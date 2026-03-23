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'मैंने शाहरुख खान से कभी रिश्वत नहीं मांगी', समीर वानखेड़े का बॉम्बे हाई कोर्ट में बयान

NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर 2021 कॉर्डेलिया क्रूज केस के सिलसिले में अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत मांगने का आरोप है.

Never demanded or took bribe from Shah Rukh Khan, Sameer Wankhede in Bombay High Court
समीर वानखेड़े (File/ IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 23, 2026 at 7:08 PM IST

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मुंबई: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद छोड़ने के लिए कभी रिश्वत नहीं मांगी या ली. समीर ने कोर्ट को बताया, "मैंने कभी शाहरुख खान से संपर्क नहीं किया. इसलिए, आर्यन खान को केस में बचाने के लिए उनसे पैसे मांगने का सवाल ही नहीं उठता."

समीर वानखेड़े पर 2021 कॉर्डेलिया क्रूज (Cordelia Cruises) केस के सिलसिले में शाहरुख से रिश्वत मांगने का आरोप है. समीर ने इस मामले में CBI द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस बीच, हाई कोर्ट ने मामले की जांच पूरी करने में देरी के लिए CBI को फटकार लगाई. पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने CBI से पूछा था, "जांच पूरी करने के लिए आपको और कितने दिन चाहिए होंगे."

लेकिन, CBI के वकील सोमवार को किसी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस सुमन श्याम की पीठ ने मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी. चीफ जस्टिस ने साफ ​​किया कि, यह देखते हुए कि मामला काफी समय से लंबित है, इसे अनिश्चित काल तक लटकाए नहीं रहने दिया जा सकता.

समीर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया है. उन्होंने कहा कि NCB के जोनल डायरेक्टर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बॉलीवुड और ड्रग्स के बीच एक बड़े गठजोड़ का पर्दाफाश किया था. उन्होंने कहा कि कई लोगों से पूछताछ की गई, और उनमें से कुछ के पास से अवैध चीजें भी बरामद की गईं. समीर ने कहा, "यह उस समय की बात है, जब मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज शिप पर छापा मारा गया था, जिसके बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था. मुझे झूठे आरोपों वाली साजिश में फंसाया गया था."

समीर वानखेड़े पर आर्यन की रिहाई के बदले शाहरुख से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है. आरोप है कि बाद में बातचीत के बाद रिश्वत की रकम 18 करोड़ रुपये पर तय हुई और 50 लाख रुपये की पहली किस्त मान ली गई थी.

हालांकि, समीर का कहना है कि असल में उन्होंने शाहरुख से कोई संपर्क नहीं किया. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके ऐसी हरकतें की हैं, तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

हाई कोर्ट में समीर के वकील, आबाद पोंडा ने कहा कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक बदले की कार्रवाई में फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने अलग-अलग तरफ से दबाव के बावजूद बिना किसी भेदभाव के और ईमानदारी से जांच की.

समीर ने दावा किया कि एक राजनीतिक हस्ती लगातार उन पर नजर रखे हुए थी और कहा कि अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया. पोंडा ने कहा, "मेरे मुवक्किल का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं. इसके अलावा, उनके परिवार के सदस्यों पर लगातार आरोप लगाए गए, और उनकी कुछ निजी तस्वीरें लीक कर दी गईं."

इससे पहले, एक हलफनामे में, NCB ने कहा था कि सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और गुमराह करने वाले थे, और एक स्वतंत्र जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा खराब करने के खास इरादे से लगाए गए थे. आरोप था कि इसमें शामिल अधिकारियों पर जबरन वसूली के आरोप लगाकर इस केस की जांच में बाधा डालने की कोशिश की गई थी. NCB ने आगे कहा कि उसके सभी अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड बेदाग है, और वे मुंबई को नशा मुक्त शहर बनाने के लिए ईमानदारी और सच्चाई से कोशिश कर रहे हैं.

NCB के जोनल डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए, समीर ने 2021 में क्रूज शिप कॉर्डेलिया पर रेड की थी. रेड के दौरान, आर्यन को प्रतबंधित कॉन्ट्राबैंड के साथ गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, आर्यन के केस में रिहा होने के बाद भी, समीर पर शाहरुख से रिश्वत मांगने का आरोप है. इसलिए, CBI ने समीर के खिलाफ जबरन वसूली का केस दर्ज किया. समीर ने इसे रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. ​​यह मामला पिछले दो साल से हाई कोर्ट में लंबित है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के न होने का हवाला देते हुए, CBI ने बार-बार अनुरोध किया है कि सुनवाई टाल दी जाए.

पोंडा ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि इस स्थिति से उनके मुवक्किल के प्रमोशन पर बुरा असर पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें- समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही को बंद करने का कैट का आदेश निरस्त

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