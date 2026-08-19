ETV Bharat / bharat

BJP का प्लान 2027 और 2029: नई टीम के साथ पहली बैठक में क्या रणनीति तय करेंगे नितिन नबीन

नितिन नबीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अगुवाई में घोषित नई राष्ट्रीय टीम का पहला परिचयात्मक (इंडक्शन) बैठक 22 अगस्त को दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह बैठक सुबह शुरू होगी जिसमें नए पदाधिकारी शामिल होंगे. यह बैठक सिर्फ औपचारिक परिचय नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों और 2029 लोकसभा चुनावों की तैयारी का महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है. सूत्रों की माने तो इस बैठक में पार्टी अपने पदाधिकारियों को नए तरीके से सार्वजनिक जीवन में पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोट बैंक से क्या बातें करनी है कैसे उन्हें केंद्रीय योजनाओं से अवगत करवाना है और सोशल मीडिया में कैसे एक्टिव होना है ये सब बताया जाएगा. ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat) 17 अगस्त को नितिन नबीन ने 65 सदस्यीय नई टीम का ऐलान किया था, जिसमें 51 नए चेहरे शामिल किए गए है, इसमें स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव, राम माधव को उपाध्यक्ष, पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. टीम में युवा, महिलाएं (12 महिलाएं) और क्षेत्रीय-जातिगत संतुलन पर जोर दिया गया है. उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है. बीएल संतोष संगठन महासचिव बने रहेंगे. पार्टी सूत्रों की माने तो यह बैठक नई टीम को औपचारिक रूप से शामिल करने, जिम्मेदारियां सौंपने और पार्टी की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई है. सूत्रों के अनुसार, इसमें नए पदाधिकारियों को उनकी भूमिकाएं बताई जाएंगी, संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए जाएंगे और चुनावी ब्लूप्रिंट पर चर्चा होगी. पार्टी इसे 'चार्टर' तय करने वाली बैठक बता रही है, जिसमें हर सदस्य को स्पष्ट कार्यक्षेत्र मिलेगा. पार्टी का मानना है कि यह बैठक मोदी-शाह के नेतृत्व में पार्टी की 'मिशन 2027-2029' को जमीनी आकार देगी. युवा और महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाकर पार्टी सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर नई ऊर्जा लाना चाहती है. चुनावी राज्यों की योजना नई टीम का फोकस मुख्य रूप से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों वाले राज्यों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर पर है. उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा फोकस क्षेत्र है. यही वजह है कि, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी जैसे यूपी के चेहरों को महासचिव बनाया गया है. हाल ही में विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी और जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया. सूत्रों के मुताबिक ,पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को स्किल-मैपिंग, लाभार्थी संपर्क और सामाजिक समीकरण साधने पर जोर दे रही है. पंजाब में सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया गया है, जबकि मनप्रीत सिंह बादल को उपाध्यक्ष बनाकर पंजाब में पैठ बढ़ाने की कोशिश है. गुजरात में तरुण चुग को प्रभारी नियुक्त किया गया है. पार्टी संभवतः जनगणना की वजह से कुछ राज्यों में चुनाव जल्दी कराने की तैयारी भी कर रही है.