केरल: नया C-बैंड डॉप्लर वेदर रडार चालू, मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी

मंगलुरु रडार के चालू होने के साथ केरल के लिए सर्विलांस ग्रिड अब असल में पूरा हो गया है. रडार की रेंज में कासरगोड और कन्नूर के उत्तरी जिले शामिल हैं, ये इलाके पहले तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) में मौजूद मौजूदा रडार नेटवर्क के बाहरी हिस्से में थे.

मौसम विभाग के मुताबिक यह कर्नाटक में ऐसी पहली सुविधा केंद्र हैं. यह सिस्टम बारिश की तेजी, हवा की दिशा और बारिश वाले बादलों की मूवमेंट पर सटीक डेटा देने के लिए डिजाइन किया गया है. इससे तूफान को ट्रैक करने और रियल-टाइम डेटा की क्षमता बेहतर होगी.

मंगलुरु: खराब मौसम की भविष्यवाणी और मॉनिटरिंग की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए शनिवार को मंगलुरु में एक नया C-बैंड डॉप्लर वेदर रडार चालू किया गया. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने इसका उद्घाटन किया. यह सुविधा कर्नाटक और उत्तरी केरल में मौसम के अनुमान की सटीकता को बढ़ाने में सहायक होगा.

इसके साथ ही मौसम विभाग ने वायनाड में रडार सिस्टम लगाने का काम तेज कर दिया है. यह जिला हाल ही में मुंडक्कई-चूरलमाला लैंडस्लाइड से तबाह हो गया था. केरल में आईएडी की हेड नीता के. गोपाल ने पुष्टि की कि पुलपल्ली में पजहस्सी राजा कॉलेज के पास कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है.

वायनाड फैसिलिटी में 100 किलोमीटर के मॉनिटरिंग रेडियस वाला एक एक्स-बैंड डॉप्लर रडार होगा. लगभग 10 करोड़ रुपये के बजट में इक्विपमेंट बेंगलुरु से मंगाया जा रहा है. एक बार चालू होने के बाद यह खास रडार बादल फटने, आंधी-तूफान और संभावित लैंडस्लाइड जैसी स्थानीय खराब मौसम की घटनाओं का अनुमान लगाने में अहम भूमिका निभाएगा.

प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने का फैसला हाल की प्राकृतिक आपदाओं के बाद पारिस्थितिक रूप से नाजुक मालाबार क्षेत्र में एक खास मौसम मॉनिटरिंग सिस्टम की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया. हालांकि अधिकारियों ने बताया कि सिविल काम पूरा होने के बाद भी डेटा को पूर्वानुमान में जोड़ने से पहले सिस्टम को कड़े परीक्षण से गुजरना होगा.

कोल्लम और लक्षद्वीप में विस्तार

खराब मौसम से दक्षिणी प्रायद्वीप की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आईएमडी की कोल्लम में 250 किलोमीटर रेंज वाला सी-बैंड रडार लगाने की भी योजना है. इसके अलावा निगरानी नेटवर्क को अरब सागर तक बढ़ाया जा रहा है. इसमें लक्षद्वीप में मिनिकॉय और अमिनी द्वीपों के लिए नए रडार को मंजूरी दी गई है. इन खास जगहों से मानसून की शुरुआत, कम दबाव वाले क्षेत्रों के बनने और चक्रवात के रास्ते के बारे में पहले चेतावनी मिलने की उम्मीद है. इससे प्रशासन और जनता को आपदा की तैयारी के लिए जरूरी समय मिल जाएगा.