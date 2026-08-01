ETV Bharat / bharat

नेपाल में क्यों भड़की हिंसा? कांवड़ियों की मौत के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट, ट्रेन परिचालन बाधित

सीमावर्ती इलाकों का हाल: शुक्रवार को भारत और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई. यह बैठक पूर्वी चंपारण से सटे जमुनिया और अठमोहान के बीच स्थित संयुक्त सीमा स्तंभ संख्या 357/03 के पास झरौखर सीमा चौकी पर हुई. इसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आपसी समन्वय को लेकर कई अहम निर्णय लिए.

अफवाहों से बचने की अपील: सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने ग्रामीणों से अफवाहों से दूर रहने को कहा है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की गई है. सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि सीमा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है. यह निगरानी इसलिए की जा रही है ताकि नेपाल की स्थिति का कोई प्रतिकूल असर भारतीय क्षेत्र में न पड़े.

"अररिया जिला प्रशासन सक्रिय है. प्रशासन भारत-नेपाल सीमा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. सीमावर्ती क्षेत्रों से नियमित रूप से जानकारी ली जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर हालात की निगरानी की जा रही है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सीमा क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं." -राज किशोर कुमार, डीएसपी, फारबिसगंज

अररिया बॉर्डर पर संयुक्त गश्त: नेपाल में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं. अररिया जिले के जोगबनी, फारबिसगंज और फुलकाहा में एसएसबी तथा बिहार पुलिस ने संयुक्त रूप से बॉर्डर का निरीक्षण किया. सिकटी आदि क्षेत्र में एसएसबी की वाहिनी, बिहार पुलिस और नेपाल सशस्त्र पुलिस बल ने संयुक्त गश्त की.

अररिया/पूर्वी चंपारण: नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट पर हैं. बिहार के सभी सीमावर्ती जिलों में विशेष चौकसी बरती जा रही है. बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है. इन इलाकों में एसएसबी और स्थानीय पुलिस लगातार गश्त कर रही है. मधुबनी से जनकपुर तक चलने वाली ट्रेन का परिचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है.

दोनों देशों के अधिकारियों के साथ बैठक: बैठक की संयुक्त अध्यक्षता 71वीं वाहिनी एसएसबी के उप कमांडेंट संतोष कुमार और नेपाल सशस्त्र पुलिस बल की 12वीं वाहिनी के डीएसपी सजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ ने की. इस दौरान झरौखर थाना के पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सीमा क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई. अधिकारियों के अनुसार बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी और अधिक सख्त की जाएगी.

"संयुक्त गश्त को नियमित और प्रभावी बनाया जाएगा. रात में गश्त भी तेज की जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियां पैनी नजर रखेंगी. ग्रामीणों को वर्तमान परिस्थितियों के प्रति जागरूक किया जाएगा और उन्हें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा." -संतोष कुमार, उप कमांडेंट, SSB

नागरिकों पर विशेष नजर: इसके अलावा तीसरे देशों के नागरिकों की आवाजाही और उनकी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने का भी निर्णय लिया गया. अधिकारियों ने कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक की संदिग्ध गतिविधि मिलने पर दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर त्वरित कार्रवाई करेंगी. बैठक में यह भी तय किया गया कि यदि कोई भारतीय नागरिक नेपाल में किसी हिंसात्मक या कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना में शामिल पाया जाता है, तो भारत और नेपाल की सुरक्षा एवं प्रशासनिक एजेंसियां तत्काल समन्वय स्थापित कर आवश्यक सूचनाएं साझा करेंगी.

पूर्वी चंपारण में सुरक्षा जवान (ETV Bharat)

क्या है मामला?: नेपाल के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में दो समुदायों के बीच धार्मिक जुलूस, डीजे और झंडे को लेकर विवाद हिंसा में बदल गया. घटना 26 जुलाई की है. नेपाल के सुनसरी जिले के देवागंज में कांवड़ यात्रा के दौरान यह विवाद शुरू हुआ था. यह विवाद धीरे-धीरे भारी हिंसा में बदल गया. हिंसा सुनसरी से बढ़कर नेपाल के मधेश राज्य में फैल गई है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेपाल पुलिस ने फायरिंग भी की. इस फायरिंग में कई लोगों की मौत और अनेक लोगों के जख्मी होने की खबर है. इस तरह की हिंसा को देखते हुए नेपाल सरकार ने प्रभावित शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है और बॉर्डर इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है.

आगे नेपाल में क्या हो रहा है?: नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज क्षेत्र में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में कोशी प्रदेश की राजधानी विराटनगर में विभिन्न हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

फारबिसगंड डीएसपी राज किशोर कुमार (ETV Bharat)

हिंदू संगठनों की मांग: प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और प्रदर्शन स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई.

मोरंग प्रशासन की सर्वदलीय बैठक: सुनसरी की घटना के बाद अन्य जिलों में तनाव फैलने की आशंका को देखते हुए मोरंग जिला प्रशासन ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की. बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए. बैठक में कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और बिना पुष्टि किसी भी सूचना को साझा नहीं करने की अपील की.

ये भी पढ़ें: