नेपाल में त्रासदी से सहमे कोयलांचल के नेपाली, अपनों की सलामती को लेकर बढ़ी बेचैनी
नेपाल में हुए हादसे के बाद भारत में रहने वाले नेपाली भी अपने परिजनों के लिए बेहद चिंतित हैं. धनबाद से नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : August 31, 2026 at 5:24 PM IST
धनबाद: नेपाल में आई प्राकृतिक त्रासदी ने सिर्फ वहां रहने वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि रोजी-रोटी के लिए कोयलांचल में रह रहे नेपाली नागरिकों को भी झकझोर कर रख दिया है. हादसे की खबर सामने आने के बाद धनबाद में रह रहे नेपाली मूल के लोग लगातार अपने परिवार और गांव के लोगों से फोन पर संपर्क कर उनका हाल जान रहे हैं. किसी का घर पहाड़ के बीच नदी किनारे है, तो किसी के गांव में आज भी पुराने भूकंप के जख्म मौजूद हैं. ऐसे में नेपाल में हुई तबाही की खबर ने इन लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. रात में पहरेदारी कर परिवार का पेट पालने वाले इन लोगों की आंखें अब अपनों की सलामती की खबर पर टिकी हैं.
नेपाल के कर्नाल प्रदेश के रुकुम जिले के महेंद्र बहादुर बताते हैं कि हादसा रसुआ जिले में हुआ है और उनका घर घटनास्थल से काफी दूर है. बावजूद इसके, घटना की खबर बेहद दुखद है. कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी लापता हैं. उन्होंने बताया कि उनका घर भी नदी के किनारे पहाड़ी इलाके में है, इसलिए परिवार के लोग डरे हुए हैं. हादसे के बाद से लगातार फोन पर परिवार से बातचीत हो रही है. महेंद्र बहादुर की चिंता सिर्फ मौजूदा हादसे तक सीमित नहीं है. उनके जेहन में अपने इलाके में आई वह प्राकृतिक आपदा भी है, जिसने कई परिवारों की जिंदगी बदलकर रख दी.
वहीं धर्म बहादुर के लिए नेपाल में हुई यह त्रासदी और भी दर्दनाक है. उनके मुताबिक हादसे में सिर्फ नुकसान की खबर नहीं है, बल्कि उनके गांव से जुड़े दो लोग भी इस हादसे की चपेट में आए हैं. धर्म बहादुर बताते हैं कि हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है और लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. बिजली की आपूर्ति बंद है और आवागमन भी प्रभावित है. उनके गांव के दो लोग भी वहां गए थे, जो हादसे का शिकार हो गए. धर्म बहादुर खुद भी प्राकृतिक आपदा का दर्द झेल चुके हैं. उनका कहना है कि कर्नाल प्रदेश में आए भूकंप के दौरान उनका अपना घर भी प्रभावित हुआ था.
धर्म बहादुर भी रात में पहरेदारी करते हैं. दिन में किसी तरह आराम और रात में ड्यूटी, यही उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. घर से दूर रहकर कमाई करना आसान नहीं है, लेकिन परिवार के भरण-पोषण के लिए यह मजबूरी है. वह बताते हैं कि रात में पहरेदारी करने के साथ-साथ घर-घर जाकर पैसे मांगकर किसी तरह परिवार का खर्च चलता है. जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन रोजगार की तलाश में घर से बाहर निकलना उनकी मजबूरी है. उन्होंने बताया कि रात में पहरेदारी करते हैं और घर-घर जाकर पैसे मांगते हैं. इसी से जीवन चलता है. नेपाल में रोजगार के अवसर कम हैं, इसलिए लोग रोजगार की तलाश में बाहर का रुख करते हैं.
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