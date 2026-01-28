ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: 11.5 kg सोना-हीरा, 5 kg चांदी, 11.5 लाख कैश, बिजनेसमैन के घर बड़ी चोरी

बेंगलुरु में एक बिजनेसमैन के घर से सोने-हीरे और चांदी के गहने चोरी हो गए हैं, जिनकी कुल कीमत 18 करोड़ रुपये बताई गई है.

Nepalese Couple stolen Jewellery and cash worth Rs 18 crore from businessman house in Bengaluru
बेंगलुरु: 11.5 kg सोना-हीरा, 5 kg चांदी, 11.5 लाख कैश, बिजनेसमैन के घर बड़ी चोरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 7:30 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के राजधानी शहर में एक बिजनेसमैन के घर से 18 करोड़ रुपये के सोने, हीरे और चांदी के गहने चोरी हो गए हैं. चोरी की घटना के बाद परिवार ने एक नेपाली कपल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिन्हें हाल ही में घर के कामकाज करने के लिए नौकरी पर रखा गया था.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 25 जनवरी को शहर के मराठीहल्ली इलाके में बिजनेसमैन शिवकुमार के घर पर हुई. चोरी का आरोप एक नेपाली कपल, दिनेश (32) और कमला (25) पर लगा है. शिवकुमार के बेटे सीमांत एस. अर्जुन की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

घर में चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी नेपाली कपल
घर में चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी नेपाली कपल (ETV Bharat)

सिर्फ 20 दिन पहले काम पर आए थे आरोपी
परिवार द्वारा पुलिस में दी गई शिकायत में कहा गया है कि दिनेश और कमला सिर्फ 20 दिन पहले ही शिवकुमार के घर पर हाउसकीपिंग और छोटे-मोटे कामों के लिए आए थे. 25 जनवरी को, शिवकुमार का परिवार सुबह शहर के एच. क्रॉस क्षेत्र में गया था क्योंकि उनकी एक रिश्तेदार के घर भूमि पूजा थी. मौका देख, इस दौरान दिनेश और कमला ने घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोग पर बेडरूम का लॉकर तोड़कर 11.5 किलोग्राम सोने और हीरे की ज्वेलरी, 5 किलोग्राम चांदी और 11.5 लाख रुपये कैश चुरा लिए. चोरी का पता दोपहर करीब 12:30 बजे चला जब कुक ने बेडरूम का लॉकर टूटा देखा.

बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड डिवीजन के डीसीपी सैदुलु अदवत (Saidulu Adavath) ने कहा, "यह बताया गया है कि आरोपियों को घरेलू काम के लिए दो अन्य लोगों के जरिये नौकरी पर रखा गया था. आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं. दूसरे राज्यों में भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं."

