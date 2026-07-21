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कभी कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन नहीं किया और न ही ट्रंप से राज्य का दर्जा मांगा: उमर अब्दुल्ला

अनुच्छेद-370 पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने इसे छोड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार से इसे दोबारा लागू करने की उम्मीद करना बेवकूफी होगी.

Never internationalised Kashmir or appealed Trump for statehood J-K CM Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 10:23 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कभी भी कश्मीर को 'अंतरराष्ट्रीय मुद्दा' बनाने की कोशिश नहीं की और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की अपील की.

नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के 41 विधायकों के साथ विरोध प्रदर्शन करने के एक दिन बाद मंगलवार को श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए ट्रंप से कभी मदद नहीं मांगी.

सीएम अब्दुल्ला ने कहा, "सच तो सीधा है. मैंने कभी कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन नहीं किया और न ही मैंने ट्रंप से हमें राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कहा. यह पूरी तरह से (BJP नेताओं) की टिप्पणी थी कि इन लोगों को जंतर-मंतर से राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. मैंने प्रतिक्रिया दी कि अगर हमें यह हमारी राष्ट्रीय राजधानी से नहीं मिल सकता, तो हमें यह कहां से मिलेगा."

उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष के तौर पर यह बात कही.

12 जुलाई को जम्मू की एक रैली में मुख्यमंत्री उमर ने मजाक में पूछा था कि क्या उन्हें राज्य के दर्जे के लिए ट्रंप से बात करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में बीजेपी नेताओं का कहना है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा या नई दिल्ली में मुद्दा उठाने से राज्य का दर्जा बहाल नहीं होगा.

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपनी लड़ाई की शुरुआत बताते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये कार्यक्रम दिल्ली और जम्मू-कश्मीर दोनों में जारी रहेंगे और बीजेपी को खुश करने के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे से कोई समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, "यह अंत नहीं है. यह जारी रहेगा. हम बैठकर अगला कदम तय करेंगे. यह ऐसे ही चलता रहेगा. हम केंद्र सरकार को उनका वादा याद दिलाने के लिए दृढ़ हैं. हमें उम्मीद है कि आज या कल वे अपना वादा पूरा करेंगे और जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा."

अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी भविष्य में केंद्र सरकार को अपने वादे निभाने की याद दिलाने के लिए जिला या विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करने में नहीं हिचकिचाएगी.

अनुच्छेद 370 को अपना कोर एजेंडा बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इसे छोड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार से इसे फिर से लागू करने की उम्मीद करना बेवकूफी होगी, क्योंकि उन्होंने अगस्त 2019 में इसे हटा दिया था. उन्होंने कहा, "यह BJP के लिए राज्य का दर्जा वापस न करने का बहाना होगा. मैं अपने लोगों को धोखा नहीं देना चाहता और जिन्होंने अनुच्छेद 370 छीना, वे इसे वापस लाएंगे, यह बेवकूफी है." उन्होंने कहा, "राज्य के दर्जे के बिना अनुच्छेद 370 का कोई मतलब नहीं है."

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए एनसी के उपाध्यक्ष ने कहा कि उनके विरोधियों ने BJP के साथ गठबंधन करके अपना एजेंडा छोड़ दिया है.

2000 में विधानसभा में पास हुए NC के स्वशासन प्रस्ताव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस कदम से नई दिल्ली नाराज हो गई और उन्हें इस इलाके में नई राजनीतिक पार्टियों को बढ़ावा देने के लिए उकसाया गया.

राज्य के दर्जे को लेकर पार्टी के विरोध का बचाव करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "आज भी लोगों की आवाज को बांटने और कमजोर करने की यही कोशिश जारी है."

जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने लद्दाख को नई दिल्ली से बातचीत करके अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक गारंटी दिलाने की बात कही थी. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सात जिलों में स्वायत्त लद्दाख पहाड़ी विकास परिषद बनाई जा रही हैं. उन्होंने कहा, "अगर आप जम्मू-कश्मीर विधानसभा से तुलना करना चाहते हैं, तो वे हमें 20 जिला विकास बोर्ड देंगे."

नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के साथ विरोध प्रदर्शन के समय के बारे में पूछे जाने पर, एनसी उपाध्यक्ष ने कहा कि विरोध प्रदर्शन को टालने से उनके आलोचकों को उनकी आलोचना करने का कारण मिल सकता था. अब्दुल्ला ने कहा, "कोई सही समय नहीं होता. हमने दाचीगाम मीटिंग के बाद प्रदर्शन का फैसला किया और उसके बाद CJP ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया. अगर यह हमारे टालने का कारण होता, तो कई लोग पूछते कि क्या एनसी डर गई और विरोध छोड़ दिया. हमने अपना विरोध दर्ज करवा लिया है."

उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों के विरोध से दूर रहने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह एकता के लिए मजबूर नहीं कर सकते. उन्होंने कहा, "कुछ पार्टियां न तो हमारे साथ शामिल हुईं और न ही उन्होंने खुद से कोई कोशिश की. इसके बजाय, उन्होंने हमारे आंदोलन का मजाक उड़ाया. मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि केंद्र हमारे विरोध पर क्या प्रतिक्रिया करता है, लेकिन मैं उन लोगों से निराश हूं जो जम्मू और कश्मीर के शुभचिंतक होने का दावा करते हैं और जब भी ऐसे मौके आते हैं तो उस चिंता को भूल जाते हैं."

उन्होंने आरोप लगाया कि जो पार्टियां विरोध से दूर रहीं, वे भाजपा को नाराज नहीं करना चाहतीं. उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों ने अब देख लिया है कि कौन जमीन पर लड़ने के लिए तैयार है और कौन मोबाइल फोन के पीछे रहना पसंद करता है."

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