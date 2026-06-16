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तमिलनाडु में स्कूल वॉचमैन ने अपनी बेटी को जान से मारा, फिर खुद भी दे दी जान

चेन्नई के चिंताद्रिपेट इलाके में नेपाली चौकीदार ने अपनी बेटी की हत्या की और फिर खुद भी जान दे दी.

Nepalese Watchman Kills Daughter
चिंताद्रिपेट पुलिस थाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 7:57 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु में एक नेपाली चौकीदार (वॉचमैन) ने स्कूल परिसर में ही अपनी बेटी की हत्या कर दी और फिर खुद भी जान दे दी. इस घटना को लेकर बड़ा हंगामा मच गया.

खबर के मुताबिक, नेपाल के रहने वाले 40 साल के लक्ष्मण प्रसाद चेन्नई के चिंताद्रिपेट इलाके में एक सरकारी मदद वाले हाई स्कूल में वॉचमैन का काम करते थे. वह अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ स्कूल कैंपस में वॉचमैन के लिए बने क्वार्टर में रहते थे. उनकी सबसे बड़ी बेटी 9 साल की गीता उसी स्कूल में चौथी क्लास की छात्रा थी.

बताया जा रहा है कि हाल ही में लक्ष्मण प्रसाद और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद उनकी पत्नी अपनी छोटी बेटी को लेकर नेपाल लौट गईं, जबकि सबसे बड़ी बेटी गीता अपने पिता के साथ रहती रही. बताया जा रहा है कि इन पारिवारिक दिक्कतों की वजह से लक्ष्मण प्रसाद बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में थे.

कल रात (15 जून) स्कूल असिस्टेंट वाणी स्कूल बिल्डिंग की दूसरी मंज़िल पर बने एक कमरे में गई. वह लक्ष्मण प्रसाद की सबसे बड़ी बेटी गीता (9) को फंदे से लटकता हुआ देखकर चौंक गईं, जबकि लक्ष्मण प्रसाद गले में फंदा डाले फर्श पर पड़े थे और उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. यह दृश्य देखकर उन्होंने तुरंत शोर मचाया.

स्कूल के कर्मचारी ने चिंताद्रिपेट पुलिस स्टेशन को इस घटना के बारे में सुचित किया. पुलिस स्कूल पहुंचकर गंभीर रूप से घायल लक्ष्मण प्रसाद को बचाया और एम्बुलेंस से ओमनदुरार सरकारी अस्पताल भेजा. हालांकि, इलाज के बावजूद आज (16 जून) उनकी मौत हो गई. पुलिस ने लड़की के शव को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए राजीव गांधी सरकारी अस्पताल भेज दिया है.

मामले में पुलिस ने मर्डर और सुसाइड का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि लक्ष्मण प्रसाद अपनी पत्नी के साथ अनबन की वजह से बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतना खतरनाक फैसला ले लिया. पुलिस अभी इस घटना के सिलसिले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से लक्ष्मण प्रसाद के मोबाइल फोन की जांच कर रही है.

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