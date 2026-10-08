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देहरादून में शराब की होम डिलीवरी, 25 साल का लॉ स्टूडेंट व्हाट्सएप से चला रहा था नेटवर्क, 4 साल में बनाई अंधाधुंध प्रॉपर्टी

देहरादून में शराब की होम डिलीवरी, 25 साल का लॉ स्टूडेंट चला रहा था नेटवर्क ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून शहर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिधौली में आबकारी विभाग ने कॉलेज छात्र-छात्राओं को शराब की होम डिलीवरी करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क को एक 25 वर्षीय लॉ स्टूडेंट संचालित कर रहा था. आरोपी दिल्ली और हरियाणा से सस्ती शराब लाकर पीजी और हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं को इंपोर्टेड शराब की सप्लाई कराता था. शराब की डिलीवरी के लिए युवक ने 15 हजार रुपए की सैलरी पर कुछ युवाओं को भी रखा था. आबकारी विभाग की ताजा कार्रवाई में नेटवर्क के एक सदस्य को 10 पेटी इंपोर्टेड शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है. जबकि मास्टरमाइंड ने 24 घंटे पहले ही कोर्ट में सरेंडर किया.

25 अगस्त को हुआ था नेटवर्क का खुलासा: इस नेटवर्क का खुलासा 25 अगस्त की रात आबकारी विभाग की कार्रवाई में हुआ था. टीम ने बिधौली क्षेत्र से एक कार और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही दो स्कूटी को अपने कब्जे में लिया था. वाहनों से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी. इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में सामने आया कि गर्वित उर्फ विक्रांत नाम का 25 वर्षीय युवक पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा है.