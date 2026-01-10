ETV Bharat / bharat

कर्नाटक : मोमो आउटलेट पर काम करने वाले नेपाली व्यक्ति की मौत, सांस की समस्या के बाद छह अस्पताल में भर्ती

हुबली धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन शशिकुमार ने अस्पताल का दौरा किया ( ETV Bharat )

धारवाड़ (कर्नाटक): कर्नाटक के धारवाड़ के साईं दर्शिनी लेआउट में शनिवार को सांस की दिक्कत के बाद बीमार पड़े नेपाल के सात लोगों में से एक की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि उसकी मौत का सही कारण जांच से पता चलेगा. उन्होंने बताया कि मरने वाले की पहचान बिबेक (40) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, धारवाड़ में केसी पार्क के पास एक मोमो आउटलेट पर नेपाली मूल के सात लोग काम करते थे. इनमें से नरेश (45), नितेश (18), डीक्षी (40), सुधन (30), कुमार (50) और लक्ष्मण (30) को धारवाड़ सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां तीन की हालत गंभीर बनी हुई है. मोमो आउटलेट की मालिक योगिता ने कहा, "मृतक बिबेक ने हुबली के रास्ते नेपाल जाने की पूरी तैयारी कर ली थी. हमें घटना के बारे में तब पता चला जब हम सुबह मौके पर गए, क्योंकि कोई भी काम पर नहीं आया था. बाद में, हम उन्हें अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल ले गए." हुबली-धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन शशिकुमार मौके पर जांच के लिए गए. विद्यागिरी पुलिस से जानकारी मिलने के बाद, वह बीमार लोगों का हाल जानने के लिए जिला अस्पताल भी गए.