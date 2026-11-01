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दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को गुवाहाटी तक बढ़ाने की मंजूरी, CM हिमंत ने दी खुशखबरी

असम के सीएम हिमंत सरमा ने यह जानकारी देते हुए विपक्ष पर राजनीतिक कटाक्ष करते हुए कहा,' इसीलिए, मोदी कहीं नहीं जाएंगें.'

Delhi–Siliguri bullet train corridor extension to Guwahati
रेल मंत्रालय में देश की पहली प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की तस्वीर प्रदर्शित की गई (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2026 at 11:38 AM IST

3 Min Read
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गुवाहाटी: केंद्र ने प्रस्तावित दिल्ली-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को गुवाहाटी तक विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा. मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र की हरी झंडी का जश्न मनाते हुए सीएम सरमा ने एक्स पर विपक्ष पर राजनीतिक कटाक्ष किया.

सरमा ने लिखा, 'इसीलिए, मोदी कहीं नहीं जाएंगे!' (यही कारण है कि मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं!) यह टिप्पणी शायद हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर हुए विवाद का तीखा जवाब है. यह टिप्पणी एक कार्यक्रम के बाद आई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पद नहीं छोड़ेंगे.

सरमा ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा, 'गुवाहाटी-दिल्ली 8 घंटे से कम में? हाँ! उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का गुवाहाटी तक विस्तार पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है.' उन्होंने कहा, 'शुरू में कॉरिडोर सिलीगुड़ी में खत्म होना था. मेरे लिखने के अनुरोध और जुलाई में अश्विनी वैष्णव से मिलने के बाद, उन्होंने हमारे प्रस्ताव में दम देखा और इसे नॉर्थ ईस्ट तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी. जो सरकार सुनती है और काम करती है, वह ऐसी ही दिखती है.'

उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से असम को फायदा होगा क्योंकि वह नई हाई-टेक इंडस्ट्रीज के लिए तैयार हो रहा है. 'जैसे-जैसे असम हाई-टेक इंडस्ट्रीज की नई लहर के लिए तैयार हो रहा है, दिल्ली और दो राज्यों की राजधानियों के लिए तेज, सस्ती फ़्लाइट कनेक्टिविटी से बिजनेस और रोजी-रोटी के लिए बहुत सारे मौके खुलेंगे.'

सरमा ने कहा कि असम के लिए बुलेट ट्रेन एक समय में दूर की कौड़ी लगती थी, लेकिन अब यह लोगों की मांग बन गई है. उन्होंने कहा, 'आज जिसका सपना हम मुश्किल से देख पाते थे, वह हकीकत बन रहा है.' उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की.

7 जून को वैष्णव को लिखे एक लेटर में सरमा ने दिल्ली-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा का स्वागत किया था, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी को जोड़ता है. उन्होंने कॉरिडोर को गुवाहाटी तक बढ़ाने की अपील की थी, और इसे न बनाना 'चिंता का विषय' बताया था.

लेटर में सरमा ने गुवाहाटी को नॉर्थईस्ट का गेटवे और इलाके का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्टेशन हब बताया. उन्होंने कहा कि इसे बढ़ाने से 'इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ नॉर्थईस्ट का इंटीग्रेशन' और मजबूत होगा. अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन नेटवर्क के 'उत्तरी गलियारे' को मंजूरी दे दी है. यह दिल्ली से शुरू होकर आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या को जोड़ेगा और वाराणसी और पटना से होते हुए गुवाहाटी तक पहुंचेगा.

उन्होंने कहा, 'आने वाले सालों में जब यह नॉर्दर्न कॉरिडोर बन जाएगा, तो आप दिल्ली से आगरा सिर्फ 59 मिनट में, दिल्ली से कानपुर एक घंटे 45 मिनट में, दिल्ली से लखनऊ दो घंटे 12 मिनट में, दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 33 मिनट में और प्रयागराज 33 मिनट में जा सकेंगे. बहुत से लोग खासकर विपक्ष के लोग बार- बार यह गलतफहमी फैलाएंगे कि यह बुलेट ट्रेन सिर्फ अमीरों के लिए है. इसका किराया बहुत सस्ता होगा और फ्लाइट टिकट से भी बहुत कम होगा.'

ये भी पढ़ें- दिल्ली और सिलीगुड़ी के बीच दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, पटना समेत इन शहरों को जोड़ेगी: वैष्णव

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