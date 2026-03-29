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बिहार के 'नाती' ने संभाली नेपाल की कमान, बालेन शाह के PM बनते ही ननिहाल में जश्न

नेपाल में प्रधानमंत्री बनने वाले बालेन शाह का बिहार से पुराना नाता है. बचपन में अपने ननिहाल आया करते थे. पढ़ें धर्मेंद्र झा की रिपोर्ट

Balen Shah Maternal Home In Sitamarhi
बिहार में बालेन शाह का ननिहाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 5:04 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी रून्नीसैपुर का एक छोटा गांव भनस्पटी, इस गांव में एक अलग ही उत्सवी माहौल है. 27 मार्च को नेपाल में जैसे ही बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, भनस्पटी गांव में खुशी का माहौल है. यह वही गांव है, जहां बालेन शाह का ननिहाल है.

रामप्रीत देवी पिता की पहली पत्नी: भनस्पटी में रहने वाले बालेन शाह के मामा सुरेश कुमार कहते हैं कि बालेन शाह के पिता रामनारायण शाह की दो शादी हुई थी. पहली शादी 1965 में सीतामढ़ी के भनस्पटी की रहने वाली रामप्रीत देवी से हुई थी. इसके बाद रामनारायण शाह ने दूसरी शादी ध्रुवदेवी शाह से हुई जो जो मूल रूप से नेपाल के धनुषा/महोत्तरी जिले की मैथिली मधेसी परिवार से ताल्लुक रखती हैं.

Balen Shah Maternal Home In Sitamarhi
बालेन शाह का ननिहाल (ETV Bharat)

पिता का हो चुका है निधन: सुरेश बताते हैं कि चार महीने पहले दिसंबर में बालेन शाह के पिता रामनारायण का निधन हो चुका है. वे एक एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे. पहली पत्नी रामप्रीत देवी से एक बेटी सुनीता है, जो अपने मां के साथ जनकपुर में रहती हैं. दूसरी पत्नी ध्रुवदेवी से बालेन शाह, बहन अनामिका, सुजाता हैं. अनामिका सीतामढ़ी में अपना व्यवसाय करती हैं. सुजाता काठमांडू में रहती हैं. बालेन शाह के दो भाई कौशल और रौशन का निधन हो चुका है.

"नेपाल गए थे, लेकिन समय की कमी के कारण बालेन से मुलाकात नहीं हो पायी. जब बालेन ननिहाल आता था तो मैं उसे गोद में उठाकर प्यार करता था. मुझे खुशी है कि मेरा भांजा प्रधानमंत्री बना है." -सुरेश कुमार, बालेन शाह के मामा

Balen Shah Maternal Home In Sitamarhi
बालेन शाह के मामा-मामी और भाई (ETV Bharat)

सीतामढ़ी में रहती है बहन: सीतामढ़ी में रहने वाली अनामिका ईटीवी भारत से टेलीफोनिक बातचीत में कहा कि वह अपने भाई के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए काठमांडू गई थीं. यह उनके लिए गर्व का क्षण था, हालांकि, वह यह भी कहती हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनसे बात नहीं हो पाती, जिसका उन्हें मलाल है. लेकिन इस दूरी के बावजूद, परिवार के दिलों में गर्व और खुशी की कोई कमी नहीं है.

"भाई के शपथ ग्रहण समारोह में मैं काठमांडू गयी थी. यह मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मेरे भाई नेपाल का प्रधानमंत्री बना है. हालांकि उससे अभी बात नहीं हो पायी है." -अनामिका, बालेन शाह की बहन

ममेरा भाई ने याद किया बचपन: भनस्पटी में रहने वाले ममेरा भाई पुरुषोत्तम कुमार बताते हैं कि बालेन शाह बपचन में मां रामप्रीत देवी के साथ ननिहाल आते थे. हमलोगों के साथ खेलते थे. पुरुषोत्तम को जब से जानकारी मिली है कि बालेन शाह प्रधानमंत्री बन गए हैं, तब से फूले नहीं समा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने कम उम्र में प्रधानमंत्री बनकर रिकॉर्ड बनाया है.

"मैं उनका ममेरा भाई हूं. बालेन भाई बचपन में आते थे. हमलोगों को काफी खुशी है कि एक नवयुवक पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़कर 35 साल की उम्र में नेपाल का प्रधानमंत्री बना. इससे भारत-नेपाल के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे." -पुरुषोत्तम कुमार, बालेन शाह के ममेरा भाई

अपने हाथों के खाना खिलाती थी मामी: बालेन शाह की मामी रेखा देवी ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए भावुक हो गयीं. कहती हैं कि बालेन शाह जब बचपन में ननिहाल आते थे तो वह उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी. आज वे नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए, इसको लेकर बहुत खुशी हो रही है. अपने परिवार और ननिहाल का नाम रोशन किया.

"बालेन प्रधानमंत्री बन गए, यह सुनकर काफी अच्छा लग रहा है. बचपन में यहां आते थे. अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी. प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब अपने ननिहाल भी आएंगे." -रेखा देवी, बालेन शाह की मामी

गांव के लोगों को गर्व: भनसप्टी गांव के पड़ोसी रामबाबू राय भी इस खुशी में शामिल हैं. उनका कहना है कि यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. बालेन शाह की सफलता से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है. साथ ही, उन्हें उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में और मजबूती आएगी.

Balen Shah Maternal Home In Sitamarhi
बालेन शाह के भाई (ETV Bharat)

"बहुत खुशी की बात है कि बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं. यह कोई छोटी बात नहीं है. इससे भारत नेपाल के बीच रिश्ता बेहतर होगा." - रामबाबू राय, पड़ोसी

नेपाल में रासोपा की सरकार: नेपाल में हुए संसदीय चुनाव में बालेन की पार्टी रासोपा के प्रत्याशियों को 125 सीट पर जीत दर्ज की तो वहीं नेपाली कांग्रेस को 17, हिमालय को 8, माओवादी को 7 और निर्दलीय कैंडिडेट ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की. कुल 165 सीटों पर मतदान हुआ था. रासोपा चीफ बाले शाह ने केपी शर्मा होली को बड़े अंतर से हरा दिया. 27 मार्च को बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली.

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