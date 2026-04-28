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'मेरे पापा को ढूंढ दो.. नेपाल से पटना के लिए निकले थे', पिता की तलाश में मेलबर्न से पहुंचा बेटा

नेपाल निवासी शख्स अपने लापता पिता की तलाश में मेलबर्न से पटना आए हैं. तस्वीर लेकर इधर-उधर ढूंढ रहे हैं. पढ़ें..

Nepali man missing in Patna
मेलबर्न से पटना आकर पिता की तलाश करता बेटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 28, 2026 at 2:41 PM IST

5 Min Read
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पटना: एक बेटे की अपने गुमशुदा पिता को खोजने की बेचैनी पटना की सड़कों पर साफ दिखाई दे रही है. नेपाल के रहने वाले राजकुमार गिरी अचानक लापता हो गए हैं और उन्हें तलाशने के लिए उनका बेटा जयराम गिरी हजारों किलोमीटर दूर मेलबर्न से पटना पहुंचा है. आंखों में आंसू, दिल में डर और उम्मीद की आखिरी किरण लिए जयराम अपने पिता को खोजने के लिए दर-दर भटक रहा है.

पिता को ढूंढने मेलबर्न से आए: जयराम गिरी मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं लेकिन पिछले कई वर्षों से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. वहां वह एक क्लब चलाते हैं. वह पहले स्टूडेंट के रूप में ऑस्ट्रेलिया गए थे और बाद में वहीं बस गए. उनके पिता राजकुमार गिरी नेपाल में ही रहते हैं और पेशे से वकील हैं. नेपाल में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है. परिवार में दो और भाई भी हैं, जो विदेश में रहते हैं.

जयराम गिरी (ETV Bharat)

पटना आने के लिए बस में सवार थे: जयराम ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उनके पिता गुरुवार को नेपाल के विराटनगर से पटना आने के लिए बस में सवार हुए थे. इसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया. आमतौर पर पिता-पुत्र के बीच दिन में कम से कम तीन बार बातचीत होती थी लेकिन उस दिन के बाद से फोन पूरी तरह बंद हो गया. यही बात पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई.

"जब मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाया तो नेपाल में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई. नेपाल पुलिस ने विराटनगर तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें यह पुष्टि हुई कि उनके पिता बस में सवार होकर पटना के लिए निकले थे. इसके बाद मैं मेलबर्न से काठमांडू पहुंचा और वहां से विराटनगर होते हुए पटना आया हूं."- जयराम गिरी, नेपाल निवासी

Nepali man missing in Patna
राजकुमार गिरी की तलाश (ETV Bharat)

उसी सीट पर बैठा, जहां पिता बैठे थे: सबसे भावुक पल तब सामने आया, जब जयराम ने बताया कि वह उसी बस की उसी सीट पर बैठकर पटना पहुंचे, जिस सीट पर बैठकर उनके पिता आए थे. उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस सफर में कोई सुराग मिल जाए. पटना पहुंचते ही वह सीधे गांधी मैदान थाना पहुंचे और वहां अपने पिता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

जयराम ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज जांचने की अपील की है. पुलिस ने भी सहयोग करते हुए उन्हें कंट्रोल रूम के लिए पत्र दिया है, ताकि शहर के अलग-अलग इलाकों के कैमरे खंगाले जा सकें. पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सलाह दी है कि पिता की तस्वीर के साथ गुमशुदगी के पोस्टर शहर में चिपकाएं, ताकि आम लोग भी मदद कर सकें.

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान जयराम कई बार भावुक हो गए. उन्होंने कहा, 'मेरे पिता सिर्फ मेरे पिता नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं. हमारा हर दिन बातचीत के बिना पूरा नहीं होता था. उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. वह बहुत सरल स्वभाव के इंसान हैं.'

बोलते-बोलते आंखें भर आई: यह कहते हुए उनकी आंखें भर आईं. उन्होंने बताया कि उनके पिता को कोई गंभीर बीमारी नहीं है. वह सोना-चांदी भी नहीं पहनते और किसी राजनीतिक गतिविधि से भी उनका कोई संबंध नहीं है. वह सिर्फ एक कपड़े का बैग लेकर घर से निकले थे. ऐसे में परिवार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ.

Nepali man missing in Patna
पिता की तलाश में बेटा (ETV Bharat)

परिवार भी चिंतित: जयराम ने यह भी चिंता जताई कि पटना उनके पिता के लिए बहुत परिचित शहर नहीं था. वह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और अलग-अलग मंदिरों में जाने का शौक रखते हैं. भारत ही नहीं, विदेशों में भी मंदिरों के दर्शन के लिए जाते रहे हैं. इसी वजह से परिवार यह भी सोच रहा है कि कहीं वह किसी मंदिर की ओर तो नहीं निकल गए. उन्होंने कहा कि कई बार मन में अनहोनी का डर आता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हैं. वह सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके पिता सुरक्षित मिल जाएं. एक सप्ताह बीतने को है और परिवार का हर सदस्य चिंता में डूबा हुआ है.

तस्वीर लेकर सड़क पर घूम रहे हैं जयराम: पटना की सड़कों पर अपने पिता की तस्वीर लिए घूमते जयराम की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर उनके पिता कहां हैं. मेलबर्न से पटना तक का यह सफर सिर्फ दूरी का नहीं, बल्कि एक बेटे के प्यार, चिंता और उम्मीद का सफर है. जयराम को भरोसा है कि वह अपने पिता को खोजकर ही वापस लौटेंगे. गांधी मैदान स्थित बस स्टैंड के पास अपने पिता के पोस्टर दिखाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या इस व्यक्ति को कहीं आपने देखा है. गौरतलब है कि नेपाल से पटना के लिए जो बस का परिचालन होता है, वह गांधी मैदान बस स्टैंड आती है.

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