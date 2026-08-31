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दिल्ली SIR: ड्राफ्ट रोल में 47.7 लाख लोगों के नाम नहीं, 30 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों के नाम इस ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, या जिनका नाम छूट गया है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है. आयोग के नियमों के मुताबिक, ड्राफ्ट रोल पर जनता से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं. जो लोग या मतदाता इस सूची से बाहर हो गए हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

राजधानी में इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने के बाद राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गईं हैं. आने वाले दिनों में संभावित चुनावी तैयारियों को देखते हुए सभी दल इस बात का आकलन करने में जुट गए हैं कि इस फेरबदल का उनके वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा तीनों ही अब इसका अध्ययन कर रहे हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में मतदाता सूचियों को पूरी तरह से पारदर्शी, त्रुटिहीन और अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का अभियान चलाया गया था. इस गहन पुनरीक्षण के तहत उन मतदाताओं के नामों की सूची की बारीकी से जांच की गई, जो अब अपने पुराने पते पर नहीं मिल रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या जिनके नाम दो या दो से अधिक स्थानों पर दर्ज (डुप्लीकेट प्रविष्टियां) थे. इस अभियान के परिणामस्वरूप, कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47.7 लाख नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए जा सके. इस प्रकार अब संशोधित ड्राफ्ट रोल में लगभग 97.5 लाख मतदाताओं के नाम ही शामिल हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की चुनावी राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली का नया ड्राफ्ट चुनावी रोल सोमवार को आधिकारिक तौर पर प्रकाशित कर दिया गया है. विशेष गहन पुनरीक्षण SIR (Special Intensive Revision) की इस बड़ी प्रक्रिया के बाद दिल्ली के कुल 1.45 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 47.7 लाख लोगों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं. इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने के बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक अमले में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है.

मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, मतदाता सूची के इस प्रारूप के खिलाफ दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और नागरिक 30 सितंबर तक इसके लिए अपने आवेदन दे सकते हैं. इसके पश्चात सभी आपत्तियों और दावों का निपटारा किया जाएगा, जिसके बाद आगामी 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, बूथ लेवल एजेंटों (BLA) और आम जनता से अपील की है कि वे इस ड्राफ्ट सूची की जांच करें ताकि यदि किसी पात्र और वैध मतदाता का नाम गलती से छूट गया हो, तो समयावधि के भीतर फॉर्म भरकर उसे दुरुस्त कराया जा सके. इस पूरी प्रक्रिया पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि अंतिम सूची आने तक मतदाताओं की वास्तविक संख्या कितनी रह जाती है.

नाम कट गया तो क्या करें

यदि आपका या आपके किसी परिचित का नाम इस नई ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सुधार का पूरा मौका दिया है. जिन लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, वे 31 अगस्त यानि आज से 30 सितंबर के बीच फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (डिक्लरेशन फॉर्म) और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं. सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

नाम कट गया है तो आप इस प्रकिया या फॉर्म-6 भरकर जुड़वा सकते हैं नाम

यदि आपका नाम नई ड्राफ्ट मतदाता सूची से कट गया है या आप पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म-6 भरना होगा. फॉर्म भरने और जमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं. अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो 'Sign Up' पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और रजिस्ट्रेशन करें.

इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करें और 'Fill Form 6' विकल्प को चुनें. फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी (नाम, पता, जन्मतिथि आदि) सही-सही भरें. आवश्यक दस्तावेज जैसे फॉर्म के साथ आपको पहचान और पते के समर्थन में कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे. जैसे आयु प्रमाण के लिए, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं/12वीं का बोर्ड प्रमाण पत्र. निवास प्रमाण के तौर पर बिजली/पानी का बिल, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, या आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो.

ऑफ़लाइन माध्यम के लिए आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करके फॉर्म-6 की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं. फॉर्म भरकर और उसके साथ दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करके आप उसे सीधे अपने बीएलओ के पास जमा करा सकते हैं. दावा और आपत्ति दर्ज करने की अवधि: 31 अगस्त से 30 सितंबर है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी.



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