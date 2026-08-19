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BJP का प्लान 2027 और 2029: नई टीम के साथ पहली बैठक में क्या रणनीति तय करेंगे नितिन नबीन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय टीम की पहली परिचय बैठक 22 अगस्त 2026 को होगी. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

New team of BJP's national office-bearers to have first meeting on August 22
नितिन नबीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 7:02 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अगुवाई में घोषित नई राष्ट्रीय टीम का पहला परिचयात्मक (इंडक्शन) बैठक 22 अगस्त को दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह बैठक सुबह शुरू होगी जिसमें नए पदाधिकारी शामिल होंगे.

यह बैठक सिर्फ औपचारिक परिचय नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों और 2029 लोकसभा चुनावों की तैयारी का महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है. सूत्रों की माने तो इस बैठक में पार्टी अपने पदाधिकारियों को नए तरीके से सार्वजनिक जीवन में पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोट बैंक से क्या बातें करनी है कैसे उन्हें केंद्रीय योजनाओं से अवगत करवाना है और सोशल मीडिया में कैसे एक्टिव होना है ये सब बताया जाएगा.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

17 अगस्त को नितिन नबीन ने 65 सदस्यीय नई टीम का ऐलान किया था, जिसमें 51 नए चेहरे शामिल किए गए है, इसमें स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव, राम माधव को उपाध्यक्ष, पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. टीम में युवा, महिलाएं (12 महिलाएं) और क्षेत्रीय-जातिगत संतुलन पर जोर दिया गया है. उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है. बीएल संतोष संगठन महासचिव बने रहेंगे.

पार्टी सूत्रों की माने तो यह बैठक नई टीम को औपचारिक रूप से शामिल करने, जिम्मेदारियां सौंपने और पार्टी की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई है. सूत्रों के अनुसार, इसमें नए पदाधिकारियों को उनकी भूमिकाएं बताई जाएंगी, संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए जाएंगे और चुनावी ब्लूप्रिंट पर चर्चा होगी. पार्टी इसे 'चार्टर' तय करने वाली बैठक बता रही है, जिसमें हर सदस्य को स्पष्ट कार्यक्षेत्र मिलेगा. पार्टी का मानना है कि यह बैठक मोदी-शाह के नेतृत्व में पार्टी की 'मिशन 2027-2029' को जमीनी आकार देगी.

युवा और महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाकर पार्टी सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर नई ऊर्जा लाना चाहती है. चुनावी राज्यों की योजना नई टीम का फोकस मुख्य रूप से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों वाले राज्यों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर पर है. उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा फोकस क्षेत्र है.

यही वजह है कि, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी जैसे यूपी के चेहरों को महासचिव बनाया गया है. हाल ही में विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी और जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया.

सूत्रों के मुताबिक ,पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को स्किल-मैपिंग, लाभार्थी संपर्क और सामाजिक समीकरण साधने पर जोर दे रही है. पंजाब में सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया गया है, जबकि मनप्रीत सिंह बादल को उपाध्यक्ष बनाकर पंजाब में पैठ बढ़ाने की कोशिश है. गुजरात में तरुण चुग को प्रभारी नियुक्त किया गया है. पार्टी संभवतः जनगणना की वजह से कुछ राज्यों में चुनाव जल्दी कराने की तैयारी भी कर रही है.

इसके अलावा संसदीय बोर्ड और कैबिनेट फेरबदल की अटकलें संगठनात्मक बदलाव के बाद अब काफी तेज हो गईं हैं. संसदीय बोर्ड जो पार्टी का सर्वोच्च निर्णय निकाय है. उसके पुनर्गठन की अटकलें भी तेज हो गई हैं. वर्तमान में 12 सदस्यीय बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा आदि शामिल हैं.

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के हिमंत बिस्वा सरमा और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को शामिल करने पर विचार हो रहा है. वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा और नितिन गडकरी को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है.

इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी पुनर्गठन जल्दी ही होने वाला है. इसके बाद सितंबर में कैबिनेट फेरबदल की भी संभावना है, जिस पर सरकार और संगठन दोनों में मंथन चल रहा है. सूत्रों की माने तो संगठनात्मक बदलाव के बाद ही सितंबर में फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है.

पार्टी की तरफ से पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाने से 'एक व्यक्ति-एक पद' के सिद्धांत के तहत उनके मंत्रिमंडल से हटने की भी संभावना हैं. कुछ बाहर हुए नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है. अनुराग ठाकुर की वापसी, अन्य युवा चेहरों के शामिल होने और कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदलने की भी चर्चा है. इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय छोड़ चुके हैं. राजनीतिक हलकों में इसे तीसरे कार्यकाल में पहला बड़ा फेरबदल माना जा रहा है, जो चुनावी राज्यों को संदेश देने वाला होगा.

पार्टी नेताओं का मानना है कि, नितिन नबीन की यह टीम अनुभव और युवा ऊर्जा का मिश्रण है, जो यूपी जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में 2024 के नतीजों से सबक लेते हुए 2027 को सेमीफाइनल और 2029 को फाइनल मानकर आगे बढ़ रही है. 22 अगस्त की बैठक इन सभी अटकलों को और स्पष्ट करेगी. पार्टी नेतृत्व का फोकस संगठनात्मक मजबूती, जाति-क्षेत्र संतुलन और जमीनी जुड़ाव पर फोकस करना है.

आज की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों को उनकी सोशल मीडिया गतिविधि के आधार पर उनकी रैंकिंग दी गई. दिलचस्प बात यह है कि ये रैंकिंग न केवल मंत्रियों के मुकाबले बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के शीर्ष नेताओं के मुकाबले भी उनके सोशल मीडिया ट्रैक्शन के आधार पर बेंचमार्क की गई थीं.

यह आकलन 1 मई से 15 अगस्त 2026 तक की गतिविधि को कवर करता था, जिसमें इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक शामिल थे. पैरामीटर्स में पोस्ट्स, कुल और औसत एंगेजमेंट, लाइक्स और फॉलोअर्स शामिल थे. पीएम मोदी समग्र रूप से नंबर 1 पर रहे. मंत्रियों से कहा गया कि वे अपनी सोशल मीडिया गतिविधि, एंगेजमेंट और सार्थक इंटरैक्शन बढ़ाएं.

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