदराबाद: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना सरकार की ओर से जारी किया जा रहा 'फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट' (FRC) मतदाता सूची के SIR के लिए मान्य दस्तावेज नहीं है. यह बात सामने आई है कि यह सर्टिफिकेट असल में राशन कार्ड के बराबर ही एक दस्तावेज है. आयोग ने बताया है कि चूकि राशन कार्ड सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर किए गए 12 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं है, इसलिए इसके आधार पर जारी किए गए 'फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट' को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. यह स्पष्ट कर दिया गया है कि SIR के लिए सिर्फ राज्य में दिए गए आदेशों के आधार पर जारी किया गया सर्टिफिकेट ही जमा किया जा सकता है. तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी ने हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर SIR के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी किए जा रहे FRC के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था. इस दस्तावेज की मंजूरी को लेकर अदालत में एक याचिका भी दायर की गई है. इस पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक बहस हुई थी. इसी संदर्भ में केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है. एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोटिस पाने वाले मतदाताओं को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 12 दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा. इसमें परिवार का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी शामिल है. आयोग 17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगे. जिन वोटरों के बारे में चुनाव अधिकारियों को संदेह है या जिनका डेटा SIR-2002 से मैच नहीं हुआ है, उन्हें नोटिस भेजे जा सकते हैं. नोटिस पाने वाले वोटरों को ERO के सामने पेश होना होगा और 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक दिखाना होगा. ऐसी स्थिति में, तेलंगाना में भी परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने पिछले महीने 25 जुलाई को सरकारी आदेश नंबर 172 जारी किया. इसमें तहसीलदारों को राशन कार्ड की जानकारी के आधार पर यह सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया गया है.