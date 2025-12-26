ETV Bharat / bharat

नेताजी के परिजनों ने राष्ट्रपति को लिखा लेटर, जापान से उनके 'अवशेष' भारत वापस लाने की लगाई गुहार

लेटर में, नेताजी बोस के परिवार ने राष्ट्रपति मुर्मू से उनके अवशेषों को मातृभूमि वापस लाने के लिए "पॉजिटिव एक्शन" लेने की सच्ची रिक्वेस्ट की.

Netaji
नेताजी सुभाष चंद्र बोस. (ANI (File))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 10:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा है. इस लेटर में सरकार से अपील की गई है कि वे 23 जनवरी, 2026 को उनकी जयंती से पहले जापान के रेनोकी मंदिर से महान स्वतंत्रता सेनानी के 'अवशेष' को भारत लाने के लिए तुरंत कदम उठाएं.

सुभाष बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने एक वीडियो मैसेज में इस बात पर निराशा जताई कि नेताजी के पार्थिव अवशेष अब भी विदेश में हैं.

उन्होंने कहा, “हमने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर दिया है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पार्थिव शरीर को जापान के रेनकोजी से भारत लाने के बारे में बताया गया है. 23 जनवरी 2026 को नेताजी की 129वीं जयंती आने वाली है, और यह दुख की बात है कि उनके पार्थिव शरीर अब भी विदेश में है. हम भारत के राष्ट्रपति से विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि उनके शरीर को 23 जनवरी 2026 से पहले भारत वापस लाया जाए.”

इस बीच, परिवार ने भी 24 दिसंबर को राष्ट्रपति मुर्मू को एक लेटर लिखा, जिसमें नेताजी के शरीर को भारत वापस लाने की लंबे समय से चली आ रही मांग के लिए उनका सपोर्ट मांगा गया, यह बात इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के पुराने सैनिकों और परिवार के सदस्यों ने भी सालों से कही है.

लेटर में लिखा था, "मैं आपको शरत चंद्र बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य के तौर पर लिख रहा हूं और भारत की आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी विरासत को और याद रखने का एक प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहता हूं." लेटर की एक कॉपी मीडिया को भी दी गई.

नेताजी की बेटी, प्रोफेसर अनीता बोस-फाफ, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ, लगातार भारत सरकार के सामने यह मामला उठाती रही हैं, और नेताजी के पार्थिव शरीर को उनकी मौजूदा आरामगाह से वापस लाने की मांग करती रही हैं.

लेटर में, परिवार ने 21 अक्टूबर, 2025 के ऐतिहासिक मील के पत्थर पर भी जोर दिया, जो सिंगापुर में नेताजी द्वारा आजाद हिंद की प्रोविजनल सरकार की स्थापना की 80वीं सालगिरह है.

लेटर में आगे लिखा है, "जैसा कि आप जानते हैं, 21 अक्टूबर 2025 को, हमने सिंगापुर में नेताजी द्वारा आजाद हिंद की प्रोविजनल सरकार की स्थापना के 8 दशक पूरे होने का जश्न मनाया. मुझे पता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर आखिरी हमले के सैनिकों को सम्मान देने और नेताजी के 'चलो दिल्ली' के मशहूर नारे को याद दिलाने के लिए दिल्ली में एक सही जगह पर INA का स्मारक बनाने का प्लान है."

परिवार ने उम्मीद जताई कि इससे न सिर्फ़ INA के सैनिकों को सम्मान मिलेगा, बल्कि यह उन लोगों के बलिदानों को भी हमेशा याद रखने लायक श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने आजादी के लिए आखिरी लड़ाई लड़ी, जैसा कि नेताजी के मशहूर नारे, "चलो दिल्ली" में बताया गया है.

लेटर में प्रेसिडेंट मुर्मू से नेताजी के अवशेषों को उनकी मातृभूमि पर वापस लाने के लिए "पॉजिटिव एक्शन" लेने की सच्ची अपील की गई, ताकि यह पक्का हो सके कि उनकी विरासत भारत की आने वाली पीढ़ियों के दिलों और दिमागों में मजबूती से बसी रहे.

लेटर में लिखा था, "आपको यह भी पता है कि नेताजी की अस्थियां दूर जापान में टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में हैं. दशकों से INA के पुराने सैनिकों, साथ ही नेताजी की बेटी, प्रोफेसर अनीता बोस-फाफ और उनके परिवार के सदस्यों ने कई बार भारत सरकार से इस हीरो की अस्थियां उनकी मातृभूमि पर वापस लाने के लिए संपर्क किया है. हम आपसे इस मामले में पॉजिटिव एक्शन लेने की अपील करते हैं."

ये भी पढ़ें - नेताजी की मौत एक अनसुलझी पहली? वो सवाल जिनके जवाब आज भी रहस्य

TAGGED:

NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE
PRESIDENT MURMU
RENOKI TEMPLE
CHANDRA KUMAR BOSE
NETAJI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.