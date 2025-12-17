ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प शुरू, वेटिंग एरिया, लिफ्ट, एस्केलेटर... मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के नेतृत्व में यह मेगा प्रोजेक्ट लगभग 4700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शुरू
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शुरू (Source- RLDA)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 17, 2025 at 4:16 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की वर्षों पुरानी योजना आखिरकार जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है. देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में अब निर्णायक कदम उठा लिया गया है. फिलहाल स्टेशन के पहाड़गंज साइड से निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है. निर्माण से पहले रेल निवास गेस्ट हाउस समेत कई पुरानी इमारतों को तोड़ा गया है. इसके बाद अब चरणबद्ध तरीके से रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, निर्माण कार्य के चलते कई कार्यालयों को खाली कराया गया है, जिससे काम में कोई बाधा न आए. रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के नेतृत्व में यह मेगा प्रोजेक्ट लगभग 4700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा. परियोजना को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड पर अमल में लाया जा रहा है. रीडेवलपमेंट के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे सफर का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा.

ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (Source- RLDA)

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस योजना के तहत पहाड़गंज और अजमेरी गेट की ओर दो भव्य स्टेशन भवन बनाए जाएंगे. यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एयर कॉनकोर्स, विशाल वेटिंग एरिया, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी कई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इतना ही नहीं स्टेशन परिसर को भीड़भाड़ मुक्त बनाने के लिए एलिवेटेड और ग्राउंड रोड नेटवर्क विकसित किया जाएगा.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शुरू
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शुरू (ETV Bharat)

ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा स्टेशनः

राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. रीडेवलपमेंट के दौरान स्टेशन तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए 7 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे. इसके साथ ही अजमेरी गेट की ओर 51 बसों की पार्किंग और पहाड़गंज की ओर 40 बसों के ठहरने की सुविधा भी होगी. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मेट्रो, बस और टैक्सी जैसी परिवहन सेवाओं से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी शुरू
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी शुरू (Source- RLDA)

इसके अलावा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी, जिसमें करीब 1500 वाहनों को खड़ा करने की क्षमता होगी. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की इमारत सात मंजिला होगी. इस इमारत में व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. यहां बैंक, कार्यालय, रेस्टोरेंट, रिटेल शॉप्स व अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इससे रेलवे की आय में भी इजाफा होगा.

“नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य की शुरुआत एक ऐतिहासिक व बहुप्रतीक्षित कदम है. इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित व विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है. निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से इस तरह किया जा रहा है कि ट्रेन संचालन पर न्यूनतम असर पड़े व यात्रियों को कम से कम असुविधा हो. पहाड़गंज साइड से काम शुरू किया गया है. आगे अजमेरी गेट व प्लेटफॉर्म पर कार्य होगा. परियोजना पूरी होने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट हब के रूप में उभरेगा, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्वस्तरीय सुविधा मिलेगी”- हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे

यात्री सुविधाओं में होगा बड़ा बदलाव

रीडेवलपमेंट के तहत प्लेटफॉर्म व पार्सल एरिया को भी नया स्वरूप दिया जाएगा. रेलवे स्टेशन पर दो अत्याधुनिक पार्सल टनल बनाई जाएंगी, जिससे माल ढुलाई की प्रक्रिया और ज्यादा सुगम हो सकेगी. इतना ही नहीं पार्किंग व सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार कर यात्रियों की आवाजाही को सुव्यवस्थित किया जाएगा. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा. सौर ऊर्जा का उपयोग, उन्नत सीसीटीवी निगरानी प्रणाली व आधुनिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.

विश्वस्तरीय बनने की राह पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन: स्टेशन का कायाकल्प शुरू
विश्वस्तरीय बनने की राह पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन: स्टेशन का कायाकल्प शुरू (ETV Bharat)

निर्माण के दौरान यात्रियों को होगी चुनौती

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती निर्माण के दौरान ट्रेन संचालन को निर्बाध बनाए रखना होगा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, काम के दौरान कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, सराय काले खाम समेत अन्य रेलवे स्टेशनों से चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को कम से कम असुविधा हो. हालांकि अधिकारियों के मुताबिक ट्रेनों को शिफ्ट करने का काम अंतिम चरण में होगा. क्योंकि रीडेवलपमेंट का काम पहले पहाड़गंज की तरफ होगा. इसके बाद अजमेरी गेट की तरफ होगा. इसके बाद प्लेटफार्म के निर्माण का काम किया जाएगा.

इतिहास से भविष्य की ओर रेलवे स्टेशन

बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निर्माण वर्ष 1926 में शुरू हुआ था और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था. वर्तमान में यहां 16 प्लेटफॉर्म हैं. रोजाना यहां से करीब 5 लाख यात्री सफर करते हैं. प्रतिदिन लगभग 600 ट्रेनों का आवागमन होता है. रीडेवलपमेंट के बाद यह स्टेशन न सिर्फ देश का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन बनेगा बल्कि दिल्ली की पहचान को भी एक नई ऊंचाई देगा.

ये भी पढ़ें:

  1. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृत संवाद में रेलवे प्रमुख ने लिए यात्रियों से सुझाव, रेलवे के कायाकल्प की तैयारी
  2. रेगुलर ट्रेनों में सीटें उपलब्ध, आरक्षित सीट पर सफर करने के लिए समय से बुक कर लें टिकट

TAGGED:

NDLS STATION REDEVELOPMENT WORK
AMRIT BHARAT STATION SCHEME
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट
NEW DELHI RAILWAY STATION UPDATE
NDLS STATION REDEVELOPMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.