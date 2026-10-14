ETV Bharat / bharat

वंदे भारत स्पेशल ट्रेन की घोषणा, 13 घंटे में दिल्ली से पटना का सफर

वंदे भारत स्पेशल ट्रेन की घोषणा, 13 घंटे में दिल्ली से पटना का सफर ( File/ IANS )

नई दिल्ली: दीपावली और छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में लोग यूपी और बिहार जाते हैं. इसको देखते हुए रेलवे ने इस बार ट्रेनों की बेहतर व्यवस्था की, ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े. हालांकि, बिहार और उत्तर प्रदेश के रूट पर भारी डिमांड को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन सेवा चलाने की घोषणा की है. 16 कोच वाली यह स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर से शुरू होगी.

यह ट्रेन नई दिल्ली और पटना के बीच का सफर सिर्फ 12 घंटे 55 मिनट में पूरा करेगी और दोनों दिशाओं में अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर स्टेशनों पर रुकेगी, यात्री सफर के दौरान इन स्टेशनों पर बोर्डिंग कर सकते हैं और ट्रेन से उतर भी सकते हैं.

इस वंदे भारत ट्रेन के एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए किराया 4,695 रुपये और AC चेयर कार के लिए 2,615 रुपये तय किया गया है. हफ्ते में तीन दिन चलेगी ट्रेन

पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों की भीड़ को देखते हुए यह ट्रेन अक्टूबर और नवंबर में तय तारीखों पर चलेगी. ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल पहली बार 16 अक्टूबर 2026 को चलेगी. इसके बाद, यह 21 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी. इसी प्रकार, ट्रेन नंबर 02251 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल वापसी सेवा 17 और 19 अक्टूबर 2026 को चलेगी. जबकि 22 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक, यह स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी.