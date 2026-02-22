ETV Bharat / bharat

AI Impact Summit 2026: 'उद्योग यंत्र.ai' की अनोखी तकनीक, खाने की गुणवत्ता और पोषण को ट्रैक करेगी AI

भारत दुनिया में खाद्य उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन इसके बावजूद देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफी पीछे है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 22, 2026 at 11:58 AM IST

नई दिल्ली: इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक ऐसा अनोखा भारतीय स्टार्टअप दिखा, जो खाने की गुणवत्ता, पोषण व पूरी फूड प्रोसेसिंग चेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ट्रैक करने का दावा करता है. इस स्टार्टअप का नाम udyog yantra.ai है और इसके फाउंडर-अंकुर जैन सीईओ हैं.

अंकुर जैन के मुताबिक भारत दुनिया में खाद्य उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन इसके बावजूद देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफी पीछे है. कुपोषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है. उनका कहना है कि इसका एक बड़ा कारण फूड प्रोसेसिंग का बेहद कम स्तर है. जहां विकसित देशों में 50 से 60% तक फूड प्रोसेसिंग होती है, वहीं भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 2 से 4 % के बीच है. इसी अंतर को कम करने व किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने एंड-टू-एंड एआई आधारित फूड मैनेजमेंट सॉल्यूशन विकसित किया है.

उद्योग यंत्र.ai' की अनोखी तकनीक (ETV Bharat)
कैसे काम करता है यह एआई सिस्टम
इस तकनीक में कच्चे माल के आने से लेकर तैयार भोजन परोसने तक हर चरण को ट्रैक किया जाता है. एआई कैमरों और सेंसर की मदद से सबसे पहले रॉ मटेरियल के गुणवत्ता की जांच होती है. इसके बाद जब खाना प्रोसेस होता है, तो सिस्टम यह भी देखता है कि रेसिपी सही अनुपात में फॉलो हो रही है या नहीं.
खाने की थाली
उदाहरण के तौर पर यदि सांभर बनाया जा रहा है तो यह सिस्टम पहचान लेता है कि कितनी तूर दाल, कितना टमाटर, कौन से ग्रेड का तेल और कितनी सब्जियां इस्तेमाल हुईं हैं. अंत में जब भोजन तैयार होकर परोसा जाता है, तो यह तकनीक प्लेट में मौजूद खाने का वजन, तापमान, कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट व मिनरल्स तक का सटीक डेटा स्क्रीन पर दिखा देती है.

टेक्नोलॉजी सब्जी के बारे में बताती हुई
अंकुर जैन बताते हैं कि,

खाने को देखकर उसके पोषक तत्व नहीं बताए जा सकते, लेकिन यदि उसकी पूरी प्रोसेसिंग चेन ट्रैक की जाए तो यह संभव हो जाता है. यही एंड-टू-एंड ट्रेसबिलिटी इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत है.

कुपोषण कम करने में मिला बड़ा असर
ये सिस्टम पहले से ही कई जगह इस्तेमाल हो रहा है. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बच्चों के पोषण कार्यक्रम में इस तकनीक के जरिए करीब 90 हजार भोजन की निगरानी की जा रही है. इसके परिणामस्वरूप कुपोषण की दर लगभग 25 से घटकर 9% तक पहुंच गई है. इस पहल को नीति आयोग ने भी सराहा है.

टेक्नोलॉजी सब्जी के बारे में बताती हुई
स्टार्टअप को सप्लाई चेन क्षेत्र में नेशनल स्टार्टअप अवॉर्ड भी मिल चुका है और पोषण व फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी सम्मानित किया गया है. पूरी तरह स्वदेशी व किफायती तकनीक

इस सिस्टम का डिजाइन व निर्माण पूरी तरह भारत में ही किया जा रहा है. इसकी फैब्रिकेशन नोएडा में व असेंबली दिल्ली में होती है. लागत के बारे में अंकुर जैन बताते हैं कि यह किसी भी फूड एंटरप्राइज के कुल फूड कॉस्ट का लगभग 1% ही होता है, जिससे कंपनियां गुणवत्ता नियंत्रण व ऑटोमेशन दोनों हासिल कर सकती हैं.

फाउंडर-अंकुर जैन
अंकुर की शिक्षा और प्रेरणा की कहानी
अंकुर जैन ने बताया की वह खुद को फर्स्ट-जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध नेताजी सुभाष इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी से की और बाद आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किया. करीब एक दशक निजी कंपनियों में काम करने के बाद 2019 में उन्होंने यह स्टार्टअप शुरू किया. फिलहाल ये तकनीक बड़े किचन व फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कंपनी का लक्ष्य इसे आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाना है. इसके लिए वे विभिन्न राज्यों की रेसिपी व फूड पैटर्न का बेसलाइन डेटा तैयार कर रहे हैं, जिससे भविष्य में मोबाइल ऐप के जरिए आम लोग भी अपने भोजन की गुणवत्ता और पोषण को समझ सकें. कुल मिलाकर ये एआई-आधारित समाधान न सिर्फ फूड क्वालिटी कंट्रोल का नया मॉडल पेश करता है, बल्कि कुपोषण से लड़ाई व फूड सप्लाई चेन सुधारने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

दाल
