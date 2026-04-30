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नेपाल में भीषण सड़क हादसा: 700 मीटर गहरी खाई में गिरी जीप, बैसाख पूर्णिमा उत्सव में जा रहे 17 लोगों की मौत

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

By PTI 2 Min Read