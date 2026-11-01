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दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को गुवाहाटी तक बढ़ाने की मंजूरी, CM हिमंत ने दी खुशखबरी

रेल मंत्रालय में देश की पहली प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की तस्वीर प्रदर्शित की गई ( ANI )

गुवाहाटी: केंद्र ने प्रस्तावित दिल्ली-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को गुवाहाटी तक विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा. मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र की हरी झंडी का जश्न मनाते हुए सीएम सरमा ने एक्स पर विपक्ष पर राजनीतिक कटाक्ष किया.

सरमा ने लिखा, 'इसीलिए, मोदी कहीं नहीं जाएंगे!' (यही कारण है कि मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं!) यह टिप्पणी शायद हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर हुए विवाद का तीखा जवाब है. यह टिप्पणी एक कार्यक्रम के बाद आई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पद नहीं छोड़ेंगे.

सरमा ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा, 'गुवाहाटी-दिल्ली 8 घंटे से कम में? हाँ! उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का गुवाहाटी तक विस्तार पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है.' उन्होंने कहा, 'शुरू में कॉरिडोर सिलीगुड़ी में खत्म होना था. मेरे लिखने के अनुरोध और जुलाई में अश्विनी वैष्णव से मिलने के बाद, उन्होंने हमारे प्रस्ताव में दम देखा और इसे नॉर्थ ईस्ट तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी. जो सरकार सुनती है और काम करती है, वह ऐसी ही दिखती है.' उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से असम को फायदा होगा क्योंकि वह नई हाई-टेक इंडस्ट्रीज के लिए तैयार हो रहा है. 'जैसे-जैसे असम हाई-टेक इंडस्ट्रीज की नई लहर के लिए तैयार हो रहा है, दिल्ली और दो राज्यों की राजधानियों के लिए तेज, सस्ती फ़्लाइट कनेक्टिविटी से बिजनेस और रोजी-रोटी के लिए बहुत सारे मौके खुलेंगे.'