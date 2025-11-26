ETV Bharat / bharat

'नेतन्याहू को भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा': इजराइल ने दौरा टालने की खबरों को बताया गलत

17 जनवरी, 2018 को गुजरात के अहमदाबाद के देव धोलेरा गांव में iCreate सेंटर के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू. ( IANS )

नई दिल्ली: इजराइल ने मंगलवार को उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत का अपना तय दौरा टाल दिया है. उन्होंने कहा कि इजराइली नेता को भारत के सुरक्षा तंत्र पर “पूरा भरोसा” है और दोनों पक्ष दौरे की नई तारीखों पर तालमेल बिठा रहे हैं. इजराइली PM के ऑफिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "भारत के साथ इजराइल का रिश्ता, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ता बहुत मजबूत है." इसमें कहा गया, "PM मोदी के अंडर भारत की सिक्योरिटी पर PM को पूरा भरोसा है, और टीमें पहले से ही नई विजिट की तारीख को कोऑर्डिनेट कर रही हैं."