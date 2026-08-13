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तेलंगाना में नया फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट SIR के लिए मान्य दस्तावेज नहीं, ECI का स्पष्टीकरण

चुनाव आयोग ने साफ किया कि 25 जुलाई 2026 से पहले पुरानी व्यवस्था के तहत जारी किए गए फैमिली रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा.

New Family Register Certificate issued by Telangana not valid for SIR verification, ECI clarifies
तेलंगाना में नया फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट SIR के लिए मान्य दस्तावेज नहीं, ECI का स्पष्टीकरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 1:16 PM IST

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हैदराबाद: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना सरकार की ओर से जारी किया जा रहा 'फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट' (FRC) मतदाता सूची के SIR के लिए मान्य दस्तावेज नहीं है. यह बात सामने आई है कि यह सर्टिफिकेट असल में राशन कार्ड के बराबर ही एक दस्तावेज है. आयोग ने बताया है कि चूकि राशन कार्ड सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर किए गए 12 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं है, इसलिए इसके आधार पर जारी किए गए 'फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट' को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता.

यह स्पष्ट कर दिया गया है कि SIR के लिए सिर्फ राज्य में दिए गए आदेशों के आधार पर जारी किया गया सर्टिफिकेट ही जमा किया जा सकता है. तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी ने हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर SIR के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी किए जा रहे FRC के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था. इस दस्तावेज की मंजूरी को लेकर अदालत में एक याचिका भी दायर की गई है. इस पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक बहस हुई थी. इसी संदर्भ में केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है.

एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोटिस पाने वाले मतदाताओं को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 12 दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा. इसमें परिवार का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट भी शामिल है. आयोग 17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगे. जिन वोटरों के बारे में चुनाव अधिकारियों को संदेह है या जिनका डेटा SIR-2002 से मैच नहीं हुआ है, उन्हें नोटिस भेजे जा सकते हैं. नोटिस पाने वाले वोटरों को ERO के सामने पेश होना होगा और 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक दिखाना होगा.

ऐसी स्थिति में, तेलंगाना में भी परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने पिछले महीने 25 जुलाई को सरकारी आदेश नंबर 172 जारी किया. इसमें तहसीलदारों को राशन कार्ड की जानकारी के आधार पर यह सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया गया है.

बिना जांच के इसे कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, इस पर सवाल उठाते हुए ECI ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग सिर्फ उसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर विचार करेगा जो संयुक्त आंध्र प्रदेश में 25 जुलाई, 2013 को जारी किए गए मेमो के आधार पर जारी किया गया हो. आयोग ने साफ किया है कि FRC तभी दिया जाएगा जब फील्ड लेवल पर जांच और जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल कर ली जाए. आयोग ने कहा कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिना किसी जांच के राशन कार्ड की जानकारी के आधार पर जारी किया जा रहा है और यह राशन कार्ड के ही बराबर है. हालांकि, आयोग ने यह भी साफ किया कि 25 जुलाई से पहले पुरानी व्यवस्था के तहत जारी किए गए फैमिली रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा.

राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि
SIR प्रक्रिया के तहत किए गए रेशनलाइजेशन (व्यवस्थित करने की प्रक्रिया) से तेलंगाना में पोलिंग स्टेशनों की संख्या 35,985 से बढ़कर 36,353 हो गई है. इसमें 368 की बढ़ोतरी हुई है. पोलिंग स्टेशनों का रेशनलाइज़ेशन इस प्रस्ताव के आधार पर किया गया कि हर मतदान केंद्र पर लोगों की संख्या 1,200 से अधिक न हो, एक घर के सभी मतदाताओं को एक ही केंद्र पर रखा जाए और वोटर्स मतदान केंद्र से 2 किलोमीटर के दायरे में हों.

केंद्रीय चुनाव आयोग ने बुधवार को इस प्रोसेस को मंजूरी दी. राज्य से कुल 551 मतदान केंद्रों की जगह बदलने, 335 केंद्रों के नाम बदलने, 460 नए मतदान केंद्र बनाने और 92 केंद्रों को हटाने या दूसरे मतदान केंद्रों के साथ मिलाने के प्रस्ताव मिले थे. इन पर विचार करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन का काम शुरू किया.

यह भी पढ़ें- चुनाव आयोग ने कर्नाटक में SIR की डेडलाइन बढ़ाई, फाइनल वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर को जारी होगी

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