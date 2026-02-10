ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट: नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म घूसखोर पंडत का बदलेगा नाम, फिल्म निर्माता हुए तैयार

नई दिल्ली: नेटफ्लिक्स पर आने वाले फिल्म घूसखोर पंडत का नाम बदला जाएगा. नेटफ्लिक्स ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को ये सूचना दी कि फिल्म के निर्माता इसका नाम बदलने को तैयार हैं.

नेटफ्लिक्स की इस सूचना के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस याचिका पर कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है. सुनवाई के दौरान नेटफ्लिक्स की ओर से पेश वकील ने कहा कि फिल्म के निर्माता इस फिल्म का नाम बदलने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि फिल्म के प्रमोशन से संबंधित सभी सामग्री सभी प्लेटफॉर्म से पहले ही हटा ली गई है. उसके बाद कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि अब इस याचिका में कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका के दायर होने के बाद फिल्म के निर्माता नीरज पांडेय ने इस फिल्म से जुड़ी सभी प्रचार सामग्री हटाने का फैसला किया था. अपने एक्स हैंडल से नीरज पांडेय ने कहा था कि फिलहाल वे इस फिल्म से जुड़ी प्रचार सामग्री हटा रहे हैं.

नीरज पांडेय ने कहा है कि ये फिल्म एक फिक्शन है और इसका मकसद केवल मनोरंजन है. इस फिल्म के नाम से कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है इसलिए वे फिलहाल फिल्म से जुड़ी प्रचार सामग्री को सभी प्लेटफॉर्म से हटा रहे हैं. नीरज पांडेय की इस घोषणा को याचिकाकर्ता और उनके वकील विनीत जिंदल ने इसे बड़ी जीत बताया था.

बता दें कि ये याचिका वकील विनीत जिंदल के जरिये महेंद्र चतुर्वेदी ने दायर किया था. याचिकाकर्ता महेंद्र चतुर्वेदी ने खुद को आचार्य बताया है और अध्ययन, अध्यापन और भारतीय कला, दर्शन और आध्यात्म का पुजारी बताया है. याचिकाकर्ता ने कहा था कि वो पंडत को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ने पर आहत हैं. याचिका में कहा गया था कि इस फिल्म के जरिये ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है.