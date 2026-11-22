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उत्तराखंड में मैत्री सेतु: भारत-नेपाल पीएम करेंगे छारछुम पुल का लोकार्पण

छारछुम पुल ( ETV Bharat )

पिथौरागढ़(उत्तराखंड): भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों को अब सड़क संपर्क की नई मजबूती मिलने जा रही है. उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में काली नदी पर बनकर तैयार छारछुम अंतरराष्ट्रीय मोटर पुल का 23 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह संयुक्त रूप से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे.

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच होने वाली उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान इस पुल के साथ चंपावत के बनबसा क्षेत्र में निर्मित ड्राई पोर्ट का भी लोकार्पण प्रस्तावित है. इससे भारत-नेपाल के बीच व्यापार, परिवहन और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.