देश को मिला नया CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि, लेंगे जनरल अनिल चौहान की जगह
भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि (रिटायर्ड) को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया है.
Published : May 9, 2026 at 7:28 AM IST
नई दिल्ली: भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि पीवीएसएम,एवीएसएम,एसएम, वीएसएम (रिटायर्ड) को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया है. वह डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करेंगे. राजा सुब्रमणि 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल पूरा होने के बाद पद संभालेंगे.
चार दशकों से ज़्यादा की शानदार सर्विस वाले एक बहुत सम्मानित ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि अभी सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने पहले आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ और सेंट्रल कमांड के GOC-in-C के तौर पर काम किया है, इसके अलावा वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट पर जरूरी ऑपरेशनल फॉर्मेशन की भी कमान संभाली है.
Government of India appoints Lt Gen NS Raja Subramani PVSM, AVSM, SM, VSM (Retd.) as the next Chief of Defence Staff, who will also serve as Secretary, Department of Military Affairs. He will assume office after Gen Anil Chauhan completes his tenure on 30 May 2026.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 9, 2026
A highly… pic.twitter.com/wnbeitcpyX
लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि अभी 01 सितंबर, 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर हैं. उससे पहले वह 01 जुलाई, 2024 से 31 जुलाई, 2025 तक आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ थे और मार्च 2023 से जून 2024 तक सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ थे.
वह जनरल ऑफिसर नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हैं. उन्हें 14 दिसंबर, 1985 को गढ़वाल राइफल्स की 8वीं बटालियन में कमीशन मिला था. वह जॉइंट सर्विसेज कमांड स्टाफ कॉलेज, ब्रैकनेल (UK) और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली के एल्युम्नस हैं. उनके पास किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एम फिल हैं.
अपने 40 साल से ज्यादा के शानदार करियर में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट और टेरेन प्रोफाइल में काम किया है और कई कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट्स पर काम किया है. उन्होंने ऑपरेशन राइनो के हिस्से के तौर पर असम में काउंटर-इंसर्जेंसी में 16 गढ़वाल राइफल्स, जम्मू और कश्मीर में 168 इन्फैंट्री ब्रिगेड और मुश्किल ऑपरेशनल माहौल में सेंट्रल सेक्टर में 17 माउंटेन डिवीजन को कमांड किया. उन्हें वेस्टर्न फ्रंट पर इंडियन आर्मी की प्रीमियर स्ट्राइक कोर, 2 कोर को कमांड करने का भी गौरव प्राप्त है.
जनरल ऑफिसर के स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट में नेशनल डिफेंस एकेडमी में डिविजनल ऑफिसर, माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, कजाकिस्तान में डिफेंस अटैची, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी, हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड में कर्नल जनरल स्टाफ (ऑपरेशंस), जम्मू- कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर के डिप्टी कमांडर, रक्षा मंत्रालय (आर्मी) के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ईस्टर्न कमांड में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ (ऑपरेशंस), डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में चीफ इंस्ट्रक्टर (आर्मी) और हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ शामिल हैं. जनरल ऑफिसर को वेस्टर्न और नॉर्दर्न दोनों बॉर्डर पर ऑपरेशनल डायनामिक्स की गहरी जानकारी और समझ है. उनकी शानदार सेवा के लिए जनरल ऑफिसर को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है.