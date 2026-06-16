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तमिलनाडु में स्कूल वॉचमैन ने अपनी बेटी को जान से मारा, फिर खुद भी दे दी जान

चेन्नई: तमिलनाडु में एक नेपाली चौकीदार (वॉचमैन) ने स्कूल परिसर में ही अपनी बेटी की हत्या कर दी और फिर खुद भी जान दे दी. इस घटना को लेकर बड़ा हंगामा मच गया.

खबर के मुताबिक, नेपाल के रहने वाले 40 साल के लक्ष्मण प्रसाद चेन्नई के चिंताद्रिपेट इलाके में एक सरकारी मदद वाले हाई स्कूल में वॉचमैन का काम करते थे. वह अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ स्कूल कैंपस में वॉचमैन के लिए बने क्वार्टर में रहते थे. उनकी सबसे बड़ी बेटी 9 साल की गीता उसी स्कूल में चौथी क्लास की छात्रा थी.

बताया जा रहा है कि हाल ही में लक्ष्मण प्रसाद और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद उनकी पत्नी अपनी छोटी बेटी को लेकर नेपाल लौट गईं, जबकि सबसे बड़ी बेटी गीता अपने पिता के साथ रहती रही. बताया जा रहा है कि इन पारिवारिक दिक्कतों की वजह से लक्ष्मण प्रसाद बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में थे.

कल रात (15 जून) स्कूल असिस्टेंट वाणी स्कूल बिल्डिंग की दूसरी मंज़िल पर बने एक कमरे में गई. वह लक्ष्मण प्रसाद की सबसे बड़ी बेटी गीता (9) को फंदे से लटकता हुआ देखकर चौंक गईं, जबकि लक्ष्मण प्रसाद गले में फंदा डाले फर्श पर पड़े थे और उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. यह दृश्य देखकर उन्होंने तुरंत शोर मचाया.