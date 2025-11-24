ETV Bharat / bharat

नीतीश के 26 मंत्री में से 10 'परिवारवाद' के चिराग, सवाल- आखिर NDA कैसे तोड़ पाएगा राजनीति विरासत?

बिहार की राजनीति में परिवारवाद किस तरह हावी है इसका उदाहरण फिर से देखने को मिल रहा है. मंत्रिमंडल इससे पटा हुआ है. पढ़ें खबर

NEPOTISM IN NITISH CABINET
नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 24, 2025 at 8:53 PM IST

13 Min Read
रिपोर्ट- आदित्य कुमार झा

पटना : बिहार की राजनीति में वंशवाद एक ऐसा मुद्दा रहा है, जिस पर अक्सर सियासी जंग छिड़ी रहती है. भारतीय जनता पार्टी अक्सर राष्ट्रीय और बिहार के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय जनता और कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है. BJP के निशाने पर लालू प्रसाद का परिवार रहता है. हालांकि, एक दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 10 मंत्री ऐसे हैं जो किसी-न-किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं.

नीतीश कुमार का नया मंत्रिपरिषद : बिहार की राजनीति में 'सुशासन बाबू' के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड दसवीं बार शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल हुए. नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया. बीजेपी से 14, जदयू से 8, लोजपा आर से 2, हम (से) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक-एक मंत्री को मंत्रिमंडल में जगह दी गई.

26 में 10 राजनीतिक परिवार से : नीतीश कुमार के 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल में से 10 मंत्री ऐसे हैं जो विभिन्न राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं. मंत्रिमंडल में शामिल बीजेपी के 4 जदयू के 4 हम के 1 और रालोमो के 1 मंत्री राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं. आइए जानते हैं इन दस चेहरों और उनकी सियासी विरासत के बारे में.

सम्राट चौधरी- उप मुख्यमंत्री : नीतीश कुमार की कैबिनेट में नंबर दो की भूमिका में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं. जिनके जिम्मे गृह विभाग दिया गया है. सम्राट चौधरी की राजनीति, परिवार से जुड़ी हुई है. उनके पिताजी शकुनी चौधरी लालू प्रसाद यादव के साथ उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे. समता पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई.

सम्राट चौधरी 90 के दशक एक्टिव हो गए थे. उन्हें लालू प्रसाद ने सबसे कम उम्र के मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई थी. विवाद होने पर उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था. सम्राट चौधरी राजद के विधायक भी हुए. बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए. नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में वह पिछली सरकार में भी उपमुख्यमंत्री थे. अब वर्तमान सरकार में उपमुख्यमंत्री के साथ-साथ गृह विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है.

विजय कुमार चौधरी- जल संसाधन मंत्री : जदयू में विजय कुमार चौधरी की गिनती वरिष्ठ नेताओं में होती है. विजय कुमार चौधरी ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी. वह कांग्रेस के एक बार विधायक भी रह चुके हैं. बाद में वह जदयू में शामिल हो गए.

2010 से लगातार ही नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं. विजय चौधरी के पिता जगदीश प्रसाद चौधरी की गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती है. उनके पिताजी कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं. विजय कुमार चौधरी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. वर्तमान में विजय चौधरी नीतीश कुमार की सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं और उनके जिम्मे में भवन निर्माण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

अशोक चौधरी- ग्रामीण कार्य मंत्री : नीतीश कुमार की सरकार में वरिष्ठ मंत्रियों में अशोक चौधरी की गिनती होती है. अशोक चौधरी का राजनीतिक परिवार रहा है. उनके पिताजी स्वर्गीय महावीर चौधरी की गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती थी. वह कांग्रेस के सरकार में कई बार मंत्री रहे.

अशोक चौधरी ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की, वह आरजेडी के साथ कांग्रेस के गठबंधन की सरकार में मंत्री भी बने थे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अशोक चौधरी बाद में कांग्रेस से नाता तोड़कर जदयू में शामिल हो गए. वह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनते आ रहे हैं. वर्तमान में वह ग्रामीण कार्य मंत्री हैं. इसके अलावा, उनकी बेटी शांभवी चौधरी LJP(R) में सांसद हैं.

संतोष कुमार सुमन- लघु जल संसाधन मंत्री : संतोष कुमार सुमन बिहार की राजनीति में परिवारवाद के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. संतोष सुमन नीतीश कुमार के पिछले कार्यकाल में भी उनके कैबिनेट के सहयोगी थे. वर्तमान में संतोष सुमन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में लघु जल संसाधन मंत्री के पद पर आसीन हैं. जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष सुमन न केवल खुद बिहार सरकार में मंत्री हैं बल्कि उनकी पत्नी और उनकी सास विधायक हैं.

दीपक प्रकाश- पंचायती राज मंत्री : नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल सबसे चौंकाने वाले चेहरे बने दीपक प्रकाश. दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं. वह वर्तमान में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई.

मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा था कि मंत्रिमंडल में शामिल होने की जानकारी उनको नहीं थी. सुबह में उनको बताया गया कि मंत्रिमंडल का ओथ लेना है. दीपक प्रकाश की मां स्नेहलता वर्तमान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विधायक हैं. दीपक प्रकाश को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री का प्रभार दिया गया है.

नितिन नवीन- पथ निर्माण मंत्री : नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से मंत्री बने नितिन नवीन का भी संबंध राजनीतिक परिवार से रहा है. उनके पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती थी. नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी से 4 बार विधायक रहे थे. उनके निधन के बाद नितिन नवीन ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया. चार बार से नितिन नवीन विधायक बन रहे हैं. नितिन नवीन नीतीश कुमार की सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं और उनके जिम्मे नगर विकास मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

सुनील कुमार- शिक्षा मंत्री : नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल सुनील कुमार का भी पुराना राजनीतिक परिवार रहा है. उनके पिताजी चंद्रिका राम कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे. कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी थे. सुनील कुमार के भाई भी गोपालगंज से सांसद रह चुके हैं. आईपीएस की नौकरी छोड़कर सुनील कुमार ने राजनीति में कदम रखा और जदयू में शामिल हुए. गोपालगंज के भोरे विधानसभा के विधायक चुने गए. पिछली सरकार में भी नीतीश कुमार ने उन्हें शिक्षा मंत्री का जिम्मा दिया था. वर्तमान में भी सुनील कुमार के जिम्मे शिक्षा विभाग दिया गया है.

श्रेयसी सिंह- सूचना प्रावैदिकी और खेल मंत्री : नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पहली बार सबसे कम उम्र की महिला को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है. भाजपा कोटे से श्रेयसी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हुई है. श्रेयसी सिंह भी बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई हैं.

श्रेयसी सिंह के पिताजी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे. लोकसभा में सांसद एवं अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में वह मंत्री रह चुके हैं. उनकी मां पुतुल सिंह भी लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं. श्रेयसी सिंह अंतरराष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं. 2020 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और वह 2020 में पहली बार विधायक बनी. इस बार फिर वह विधानसभा की सदस्य चुनी गई हैं और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है. मंत्रिमंडल में उन्हें सूचना प्रावैदिकी और खेल मंत्री की जगह दी गई है.

रमा निषाद- पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग और कल्याण : रमा निषाद बिहार सरकार में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण मंत्री है. रमा निषाद बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्र वधू हैं.

रमा निषाद के पति अजय निषाद भाजपा से दो बार सांसद रह चुके हैं. 2024 में टिकट नहीं मिलने के कारण अजय निषाद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. चुनाव से ठीक पहले रमा निषाद को भाजपा ने मुजफ्फरपुर के औराई से अपना उम्मीदवार बनाया और वह चुनाव में जीत हासिल की. नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उन्हें भाजपा कोटे से जगह दी गई है.

लेसी सिंह- खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री : लेसी सिंह की गिनती JDU की वरिष्ठ नेत्री में होती है. लेसी सिंह 6 बार बिहार विधानसभा की सदस्य चुनी गई हैं. वह भी अपने पति के विरासत को आगे बढ़ा रही हैं उनके पति बूटन सिंह समता पार्टी के नेता थे. वह समता पार्टी के पूर्णिया के जिला अध्यक्ष थे. उनकी हत्या के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लेसी सिंह बढ़ा रही हैं. नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पिछले तीन टर्म से लेसी सिंह को जगह दी जाए रही है. वर्तमान में लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है.

राजद के सरकार से सवाल : राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की नई सरकार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बिहार मंत्रिमंडल में शामिल भाजपा जदयू राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी एवं मोर्चा के नेताओं के परिवारवाद का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार पर निशाना साधा है.

"यह तमाम लोग वंशवादी राजनीति के प्रतीक के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हैं. नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले इन मंत्रियों ने परिवारवाद का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कृपा पात्र मंत्रियों ने शपथ ली कि वह शपथ लेते हैं कि बिहार की राजनीति से परिवारवाद को खत्म करेंगे और नए बिहार का निर्माण करेंगे."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

बीजेपी का पलटवार : भाजपा प्रवक्ता मनीष पांडेय का कहना है कि विपक्ष के नेता इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार के लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है. आज परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि किसका परिवारवाद सही है और किसका परिवारवाद गलत. उन्हें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि सदन में विपक्ष की क्या भूमिका होती है.

"सकारात्मक मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम विपक्ष का है. अपने मूल काम से ही विपक्ष भटक गया है. बिहार की जनता ने उन्हें चुनाव में हराकर यह साबित कर दिया है कि उन्हें विपक्ष का परिवारवाद स्वीकार नहीं है."- मनीष पांडे, प्रवक्ता, भाजपा

लालू परिवार पर निशाना : आरजेडी पर निशाना साधते हुए मनीष पांडे ने कहा कि बिहार के लोग यह नहीं भूले हैं कि किस तरीके से एक किचन से निकाल कर राबड़ी देवी को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया था. तेजस्वी यादव को भी इसी तरीके से राजनीति में पेश किया गया था. परिवारवाद क्या है यह बिहार की जनता बखूबी जानती है. विधानसभा चुनाव में विपक्ष को इसका जवाब मिल गया है.

'परिवार बात पर बहस बेईमानी' : वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है की राजनीति में परिवारवाद पर बहस करना किसी बेईमानी से कम नहीं. राजनीति में क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष किस आधार पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं यह पता नहीं. नीतीश के कैबिनेट में शामिल दीपक प्रकाश के पिता उपेंद्र कुशवाहा समाजवाद पर बड़ी-बड़ी बातें करते थे.

जब टिकट देने की बात आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को और मंत्री बनाना हुआ तो अपने पुत्र को मंत्री बनाया, वह भी उस पुत्र को जो किसी सदन का सदस्य नहीं है. सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने इस निर्णय का संवेदनहीन तरीके से बचाव करते हुए कहा कि उनके बेटे में योग्यता थी. नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में विजय चौधरी उनके पिता जगदीश चौधरी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी मंत्री हुआ करते थे. खुद सम्राट चौधरी बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं.

Nepotism in Bihar politics
कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार (ETV Bharat)

"राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया. परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार एक आइकॉन है. जिससे लोगों को सीख लेनी चाहिए. नीतीश कुमार के परिवार में एक भी व्यक्ति ना उनके भाई यहां तक कि उनके पुत्र जो अभी बेरोजगार हैं वह राजनीति में नहीं आए. इस राजनीतिक कुमार की कैबिनेट में यह कौन सी मजबूरी है कि जो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जगह दी गई है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

चाल चरित्र और चेहरा में अंतर : वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि बिहार में जब भी चुनाव आता है बीजेपी के नेता परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद के परिवार पर निशाना चाहते हैं या यूं कहें कि इसी की इर्द-गिर्द यहां की राजनीति होती है. परिवारवाद के खिलाफ सभी राजनीतिक दल बयानबाजी करते हैं लेकिन जब मंत्रिमंडल में जगह देने की बात आती है तो ऐसे लोगों को जगह दी जाती है जिनका बड़ा राजनीतिक घराना रहा है.

Nepotism in Bihar politics
सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार (ETV Bharat)

''वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार में भाजपा कोटे के चार नेता सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद को जगह दी गई है. इन लोगों का राजनीति में योगदान है, लेकिन हकीकत यही है कि उनके परिवारवाद से इनको अलग नहीं कर सकते. बिहार की राजनीति में जीतनराम मांझी ही एक ऐसे चेहरा हैं जिनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है. राजनीति में समाजवाद का ऐसा उदाहरण जो परिवारवाद से पोषित हो नहीं मिल सकता."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

