नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह पहली बार भारत पहुंचे, पीएम मोदी के साथ ऊर्जा और कनेक्टिविटी समेत कई मुद्दों पर होगी बात
नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह दो दिन की यात्रा पर रविवार को दिल्ली पहुंच गए. वे पीएम मोदी के साथ बातचीत भी करेंगे.
Published : November 22, 2026 at 3:55 PM IST
नई दिल्ली : नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह दो दिवसीय यात्रा में रविवार को भारत पहुंच गए. एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के बीच सोमवार को होने वाली बातचीत में ऊर्जा, जलविद्युत, रेलवे, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा.
इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस मुलाकात से आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है. मार्च में पदभार संभालने के बाद बालेंद्र शाह की यह पहली भारत यात्रा होगी. सूत्रों के अनुसार, बातचीत के बाद दोनों प्रधानमंत्री नेपाल में कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति बनने और उनके आदान-प्रदान की भी उम्मीद है.
Nepal Prime Minister Balendra Shah arrives in Delhi, received by Union Minister Jitin Prasada He is on a two-day State visit to India at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit marks Shah's first visit to India since taking office in March 2026, as well as his first bilateral visit abroad in his capacity as Prime Minister.— ANI (@ANI) November 22, 2026
इस यात्रा के लिए यह एक बहुत ही उपयुक्त समय है, क्योंकि आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान, बुनियादी ढांचे के विस्तार, तकनीक को अपनाने, और प्राकृतिक आपदाओं व जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के मामले में दोनों देशों की प्राथमिकताएं काफी हद तक मेल खाती हैं.
सूत्रों ने बताया कि ऊर्जा, जलविद्युत, रेलवे, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फैसलों की घोषणा की जा सकती है. बताया जाता है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे. भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार, पारगमन (ट्रांजिट) और निवेश भागीदार है. नेपाल को भारतीय बाजार में बिना किसी शुल्क (ड्यूटी-फ्री) के प्रवेश की सुविधा प्राप्त है.
The Rt. Hon. Prime Minister, Mr Balendra Shah, departed for New Delhi today on a two-day State Visit to India. He was seen off at the Airport by Hon. Biraj Bhakta Shrestha, Minister for Energy, Water Resources and Irrigation; Hon. Sudhan Gurung, Minister for Home Affairs; Hon. Jagdish Kharel, Member of the Parliament and Spokesperson of Rastriya Swatantra Party; and senior government officials at the TIA.— PMO (@PM_nepal_) November 22, 2026
भारत, नेपाल के निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य भी है; नेपाल से होने वाले कुल वस्तु निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा भारत आता है. इसके अलावा, नेपाल में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी भारत ही है. नेपाल को मिलने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग एक-तिहाई हिस्सा भारत से आता है. दोनों देशों ने एक व्यापक विकास साझेदारी विकसित की है, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य स्तंभों में से एक है. इसके तहत कई परियोजनाएं और पहलें पहले से ही चल रही हैं.
VIDEO | Nepal: Prime Minister Balendra Shah leaves for New Delhi for a two-day state visit to India at the invitation of Prime Minister Narendra Modi, marking his first state visit to a neighbouring country since taking office. Nepal PM Balendra Shah will arrive at New Delhi and review the full range of bilateral relations and exchange views on regional and international issues of mutual interest. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
वर्ष 2025-26 में, भारत को बिजली निर्यात से नेपाल को लगभग 1800 करोड़ नेपाली रुपयों की कमाई हुई. भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी है, जिसमें दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता पड़ोसी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है.
कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, दोनों पक्ष नई संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि रक्सौल-काठमांडू रेल लिंक, जो सीमा पार यात्री और माल ढुलाई के लिए नए रास्ते खोल सकता है. इसके अलावा अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी, जो रामायण परंपरा के दो सबसे पवित्र केंद्रों को आपस में जोड़ेगी.
इस क्षेत्र में अपने व्यापक रणनीतिक हितों के लिहाज से नेपाल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और दोनों देशों के नेताओं ने अक्सर अपने पुराने "रोटी-बेटी" के रिश्ते का जिक्र किया है. चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को माल और सेवाओं के परिवहन के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर रहना पड़ता है. नेपाल की समुद्र तक पहुंच भारत के जरिए ही है और वह अपनी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा भारत से या भारत के रास्ते आयात करता है.
#WATCH | Kathmandu: Nepal Prime Minister Balendra Shah leaves for Delhi from Kathmandu Airport. He will arrive for a two-day State visit from November 22 to 23 at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit marks Shah's first visit to India since taking office in March 2026, as well as his first bilateral visit abroad in his capacity as Prime Minister.— ANI (@ANI) November 22, 2026
मई में, भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों में कुछ तनाव आ गया था, जब शाह ने भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन और यूनाइटेड किंगडम की भागीदारी की बात कही थी.
कुछ दिनों बाद, नई दिल्ली ने नेपाल के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाने में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया. भारत का कहना है कि दोनों देशों के पास सीमा विवाद से जुड़े सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए एक स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है. नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है. भारत का हमेशा से यही मानना रहा है कि ये इलाके उत्तराखंड का हिस्सा हैं.
(इनपुट-पीटीआई)
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