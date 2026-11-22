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नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह पहली बार भारत पहुंचे, पीएम मोदी के साथ ऊर्जा और कनेक्टिविटी समेत कई मुद्दों पर होगी बात

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ( IANS )

नई दिल्ली : नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह दो दिवसीय यात्रा में रविवार को भारत पहुंच गए. एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के बीच सोमवार को होने वाली बातचीत में ऊर्जा, जलविद्युत, रेलवे, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा.

इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस मुलाकात से आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है. मार्च में पदभार संभालने के बाद बालेंद्र शाह की यह पहली भारत यात्रा होगी. सूत्रों के अनुसार, बातचीत के बाद दोनों प्रधानमंत्री नेपाल में कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति बनने और उनके आदान-प्रदान की भी उम्मीद है.

इस यात्रा के लिए यह एक बहुत ही उपयुक्त समय है, क्योंकि आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान, बुनियादी ढांचे के विस्तार, तकनीक को अपनाने, और प्राकृतिक आपदाओं व जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के मामले में दोनों देशों की प्राथमिकताएं काफी हद तक मेल खाती हैं. सूत्रों ने बताया कि ऊर्जा, जलविद्युत, रेलवे, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फैसलों की घोषणा की जा सकती है. बताया जाता है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे. भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार, पारगमन (ट्रांजिट) और निवेश भागीदार है. नेपाल को भारतीय बाजार में बिना किसी शुल्क (ड्यूटी-फ्री) के प्रवेश की सुविधा प्राप्त है. भारत, नेपाल के निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य भी है; नेपाल से होने वाले कुल वस्तु निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा भारत आता है. इसके अलावा, नेपाल में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी भारत ही है. नेपाल को मिलने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग एक-तिहाई हिस्सा भारत से आता है. दोनों देशों ने एक व्यापक विकास साझेदारी विकसित की है, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य स्तंभों में से एक है. इसके तहत कई परियोजनाएं और पहलें पहले से ही चल रही हैं. वर्ष 2025-26 में, भारत को बिजली निर्यात से नेपाल को लगभग 1800 करोड़ नेपाली रुपयों की कमाई हुई. भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी है, जिसमें दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता पड़ोसी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है.