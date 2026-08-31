ETV Bharat / bharat

भारत-नेपाल को जोड़ने वाला पृथ्वी राजमार्ग धवस्त, LPG-पेट्रोल की संप्लाई पर संकट

नेपाल में सड़क टूटने से भारत-नेपाल के बीच LPG, पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर संकट, सरकार ने वैकल्पिक मार्गों से आपूर्ति की तैयारी की. रिपोर्ट-रोहित राज

NEPAL PRITHVI HIGHWAY COLLAPSES
पृथ्वी राजमार्ग ध्वस्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2026 at 8:29 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मोतिहारी: नेपाल के धादिंग जिले के कृष्णाभीर के पास रविवार सुबह पृथ्वी राजमार्ग का करीब 20 मीटर हिस्सा अचानक धंसकर टूट गया. मुगलिंग और काठमांडू के बीच स्थित इस महत्वपूर्ण मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है.

ग्लेशियर फटने से जल प्रलय की स्थिति: 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में ग्लेशियर फटने के बाद भारी बारिश, नदियों के बढ़ते जलस्तर और तेज कटाव ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. इस जल प्रलय ने अब काठमांडू तक पहुंचने वाले प्रमुख मार्गों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है.

पृथ्वी राजमार्ग का सामरिक महत्व: यह राजमार्ग भारत से वीरगंज, हेटौडा, नारायणघाट और मुगलिंग होते हुए काठमांडू को जोड़ता है. भारत-नेपाल व्यापार और परिवहन के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है. सड़क क्षतिग्रस्त होने से मालवाहक वाहनों और आम यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है.

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर खतरा: राजमार्ग बाधित होने से सबसे बड़ी चिंता रसोई गैस (एलपीजी), पेट्रोल, डीजल और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति को लेकर पैदा हुई है. भारत से नेपाल आने वाले इन उत्पादों का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है.

NEPAL PRITHVI HIGHWAY COLLAPSES
पृथ्वी राजमार्ग ध्वस्त (ETV Bharat)

काठमांडू और आसपास में ईंधन संकट की आशंका: सड़क टूटने के बाद राजधानी काठमांडू समेत आसपास के क्षेत्रों में ईंधन और रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. इससे आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित हो सकती हैं.

सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था पर काम शुरू किया: नेपाल सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की संयुक्त टीम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सड़क की स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किसी भी हालत में बाधित नहीं होने दी जाए.

एलपीजी आपूर्ति के लिए नई योजना: नेपाल सरकार की उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी ने बताया कि कृष्णाभीर से पहले स्थित गैस बॉटलिंग प्लांट में बुलेट टैंकरों से एलपीजी उतारी जाएगी. इसके बाद सिलेंडरों में भरकर काठमांडू और जरूरत वाले इलाकों तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है. तराई के जिलों के प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जा रहा है.

"फिलहाल देश प्राकृतिक आपदा की स्थिति से गुजर रहा है और सरकार का पूरा ध्यान आम लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है. भारत से नेपाल आने वाली रसोई गैस और पेट्रो उत्पादों के टैंकरों की आवाजाही पृथ्वी राजमार्ग के जरिए होती है. सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद अब वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं." - गौरी कुमारी, उद्योग, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री, नेपाल सरकार

NEPAL PRITHVI HIGHWAY COLLAPSES
नेपाल में टूटी सड़क (ETV Bharat)

पेट्रोल-डीजल के लिए वैकल्पिक मार्ग: पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के लिए भी वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया जाएगा. तेल टैंकरों को दूसरे रास्तों से काठमांडू पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई है. सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं.

मरम्मत और राहत की चुनौती बढ़ी: नेपाल सरकार का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के बावजूद देश में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कमी नहीं होने दी जाएगी. हालांकि पृथ्वी राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने से भारत-नेपाल व्यापार पर दबाव बढ़ गया है. क्षतिग्रस्त सड़क को जल्द सुरक्षित बनाना और यातायात बहाल करना फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है. लगातार खराब मौसम और नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच आने वाले दिनों में राहत और आपूर्ति व्यवस्था और कठिन हो सकती है.

मौत का आंकड़ा पहुंचा 700 के पार: नेपाल में अचानक आई इस भयानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है और लगभग 3000 लोग अभी भी लापता हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह जानकारी सामने आई है.

ये भी पढ़ें-

नेपाल से बहकर गंडक पहुंचीं 100 किलो की मछली, एक झलक देखने उमड़ी भीड़

'चारों तरफ लाश ही लाश' नेपाल त्रासदी की कहानी, मौत को करीब से देखकर लौटे बेतिया के 3 मजदूरों की जुबानी

TAGGED:

पृथ्वी राजमार्ग ध्वस्त
LANDSLIDE BLOCKS PRITHVI HIGHWAY
TRISHULI RIVER EROSION
NEPAL FLASH FLOOD
NEPAL PRITHVI HIGHWAY COLLAPSES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.