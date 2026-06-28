ETV Bharat / bharat

भारत में सर्कस संस्कृति को फिर से जीवित कर रहा 'रैंबो सर्कस'

भारतीय सर्कस का नया चेहरा: रैम्बो सर्कस भारत की सर्कस संस्कृति को फिर से जीवित कर रहा है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.

Rambo Circus
रैंबो सर्कस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 28, 2026 at 5:22 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : भारत का इकलौता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्कस, रैम्बो सर्कस, दिल्ली में हौज खास स्थित एनसीयूआई सभागार में चार दिवसीय प्रदर्शनों की श्रृंखला लेकर आया है. इन शो ने दिल्लीवासियों को खूब मनोरंजन, हंसी और रोमांच से भर दिया है. सभागार माता-पिता और उनके बच्चों से खचाखच भरा हुआ है. विभिन्न राज्यों के कलाकारों द्वारा कलाबाजी, जगलिंग, साइकिलिंग, टाइट्रोप वॉकिंग और शानदार लेजर डांस जैसे करतबों के प्रदर्शन से उत्साह चरम पर पहुंच गया.

रंजीत सदा और राजीव चटर्जी का कहना है कि सर्कस का मूल उद्देश्य कलाकार और दर्शकों के बीच एक जुड़ाव बनाना है. ये कलाकार शो के दौरान बच्चों को खरगोश के कान वाली टोपियां बांटकर और बुलबुले उछालकर उन्हें हंसाते हैं.

रैम्बो सर्कस के बारे में रैम्बो सर्कस की स्थापना पी.टी. दिलीप ने की थी, जो भारतीय सर्कस उद्योग में आधुनिक विचारों को लाने के लिए जाने जाते हैं. रैम्बो नाम शक्ति और रोमांच का प्रतीक है, और सर्कस की आधिकारिक शुरुआत 26 जनवरी, 1991 को हुई थी.

शुरुआती वर्षों में, रैम्बो सर्कस में कलाबाजों और विदूषकों के साथ-साथ हाथी, शेर, बाघ, घोड़े, ऊंट, चिंपैंजी, भालू, तोते और कुत्ते भी शामिल थे. हालांकि, सरकार द्वारा सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद, कंपनी ने मानव प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को पूरी तरह से नया रूप दिया.

Rambo Circus
रैंबो सर्कस (ETV Bharat)

आज, इसके शो में हवाई करतब, कलाबाजी, बाजीगरी, संतुलन करतब, एलईडी और लेजर प्रदर्शन और अन्य तकनीक-आधारित आकर्षण शामिल हैं. मनोरंजन से कहीं बढ़कर सबसे रोमांचक करतबों में से एक अर्जुन नायक और उनकी पत्नी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है.

बैलेंसिंग बॉक्स एक्ट के दौरान, अर्जुन बॉक्स को संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे और दो बार असफल रहे, जिससे दर्शकों में उत्सुकता पैदा हुई, और फिर उन्होंने स्टंट को पूरा किया, जिससे यह सशक्त संदेश मिला कि सर्कस केवल मनोरंजन के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन के बारे में भी एक सशक्त संदेश देता है कि निरंतरता और दृढ़ संकल्प अंततः सफलता की ओर ले जाते हैं.

Rambo Circus
रैंबो सर्कस (ETV Bharat)

आज सर्कस चलाना दशकों पहले की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है. सर्कस प्रबंधक गौरव ने कहा, "मुझे वो दिन याद हैं जब हम खुले मैदानों में सर्कस का आनंद लेते थे, जहां टिकट मात्र 50 या 100 रुपये के होते थे. अब सर्कस चलाना पहले से कहीं अधिक महंगा हो गया है."

उन्होंने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतें, परिवहन लागत, स्थल का किराया और कलाकारों के वेतन ने सर्कस चलाना और भी महंगा बना दिया है. उन्होंने आगे कहा कि अब सर्कस डिजिटल मनोरंजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे दर्शकों को आकर्षित करना कठिन होता जा रहा है. जीवित रहने के लिए, सर्कस कंपनियों ने विश्व स्तरीय कलाबाजी और हवाई प्रदर्शनों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी आधारित प्रदर्शनों में पुनर्निवेश किया है, जो दर्शकों को आकर्षित करते हैं.

Rambo Circus
रैंबो सर्कस (ETV Bharat)

लेजर डांस एक्ट करने वाले और दर्शकों का दिल जीतने वाले लकी राज ने बताया कि उन्होंने एलईडी पोशाकें खुद डिजाइन की हैं. उन्होंने कहा, "बचपन से ही मुझे तकनीक में रुचि रही है. मैं कारों को भी मॉडिफाई करता हूं, इसलिए मैं प्रदर्शन में नई-नई चीजें लाने की कोशिश करता हूं क्योंकि आज के दर्शक तकनीक प्रेमी हैं."

गृहिणी मीनाक्षी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में सर्कस में बहुत बड़ा बदलाव आया है. यह जानवरों पर आधारित मनोरंजन से विकसित होकर प्रतिभा, तकनीक और कहानी कहने पर केंद्रित प्रदर्शनों में तब्दील हो गया है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक डांस और लेजर परफॉर्मेंस अद्भुत हैं. आज कलाकार अपनी जान जोखिम में डालते हैं. पहले सर्कस में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था. सर्कस में जानवरों पर प्रतिबंध लगाना सरकार का अच्छा निर्णय था, क्योंकि जानवर बेज़ुबान होते हैं और हमें उन्हें किसी भी प्रकार की हिंसा से बचाना चाहिए.

Rambo Circus
रैंबो सर्कस (ETV Bharat)

सरकार को संदेश 57 वर्षीय जोकर बृज भूषण ने कहा कि हम पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल करते हैं, जिसके लिए मैं बेहद आभारी हूं, लेकिन भारतीय होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारा अपना देश भी हमारे प्रयासों को मान्यता दे.

उन्होंने कहा कि भारत में कई महान कलाकार हैं. यह कलाओं से समृद्ध और प्रतिभाशाली कलाकारों वाला देश है, और हम अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिर भी हमारे प्रदर्शन के लिए हमें कोई पुरस्कार नहीं मिला है. उन्होंने सरकार से संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत सर्कस कलाकारों को मान्यता देने का आग्रह किया.

उन्होंने आगे कहा, "हमें कलाकार पहचान पत्र या आधिकारिक मान्यता मिलनी चाहिए. अगर सर्कस कलाकारों को सम्मान मिले, तो और भी युवा इस पेशे में आएंगे और अपनी प्रतिभा से आजीविका कमाएंगे." उन्होंने एक और चुनौती की ओर भी इशारा किया. पहले सर्कस खुले मैदानों में आयोजित होते थे. आज शहर इमारतों और आवासीय परिसरों से भरे हुए हैं, इसलिए हमें प्रदर्शन के लिए स्टेडियमों और सभागारों पर निर्भर रहना पड़ता है. इन चुनौतियों के बावजूद, रैम्बो सर्कस अपने सभी कलाकारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है, जिनमें से कई भारत के विभिन्न राज्यों से आते हैं.

सर्कस में जानवरों पर प्रतिबंध क्यों है? भारत में, जंगली जानवरों को सर्कस में प्रदर्शन करने से मुख्य रूप से पशु कल्याण संबंधी चिंताओं के कारण प्रतिबंधित किया गया है. भारत सरकार ने क्रूरता को रोकने के लिए 1998 में सर्कस में जानवरों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें कठोर प्रशिक्षण विधियों और जानवरों को होने वाले मनोवैज्ञानिक तनाव पर चिंता व्यक्त की गई थी.

पिंकी, जो 20 वर्षों से कलाकार के रूप में काम कर रही हैं, ने कहा, "मेरा परिवार सर्कस में काम करता है, इसलिए मैं आई. मुझे बचपन से ही कलाकार होने में आनंद आता रहा है, और जब दर्शक हम पर हंसते हैं, तो हमें आत्मविश्वास मिलता है. हमने अपने वरिष्ठों से सीखा है. पहले हम जानवरों के साथ काम करते थे और अब हमारे पास जानवर नहीं हैं, और इससे हमें काफी मुश्किल हो रही है. हम अंतरराष्ट्रीय सर्कस देखकर नई चीजें सीखने और नई गतिविधियों को अपनाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने आगे बताया कि जानवर हमारे साथ सुरक्षित हैं, हम उन्हें समय पर खाना खिलाते हैं, और जानवरों पर होने वाली क्रूरता के बारे में उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत में काफी अभ्यास किया, अभ्यास के दौरान यह हमारे साथ-साथ जानवरों के लिए भी कठिन होता है. उसके बाद, हमें एक प्रशिक्षक मिल जाता है."

दर्शकों की प्रतिक्रिया दर्शकों का मानना ​​है कि बदलते समय के बावजूद सर्कस का अपना एक विशेष स्थान है. अमित बत्रा, जो एक कामकाजी महिला हैं, अपनी बेटी का उत्साहवर्धन करते हुए कहती हैं कि रैम्बो सर्कस का शुक्रिया, हमें खूब हंसी आई और मेरी बेटी बहुत खुश है. हमें भारतीय सर्कस को बढ़ावा देना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए.

एक अन्य दर्शक, राशि गुप्ता ने कहा कि वह अपने बच्चे को एक अनूठा अनुभव देने आई हैं. उन्होंने कहा कि यह जीवन भर का अनुभव है क्योंकि आजकल बच्चों को सर्कस देखने को नहीं मिलता. टिकट की कीमतों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे जो प्रयास कर रहे हैं वह बहुत सराहनीय है, वे जोखिम उठाते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं, इसलिए कीमत उचित है. फातिमा ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि सर्कस विकसित हुआ है. अब हम वातानुकूलित स्टेडियम में आरामदायक सीटों और आधुनिक सुविधाओं के साथ शो का आनंद लेते हैं. यह पुराने सर्कसों से बेहतर है. उन्होंने कहा कि पहले सर्कस में सिर्फ वेशभूषा पहनना होता था, और अब अधिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, और मुझे अच्छा लगता है कि भारतीय सर्कस विकसित हो रहा है. जैसे ही दर्शक हर प्रदर्शन पर उत्साह बढ़ाते हैं, रैम्बो सर्कस यह साबित करता है कि सर्कस की भावना असाधारण मानवीय प्रतिभाओं और दृढ़ संकल्प के माध्यम से जीवित रहती है.

ये भी पढ़ें : Gemini Sankaran Passed away: भारतीय सर्कस के पितामह जेमिनी शंकरन का निधन

TAGGED:

INDIAN CIRCUS RAMBO CIRCUS
रैम्बो सर्कस भारत
NEW FACE OF THE INDIAN CIRCUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.