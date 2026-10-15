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लातेहार के नेतरहाट विद्यालय का देशभर में डंका, सरकारी आवासीय स्कूलों में मिला दूसरा स्थान

लातेहारः झारखंड के प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर लातेहार जिले का मान बढ़ाया है. 'सीफोर (Cfore) स्कूल रैंकिंग 2026' में, भारतीय पाठ्यक्रम का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ सरकारी आवासीय विद्यालयों की श्रेणी में नेतरहाट स्कूल ने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि से जहां विद्यालय परिवार गौरवान्वित है, वहीं जिले के पदाधिकारी भी इसे गर्व की बात बता रहे हैं.

दरअसल नेतरहाट आवासीय विद्यालय को सीफोर स्कूल रैंकिंग 2026 में भारतीय पाठ्यक्रम वाले देश के सर्वश्रेष्ठ सरकारी आवासीय विद्यालयों की श्रेणी में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है. विद्यालय को विभिन्न इंडेक्स में कुल मिलाकर 1300 में से 1039 अंक मिले हैं. वहीं पूरे देश में पहला स्थान हासिल करने वाला हरियाणा का सोनीपत स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स को कुल 1043 अंक प्राप्त हुए हैं. अर्थात देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल से मात्र चार अंक पीछे नेतरहाट विद्यालय रहा. विद्यालय की उपलब्धि से जुड़े शिक्षक, कर्मचारियों के साथ-साथ जिले के अधिकारियों ने भी हर्ष जताया.

जानकारी देते जिला शिक्षा पदाधिकारी (Etv Bharat)

सभी मानकों में विद्यालय की स्थिति संतोषजनक

रैंकिंग के लगभग सभी मानकों में नेतरहाट विद्यालय की स्थिति संतोषजनक रही. शिक्षकों की दक्षता और विद्यार्थियों के साथ उनके संबंधों के लिए निर्धारित 150 अंकों में विद्यालय को 127 अंक मिले. शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम के मानक पर 116 अंक, जबकि शैक्षणिक गहनता एवं अध्ययन की गुणवत्ता में 100 में से 86 अंक हासिल हुए. खेल और छात्रावास सुविधाओं तथा समग्र विकास से जुड़े मानकों में 100 में से 82 अंक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में 81 अंक मिले. प्लेसमेंट एवं पूर्ववर्ती विद्यार्थियों से जुड़े मानक पर 80 अंक, शिक्षकों की देखभाल एवं विकासात्मक वातावरण में 79 अंक तथा आधारभूत संरचना और सुविधाओं के लिए 77 अंक प्राप्त हुए. इसके अलावा अन्य मानकों में भी विद्यालय को काफी अच्छे अंक मिले. विद्यालय के प्राचार्य संतोष कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि पूरे विद्यालय परिवार को उत्साहित करने वाली है.

अधिकारियों ने भी की विद्यालय की तारीफ

इधर नेतरहाट आवासीय विद्यालय को मिली इस उपलब्धि पर जिले के अधिकारी भी उत्साहित हैं. लातेहार जिला शिक्षा पदाधिकारी गौतम कुमार साहू ने कहा कि नेतरहाट विद्यालय को देश भर में सर्वश्रेष्ठ सरकारी आवासीय विद्यालयों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिलना काफी गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि इससे झारखंड राज्य तथा लातेहार जिले में संचालित अन्य विद्यालयों को भी बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी.