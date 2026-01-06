ETV Bharat / bharat

नेपाल के बीरगंज में हिंसा के बाद तनाव, रक्सौल बॉर्डर सील.. जानिए क्यों हुआ बवाल

सीमा पर चौकसी ( ETV Bharat )

मोतिहारी : नेपाल में फैली हिंसा को देखते हुए रक्सौल बॉर्डर (भारत-नेपाल सीमा) पूरी तरह सील कर दिया गया. मैत्री पुल सहित सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर आवाजाही रोक दी गई है. भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल (SSB) ने अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए हैं. आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को अनुमति : मैत्री पुल पर भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी है. हर वाहन और पैदल यात्री की सघन जांच की जा रही है. डॉग स्क्वायड की टीमें भी बॉर्डर पर तैनात कर दी गई हैं, ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि न हो सके. भारतीय पक्ष से केवल एम्बुलेंस और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को ही आने-जाने की अनुमति दी गई है. नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हालात पर नजर रखने के निर्देश जारी किए हैं. नेपाल पुलिस के महानिरीक्षक (IGP) बसंत बहादुर कुंवर ने कहा, "हम स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित करने के लिए कटिबद्ध हैं. अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं." स्थानीय प्रशासन ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. "हम नेपाल में हो रही घटनाओं पर निगरानी रख रहे हैं. हमारी सीमा सुरक्षित है और SSB सतर्क है. भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है."- रणधीर जायसवाल, प्रवक्ता, भारतीय विदेश मंत्रालय