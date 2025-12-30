ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: 14 सीटों वाला नया ध्रुव हेलीकॉप्टर हुआ लॉन्च, पर्यटन से लेकर एयर एम्बुलेंस तक में आएगा काम

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू बेंगलुरु के हेलीकॉप्टर डिवीज़न में एक ध्रुव-NG हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान के दौरान प्रार्थना करते हुए. ( PTI )

सुरक्षा के पहलू पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि इसके विकास के दौरान पिछली घटनाओं और अंतरराष्ट्रीय नियामकों से मिले फीडबैक को ध्यान में रखा गया है. उन्होंने कहा, "पुराने सभी अनुभवों और वैश्विक विमानन नियामकों के सुझावों का बारीकी से अध्ययन किया गया है और उन समस्याओं का समाधान निकाल लिया गया है."

मंत्री नायडू ने बताया कि DHRUV-NG एक हल्का और बहुउद्देशीय (multi-purpose) हेलीकॉप्टर है. जिसे समुद्र तटीय सेवाओं, मरीजों को लाने-ले जाने, पर्यटन और वीआईपी यात्रा जैसे कई कामों के लिए डिजाइन किया गया है. उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि यह हेलीकॉप्टर अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी उड़ान भरने में सक्षम है और इसमें आधुनिक 'ग्लास कॉकपिट' दिया गया है.

मंगलवार, 30 दिसंबर, 2025 को बेंगलुरु के हेलीकॉप्टर डिवीज़न में अपनी पहली उड़ान के दौरान एक ध्रुव-NG हेलीकॉप्टर. (PTI)

सभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि नागरिक और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार जरूरी है. उन्होंने कहा, "आज भारत के पास लगभग 300 हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन असल जरूरत 1,000 से 1,500 के बीच है. इस मांग को केवल आयात के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता." उन्होंने आगे कहा कि इस कमी को दूर करने के लिए DHRUV-NG जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म बेहद महत्वपूर्ण हैं.

बेंगलुरु: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने मंगलवार को अपने बेंगलुरु केंद्र में DHRUV-NG हेलीकॉप्टर लॉन्च किया, जो भारत के नागरिक और रक्षा विमानन कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने HAL और विमानन क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया.

उन्होंने हेलीकॉप्टर को नागरिक उड़ानों के लिए मिलने वाले सर्टिफिकेट के प्रति भरोसा जताते हुए कहा, "हमें इस विमान पर गर्व है और हमें DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) की प्रमाणन प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ी सभी कमियों को दूर कर लिया गया है." उन्होंने यह भी बताया कि नागरिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें 'इमरजेंसी एग्जिट विंडो' जैसे नए फीचर्स जोड़े गए हैं. इसकी विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई है, जिसकी DGCA समीक्षा कर रहा है.

ध्रुव-NG हेलीकॉप्टर. (PTI)

HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डी. के. सुनील ने कहा कि DHRUV-NG को नागरिक ऑपरेटरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका मुख्य फोकस सुरक्षा, संचालन में आसानी और मेंटेनेंस के दौरान कम से कम समय लगने पर है. उन्होंने बताया, "इसका आधुनिक ग्लास कॉकपिट और ऑटोमैटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पायलटों के काम के बोझ को कम करता है और उड़ान के दौरान आसपास की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है."

सुनील ने बताया कि इस हेलीकॉप्टर का केबिन काफी बड़ा है, जिसमें 14 यात्री बैठ सकते हैं. इसे जरूरत के अनुसार स्ट्रेचर और मेडिकल उपकरणों के साथ 'एयर एम्बुलेंस' के रूप में भी तैयार किया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि यह विमान खोज और बचाव अभियानों के साथ-साथ सरकारी जरूरतों, जैसे VVIP और VIP परिवहन के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त है.

उन्होंने गर्व से कहा कि इस हेलीकॉप्टर का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी है, और इसके सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर दोनों का नियंत्रण पूरी तरह देश के भीतर है. सुनील ने कहा, "यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देता है और इससे संचालन पर हमारा पूरा नियंत्रण रहता है." साथ ही, उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस हेलीकॉप्टर को चलाने और रखरखाव का खर्च वैश्विक हेलीकॉप्टरों की तुलना में काफी किफायती होगा.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू उड़ान के दौरान ध्रुव-NG हेलीकॉप्टर में. (PTI)

DHRUV-NG के बारे में जानें

DHRUV-NG, 5.5-टन वजन की श्रेणी वाला एक आधुनिक लाइट हेलीकॉप्टर (Advanced Light Helicopter) है, जो नई पीढ़ी की तकनीक से लैस है. यह दो इंजनों वाला एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है, जो 'स्किड' (स्टैंड वाला) और 'व्हील्ड' (पहियों वाला) दोनों संस्करणों में उपलब्ध है. इस प्लेटफॉर्म को सैन्य उपयोग के लिए CEMILAC द्वारा और नागरिक उड़ानों के लिए DGCA द्वारा प्रमाणित किया गया है.

इसे भी पढ़ेंः