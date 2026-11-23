नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की आज पीएम मोदी संग मुलाकात, इन समझौतों पर लगेगी मुहर!
दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपसी हितों के तमाम मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे. विस्तार से पढ़ें.
Published : November 23, 2026 at 9:43 AM IST
नई दिल्ली: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह इन दिनों भारत के दौरे पर हैं. वे आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तर की बातचीत करेंगे. इस दौरान दोनों नेता भारत-नेपाल संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस बात की पुष्टि की है.
नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान, बालेन शाह सोमवार 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तर की बातचीत करेंगे और आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे. द्विपक्षीय बातचीत के बाद, दोनों नेता संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. उसी दिन, प्रधानमंत्री मोदी नेपाली प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में एक आधिकारिक दोपहर के भोजन (लंच) का आयोजन भी करेंगे.
बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर, शाह भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए रविवार को नई दिल्ली पहुंचे. वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. अपनी यात्रा के दौरान, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से शिष्टाचार भेंट भी करेंगे. नेपाली प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जो कुल 35 सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं. इसके अलावा, व्यापार जगत के प्रतिनिधियों का एक अलग 52 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी अपने खर्च पर इस यात्रा में शामिल होगा.
नेपाली अधिकारियों के अनुसार, भारत से हवाई प्रवेश के अतिरिक्त मार्ग हासिल करना, 26 अगस्त की विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त करना, और व्यापार तथा पारगमन (ट्रांजिट) के मामलों में भारत से रियायतें पाना नेपाली सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि भारत के लिए, नेपाली हवाई क्षेत्र तक पहुंच सुनिश्चित करना और नेपाल में भारतीय व्यवसायों, विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र में, निवेश के माहौल को बेहतर बनाना प्रमुख चिंताओं में से एक है.
इन द्विपक्षीय चर्चाओं में बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण में सहायता, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी और दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापक सहयोग जैसे विषयों पर बात होने की उम्मीद है. दोनों पक्षों द्वारा समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत' (Prosperous Nepal, Developed India) शीर्षक से एक 'संयुक्त विज़न दस्तावेज' जारी किए जाने की भी संभावना है, जो सहयोग के लिए दीर्घकालिक द्विपक्षीय लक्ष्य और ठोस उद्देश्य तय करेगा.
इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों द्वारा कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग से जुड़ी कई पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन करने और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने की भी उम्मीद है. नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन चर्चाओं में व्यापार, परिवहन, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
दोनों पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, आपदा प्रबंधन और मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े समझौता ज्ञापनों (MoU) का भी आदान-प्रदान करेंगे.
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