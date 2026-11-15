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'अर्नब' और 'मुरासू' के बाद बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा नया चक्रवात, जानिए मौसम विभाग की ताजा चेतावनी

आंध्र प्रदेश के ओंगोल में चक्रवाती तूफान मुरासु के आने से तेज हवाओं के कारण हिल रहे पेड़. (फाइल) ( ANI )

विशाखापत्तनम: चक्रवाती तूफान 'मुरासू' और 'अर्नब' के असर से उबर रहे तटीय इलाकों के लिए एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबर है. आंध्र प्रदेश पर एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है. हालांकि, यह तूफान तट से किस स्थान पर टकराएगा, इसकी स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है. मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं.

कैसे और कब शक्तिशाली होगा यह तूफान?