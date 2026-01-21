ETV Bharat / bharat

पद संभालते ही आगामी विधानसभा चुनाव पर फोकस, पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं BJP अध्यक्ष नितिन नबीन

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए चुने जाने के बाद नितीन नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं. खबरों की माने तो भाजपा अध्यक्ष पार्टी की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए इस महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं.

पार्टी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि कई राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन की ताकत का मूल्यांकन करने, चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य नेतृत्व के साथ ताबड़तोड़ कई बैठकें कर सकते हैं. नबीन ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ ली. उससे एक दिन पहले ही वे इस पद के लिए चुने गए थे.

सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने अपने चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल इकाई से बातचीत की थी, अपना नामांकन दाखिल करने के बाद, नितिन नबीन ने सोमवार रात को पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, बालुरघाट के सांसद सुकांत मजूमदार और पार्टी नेताओं अमिताव चक्रवर्ती, सुनील बंसल, मंगल पांडे और अमित मालवीय से मुलाकात की. सूत्रों ने कहा कि नए पार्टी अध्यक्ष पार्टी की योजना राज्य संगठन के सभी लेवल के नेताओं से मिलने की है.

राज्य के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि, नितिन नबीन के यहां आने के बाद, राज्य नेतृत्व के साथ-साथ अलग-अलग ‘मोर्चा’, सेल और जिला संगठनों के नेताओं के साथ कई बैठकें होंगी. उन्होंने कहा कि, पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एक्सरसाइज पर पार्टी की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है.