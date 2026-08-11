नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां टोक्यो से भारत लाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने टोक्यो से उनकी अस्थियों को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
By Sumit Saxena
Published : August 11, 2026 at 2:42 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने टोक्यो के रेंकोजी मंदिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 'अस्थियां' वापस लाने का निर्देश देने संबंधी उनकी बेटी की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा. अदालत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी की अर्जी पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने नेताजी बोस की बेटी अनीता बी. फाफ द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर वकील ए एम सिंघवी ने पैरवी की. सिंघवी ने कहा कि, याचिकाकर्ता ने लगातार और सबके सामने अपने पिता की अस्थियों को भारत वापस लाने की मांग की है.
सिंघवी ने कहा, "आखिरी हक, इज्जत और आखिरी फैसले के लिए..." और कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें कोर्ट जाना चाहिए और अब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. छोटी दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया.
मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते आशीष रे की उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था, जिसमें नेताजी की अस्थियां भारत लाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बोस के वारिस चाहते हैं कि अस्थियां देश में लाई जाएं, तो उन्हें आगे आना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अदालत उनकी भावनाओं का सम्मान करता है और वह यह पक्का करेंगे कि उनकी भावनाओं को कानूनी कार्रवाई में बदला जाए.
आशीष रे की ओर से सीनियर वकील ए एम सिंघवी पेश हुए. सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने बेंच को बताया कि सुभाष चंद्र बोस की बेटी वर्चुअली कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो रही हैं और इस याचिका का समर्थन करती हैं. बेंच ने बताया कि इसी तरह की याचिकाएं पहले भी दायर की गई थीं और खारिज कर दी गई थीं.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि, यह मुद्दा कोर्ट के सामने कितनी बार आएगा. इस पर सिंघवी ने कहा कि यह वह मुद्दा नहीं है. बेंच ने पूछा, "अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से…यह याचिका फिर से क्यों आ रही है. सबसे पहले, अस्थियां कहां हैं. वह सबूत क्या है." इस पर सिंघवी ने कहा कि, अकेली वारिस बेटी है जो 84 साल की है और अभी स्क्रीन पर है. सिंघवी ने कहा कि भारत के हर राष्ट्राध्यक्ष ने जापान के रेंकोजी मंदिर में नेताजी की अस्थियों के दर्शन किए हैं, जो वहां रखी हैं.
सीजेआई ने कहा कि, कोर्ट यह जानना चाहता है कि, परिवार के कितने सदस्य जीवित हैं. इस देश के सबसे महान नेताओं में से एक, इसमें कोई शक नहीं है. हममें से कुछ लोग उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उनके सामने सिर झुकाते हैं." जस्टिस बागची ने कहा कि वह याचिकाकर्ता नहीं हैं. उन्होंने कहा, "वारिस को हमारे सामने आने दें… अगर वारिस चाहते हैं कि अस्थियां हमारे देश में लाई जाएं, तो वारिस को हमारे सामने आना होगा."
यह महसूस करते हुए कि बेंच याचिका पर विचार करने को तैयार नहीं है, सिंघवी ने बेंच से रे की दायर याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया. सिंघवी ने कहा कि बेटी याचिका दायर करेगी. इसलिए, याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी गई.
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