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BJP सरकार राज्य में अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही: बंगाल के राज्यपाल

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने नई विधानसभा के पहले सत्र में अभिभाषण दिया ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने गुरुवार को कहा कि नई बीजेपी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा कथित तौर पर संरक्षण पाए असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, और अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें देश निकालने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने राज्य में "खौफ के माहौल" (Threat Culture) और भ्रष्टाचार सिंडिकेट को खत्म करने का वादा किया है.

मई में बीजेपी के बंगाल की सत्ता में आने के बाद नई विधानसभा के पहले सत्र में पारंपरिक अभिभाषण देते हुए, राज्यपाल रवि ने सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार की प्राथमिकताओं को बताया, जिसमें कानून-व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और कल्याण के उपायों पर जोर दिया गया.

राज्यपाल आरएन रवि ने कहा, "नई सरकार ने पहले ही असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्हें पिछली सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था." उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना रहेगा, "अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें देश से निकालने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है."

बंगाल के राज्यापल ने सीमा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए BSF को जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की भी तारीफ की और कहा कि इस कदम से बंगाल की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी.