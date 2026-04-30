नेपाल में भीषण सड़क हादसा: 700 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप, बैसाख पूर्णिमा उत्सव में जा रहे 17 लोगों की मौत
भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण पहाड़ी सड़क पर काफी कीचड़ जमा हो गया था. इसी कीचड़ भरे रास्ते पर अचानक जीप फिसल गई
By PTI
Published : April 30, 2026 at 10:17 PM IST
काठमांडूः नेपाल के रोल्पा जिले से एक हृदयविदारक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. जहां एक निजी जीप अनियंत्रित होकर लगभग 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. इस भीषण दुर्घटना में कम से कम 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. यह हादसा रोल्पा जिले के थवांग ग्रामीण नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले जलजला क्षेत्र में गुरुवार को हुआ.
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह निजी जीप स्थानीय लोगों द्वारा किराए पर ली गई थी. ये सभी यात्री शुक्रवार को जलजला में आयोजित होने वाले 'बैसाख पूर्णिमा' उत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे थे. भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण पहाड़ी सड़क पर काफी कीचड़ जमा हो गया था. इसी कीचड़ भरे रास्ते पर अचानक जीप फिसल गई और चालक का वाहन से नियंत्रण खत्म गया. देखते ही देखते जीप ढलान से नीचे गिरती चली गई और करीब 700 मीटर नीचे गहरी खाई में समा गई.
At least 17 people killed after a jeep skidded off a road and plunged about 700 metres into a gorge in Rolpa district of Nepal.— ANI (@ANI) April 30, 2026
जिला पुलिस कार्यालय, रोल्पा के सूचना अधिकारी और पुलिस निरीक्षक सुनील थापा नेपाली ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल मौके के लिए रवाना हो गया था. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बचाव कार्यों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी तक वाहन में सवार यात्रियों की सटीक संख्या का पता नहीं चल पाया है, जिससे हताहतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका बनी हुई है.
अफरातफरी और चीख-पुकार का माहौल
हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया. चारों तरफ घने अंधेरे और भारी बारिश के बीच लोग अपनों को ढूंढने के लिए बदहवास होकर इधर-उधर भागते नजर आए. खाई की गहराई इतनी अधिक थी कि राहतकर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.
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