'नेतन्याहू को भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा': इजराइल ने दौरा टालने की खबरों को बताया गलत

इजराइली मीडिया के मुताबिक, दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद दिसंबर में PM नेतन्याहू का भारत का ऑफिशियल दौरा टाल दिया गया था.

17 जनवरी, 2018 को गुजरात के अहमदाबाद के देव धोलेरा गांव में iCreate सेंटर के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू. (IANS)
नई दिल्ली: इजराइल ने मंगलवार को उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत का अपना तय दौरा टाल दिया है. उन्होंने कहा कि इजराइली नेता को भारत के सुरक्षा तंत्र पर “पूरा भरोसा” है और दोनों पक्ष दौरे की नई तारीखों पर तालमेल बिठा रहे हैं.

इजराइली PM के ऑफिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "भारत के साथ इजराइल का रिश्ता, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ता बहुत मजबूत है." इसमें कहा गया, "PM मोदी के अंडर भारत की सिक्योरिटी पर PM को पूरा भरोसा है, और टीमें पहले से ही नई विजिट की तारीख को कोऑर्डिनेट कर रही हैं."

इजराइली मीडिया के एक हिस्से ने पहले रिपोर्ट किया था कि नेतन्याहू, जो 2018 के बाद दिसंबर में भारत की अपनी पहली ऑफिशियल ट्रिप पर नई दिल्ली आने वाले थे, ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में हुए टेरर अटैक के बाद सिक्योरिटी चिंताओं के कारण विजfट पोस्टपोन कर दी थी.

सूत्रों ने PTI को बताया कि ये रिपोर्ट्स “अंदाजे” वाली और “गुमराह करने वाली” थीं, और कहा कि नेतन्याहू की विजिट के लिए आपसी सहमति वाली तारीखों को फाइनल करने की कोशिशें चल रही थीं.

यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी हाल ही में इजराइल का दौरा किया था और नेतन्याहू को PM नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दीं और उन्हें मिनिस्टर नीर बरकत के साथ अपनी बातचीत और बिजनेस फोरम और CEOs फोरम के नतीजों के बारे में अपडेट किया. (एजेंसी इनपुट्स के साथ)

