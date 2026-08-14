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दक्षिण एशिया के पांच देशों में फैला साइबर स्कैम सेंटर का जाल, चीनी हैंडलर्स करते हैं ऑपरेट, चंगुल से छूटकर आए युवक ने सुनाई पूरी कहानी

ठगी से इनकार करने पर मांगते हैं जुर्माना : पीड़ित बोला, वह यह काम करना नहीं चाहता था. यह बात जब उसने गिरोह के लोगों को बताई तो उसे अलग कमरे में ले जाया गया. ठगी का काम करने से इनकार करने पर उन्होंने उससे भारत से कंबोडिया के सफर के खर्चे के तौर पर पांच लाख रुपए की डिमांड की. उसके पास उस समय इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मजबूरी में और स्कैमर्स के दबाव में आकर उसे साइबर स्कैम सेंटर में ठगी और फ्रॉड का काम करना पड़ा. इसके बदले उसे पूरा वेतन भी नहीं मिलता था. वेतन की रकम में से ट्रैवल एक्सपेंस के नाम पर वह मनमानी कटौती करते रहे. उसे हर महीने कभी 100 डॉलर तो कभी 150 डॉलर मिलते थे. धीरे-धीरे रुपए जोड़कर जुर्माना भरने के बाद वह छह महीने बाद वापस अपने घर आ पाया.

विदेश में आकर्षक जॉब ऑफर के नाम पर भर्ती : साइबर स्लेवरी गिरोह के चंगुल से छूटकर आए शेखावाटी के युवक ने आपबीती सुनाई. उसने बताया कि उसे कंबोडिया में जॉब ऑफर किया गया था. वहां डेटा एंट्री, सोशल मीडिया पर विज्ञापन का काम देखने की बात हुई और बदले में 50-60 हजार रुपए सैलरी देने का वादा किया गया. गिरोह के लोगों की बातों में आकर वह वहां चला गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसे साइबर ठगी, फ्रॉड और स्कैम का काम दिया गया. उसे भारतीय लोगों के साथ ठगी करने को कहा गया.

इन सेंटर्स पर भारत, पाकिस्तान और नेपाल के युवाओं को साइबर गुलाम बनाकर रखा जाता है और उनसे साइबर ठगी की वारदात करवाई जाती है. ज्यादातर साइबर स्कैम सेंटर का कंट्रोल चाइनीज ऑपरेटर्स के हाथ में होता है. इन सेंटर्स पर काम करने वाले युवकों की निगरानी इतनी कड़ी होती है कि वे आपस में ज्यादा बात भी नहीं कर सकते. वहां काम करने वाले युवक एक-दूसरे का असली नाम तक नहीं जानते. वे आपस में एक-दूसरे को कोडनेम से जानते हैं, जो उन्हें ऑपेरटर देते हैं.

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चाइनीज ऑपेरटर ट्रांसलेटर से करते हैं बातचीत : उसने बताया कि साइबर स्कैम सेंटर का पूरा कंट्रोल चीनी हैंडलर्स के पास रहता है. वे हिंदी या अंग्रेजी में बात नहीं करते. वे बातचीत के किए ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते थे. वे चायनीज भाषा में बोलते और ट्रांसलेटर की मदद से हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर बताते थे. अन्य लोग हिंदी या अंग्रेजी में बोलते, जिसे वे ट्रांसलेटर की मदद से अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर देखते और समझते. वही लोग इस पूरे नेटवर्क को चलाते हैं.

स्कैम सेंटर पर 12-14 घंटे करवाया जाता है काम : उसका कहना है कि स्कैम सेंटर में 12-14 घंटे काम करवाया जाता है. वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक जॉब ऑफर का ऐड देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं. साइबर ठगी के लिए लोगों को आकर्षक इन्वेस्टमेंट स्कीम का झांसा देते हैं या घर बैठे पैसे कमाने के विज्ञापनों के जाल में फंसाकर भी साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं. कई बार वे सीधे कॉल नहीं करके वाट्सएप पर लिंक शेयर करते हैं, जिस पर क्लिक करते ही साइबर ठगी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.

दक्षिण एशिया के 5 देशों में फैला जाल (ETV Bharat GFX)

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कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाते हैं ठगी का धंधा : इस पूरे मामले को लेकर स्टेट साइबर पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी (आरपीएस) गजेंद्र शर्मा बताते हैं कि स्कैम सेंटर पर कॉर्पोरेट स्टाइल में ठगी का धंधा चलाया जाता है. नए युवाओं को गिरोह से जोड़ने के लिए अलग एचआर विंग होती है, जो नए रिक्रूटमेंट का काम देखती है. जो युवा उनके जाल में फंस जाते हैं उनके भारत से कंबोडिया तक के टिकट का इंतजाम भी गिरोह करवाता है. वहां पहुंचने पर तय होता है कि उन्हें किस देश में किस स्कैम सेंटर पर भेजना है. सेंटर पर पहले उन्हें डिटेंशन रूम में रखकर साइबर ठगी के लिए लोगों को फंसाने की ट्रेनिंग दी जाती है. इसके बाद काम पर लगाया जाता है. युवकों के दस्तावेज (वीजा-पासपोर्ट) गिरोह के लोग अपने पास रखते हैं.

राजस्थान के 500 युवाओं का कंबोडिया कनेक्शन : थानाधिकारी गजेंद्र शर्मा बताते हैं कि I4C (गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) से मिले इनपुट में सामने आया है कि राजस्थान के करीब 500 युवा कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और म्यांमार स्थित साइबर स्कैम सेंटर्स पर जाकर वापस आएं हैं. इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने वहां काम करने से मना किया तो उन्हें जुर्माने का डर दिखाकर जबरन काम करने का दबाव बनाया गया. काम नहीं करने पर उन्हें लाखों रुपए का जुर्माना भरने को कहा गया. जैसे-तैसे वे गिरोह से बचकर वापस अपने घर पहुंचे. जबकि कई युवा ऐसे भी हैं, जो वहां काम करके अच्छा पैसा कमाते हैं और वापस आकर नए युवाओं को जोड़ने की फिराक में रहते हैं. ऐसे युवाओं को चिह्नित कर ब्यावर, शेखावाटी और उदयपुर में उनकी तलाश जारी है. करीब 8 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो कई बार जाकर वापस आए हैं.

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इन्वेस्टमेंट और डिजिटल अरेस्ट से ठगी : पड़ताल में सामने आया है कि साइबर स्कैम सेंटर्स पर मोटे तौर पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी की जाती है. इसके लिए बाकायदा अलग-अलग टीम और उनके अलग चैनल बने हैं. पहले फर्जी नामों से लोगों से चैट कर उनकी निजी जानकारी हासिल की जाती है. इसके बाद उन्हें इन्वेस्टमेंट के नाम पर मोटे मुनाफे का झांसा दिया जाता है. लोगों से चैट करने वाली टीम अलग होती है. जब शिकार फंस जाता है तो उसे फ्रॉड करने वाली टीम को सौंप दिया जाता है. यह टीम समूह में काम करती है. शिकार के हर सवाल का तत्काल जवाब दिया जाता है ताकि उसका भरोसा जीतकर साइबर ठगी की जा सके.

नए लड़कों को जोड़ने, सिम-खातों पर मिलता कमीशन : पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि साइबर स्कैम सेंटर पर काम कर रहे युवकों को नए लड़कों को जोड़ने पर कमीशन दिया जाता है, जिससे वे ज्यादा लड़कों को जोड़ने का प्रयास करते हैं. इसके साथ ही साइबर ठगी के लिए भारतीय नंबरों वाली सिम और भारत के बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है. सिम और बैंक खाते मुहैया करवाने वालों को भी मोटा कमीशन दिया जाता है ताकि वे लालच में ज्यादा सिम और बैंक खाते मुहैया करवाएं. ठगी की रकम इन बैंक खातों में जमा करवाने के बाद उनसे क्रिप्टो करेंसी खरीदकर चाइनीज हैंडलर्स तक पहुंचाया जाता है.