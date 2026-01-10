ETV Bharat / bharat

कर्नाटक : मोमो आउटलेट पर काम करने वाले नेपाली व्यक्ति की मौत, सांस की समस्या के बाद छह अस्पताल में भर्ती

हुबली-धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन शशिकुमार ने कहा कि जांच के बाद मौत का कारण साफ होगा.

Hubli Dharwad Police Commissioner N Sasikumar visited the hospital.
हुबली धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन शशिकुमार ने अस्पताल का दौरा किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 8:42 PM IST

धारवाड़ (कर्नाटक): कर्नाटक के धारवाड़ के साईं दर्शिनी लेआउट में शनिवार को सांस की दिक्कत के बाद बीमार पड़े नेपाल के सात लोगों में से एक की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि उसकी मौत का सही कारण जांच से पता चलेगा. उन्होंने बताया कि मरने वाले की पहचान बिबेक (40) के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, धारवाड़ में केसी पार्क के पास एक मोमो आउटलेट पर नेपाली मूल के सात लोग काम करते थे. इनमें से नरेश (45), नितेश (18), डीक्षी (40), सुधन (30), कुमार (50) और लक्ष्मण (30) को धारवाड़ सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां तीन की हालत गंभीर बनी हुई है.

मोमो आउटलेट की मालिक योगिता ने कहा, "मृतक बिबेक ने हुबली के रास्ते नेपाल जाने की पूरी तैयारी कर ली थी. हमें घटना के बारे में तब पता चला जब हम सुबह मौके पर गए, क्योंकि कोई भी काम पर नहीं आया था. बाद में, हम उन्हें अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल ले गए."

हुबली-धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन शशिकुमार मौके पर जांच के लिए गए. विद्यागिरी पुलिस से जानकारी मिलने के बाद, वह बीमार लोगों का हाल जानने के लिए जिला अस्पताल भी गए.

शशिकुमार ने कहा, "नेपाल के ये लोग साईं दर्शिनी में एक घर में रहते थे और चिंग्स, चांग्स नाम की एक मोमोज की दुकान पर काम करते थे. जब हमने पता लगाया कि वे आज सुबह काम पर क्यों नहीं आए, तो पता चला कि वे बीमार हैं और उन्हें धारवाड़ सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. इसमें बिबेक (40) नाम का एक व्यक्ति मौके पर मरा हुआ मिला और उसकी मौत का सही कारण पता नहीं चला है.

उन्होंने आगे कहा, "दुकान मालिक के मुताबिक, उन्होंने शुक्रवार रात को नॉन-वेज खाना ग्रिल करने के लिए चारकोल का इस्तेमाल किया, जिससे दम घुटने की संभावना है. जब मैंने चेक किया, तो पाया कि उन्होंने खाना बनाया था. लेकिन गैस जैसा कोई उपकरण नहीं था, और कमरा पूरी तरह से बंद था. यह फूड पॉइज़निंग की वजह से हुआ या किसी और वजह से, यह जांच के बाद पता चलेगा. अभी छह लोगों का इलाज चल रहा है."

