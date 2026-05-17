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चोल साम्राज्य का गौरव लौटेगा भारत! नीदरलैंड सरकार ने लौटाए 11वीं सदी के ताम्र पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रोब जेटेन के साथ ताम्रपत्र वापसी समारोह के दौरान हाथ मिलाते हुए. ( /x.com/narendramodi/status )