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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की आज पीएम मोदी संग मुलाकात, इन समझौतों पर लगेगी मुहर!

दो दिवसीय दौरे पर रविवार को भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ( ANI )

नई दिल्ली: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह इन दिनों भारत के दौरे पर हैं. वे आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तर की बातचीत करेंगे. इस दौरान दोनों नेता भारत-नेपाल संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस बात की पुष्टि की है.

नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान, बालेन शाह सोमवार 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तर की बातचीत करेंगे और आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे. द्विपक्षीय बातचीत के बाद, दोनों नेता संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. उसी दिन, प्रधानमंत्री मोदी नेपाली प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में एक आधिकारिक दोपहर के भोजन (लंच) का आयोजन भी करेंगे.