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BJP सरकार राज्य में अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही: बंगाल के राज्यपाल

नई बंगाल विधानसभा के पहले सत्र में पारंपरिक अभिभाषण देते हुए, राज्यपाल आर एन रवि ने शुभेंदु अधिकारी की सरकार की प्राथमिकताओं को बताया.

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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने नई विधानसभा के पहले सत्र में अभिभाषण दिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 3:16 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने गुरुवार को कहा कि नई बीजेपी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा कथित तौर पर संरक्षण पाए असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, और अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें देश निकालने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने राज्य में "खौफ के माहौल" (Threat Culture) और भ्रष्टाचार सिंडिकेट को खत्म करने का वादा किया है.

मई में बीजेपी के बंगाल की सत्ता में आने के बाद नई विधानसभा के पहले सत्र में पारंपरिक अभिभाषण देते हुए, राज्यपाल रवि ने सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार की प्राथमिकताओं को बताया, जिसमें कानून-व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और कल्याण के उपायों पर जोर दिया गया.

राज्यपाल आरएन रवि ने कहा, "नई सरकार ने पहले ही असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्हें पिछली सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था." उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना रहेगा, "अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें देश से निकालने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है."

बंगाल के राज्यापल ने सीमा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए BSF को जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की भी तारीफ की और कहा कि इस कदम से बंगाल की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा, "सरकार धमकी देने वाली संस्कृति और करप्शन सिंडिकेट को खत्म करेगी." और कहा कि महिलाओं और कमजोर लोगों के खिलाफ अत्याचार के प्रति प्रशासन का "ज़ीरो टॉलरेंस" होगा. राज्यपाल ने कहा कि सरकार रंगदारी और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है, और वह गैर-कानूनी रेत और कोयला खनन को रोकेगी.

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों से पूरी तरह वाकिफ है, और वह पारदर्शी और उत्तरदायी शासन के जरिये उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

पश्चिम बंगाल को निवेश के लिए बेहतर राज्य के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि सरकार राज्य को उद्योग-अनुकूल बनाने, और रोजगार और आर्थिक विकास के मौके बनाने पर खास ध्यान दे रही है.

यह भी पढ़ें- CM शुभेंदु ने फाल्टा थाने के बाहर प्रदर्शन करने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश दिया

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