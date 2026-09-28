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नेपाल में भारी बारिश से बिहार में त्राहिमाम! सड़कों पर बह रहा 5 फीट तक पानी, 'जल कैदी' बने बाढ़ पीड़ित

नेपाल में भारी बारिश से कोसी और गंडक का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. बिहार के कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है. पढ़ें-

BIHAR FLOOD
नेपाल में बारिश, बिहार में बाढ़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 1:32 PM IST

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सहरसा/बगहा/गोपालगंज : नेपाल के तराई इलाकों में भीषण बारिश, तूफान और भूस्खलन का असर अब बिहार की नदियों में दिखाई देने लगा है. नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी और गंडक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. बैराजों से छोड़े जा रहे पानी ने उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं. लोग पलायन करने को मजबूर हैं. लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है. बिहार की बाढ़ का जानें ताजा हाल-

नेपाल में बारिश बिहार में त्राहिमाम

सहरसा में कोसी का पानी घर-आंगन तक पहुंच गया है, तो पश्चिम चंपारण के बगहा में गंडक की बाढ़ से कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं. गोपालगंज के दियारा इलाकों में भी बाढ़ की आशंका के बीच लोग रातभर जागकर अपने परिवार और मवेशियों की सुरक्षा करने को मजबूर हैं. कहीं चूल्हे डूब गए हैं, कहीं सड़कें पानी में समा गई हैं, तो कहीं लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में तटबंधों पर शरण ले रहे हैं. हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है.

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)
>>सहरसा में आफत की बाढ़ का ग्राउंड रिपोर्ट

घर-आंगन में कोसी का पानी

नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है. इसका असर सहरसा जिले के तटबंध के अंदर और बाहर बसे गांवों में दिखाई देने लगा है. नवहट्टा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घर-आंगन तक पहुंच गया है. घरों के अंदर चूल्हे तक डूब गए हैं. पानी से घिरे परिवारों के सामने अब खाना पकाने, पीने के पानी और सुरक्षित जगह पर रहने का संकट खड़ा हो गया है. सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों-बुजुर्गों को हो रही है.

घरों में पानी घुसने से चूल्हे डूबे

बाढ़ का पानी बढ़ने के साथ ही ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई है. घरों में पानी घुसने के कारण कई परिवारों के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया है. लोग अपने जरूरी सामान को बचाने के लिए उसे घरों में ऊंची जगहों पर रख रहे हैं. सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को लेकर है. पानी से घिरे घरों से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना भी चुनौती बना हुआ है.

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घर में घुसा बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

मवेशियों के चारे का संकट

बाढ़ प्रभावित गांवों में मवेशियों के लिए चारे की समस्या भी गंभीर होती जा रही है. पानी फैलने के कारण खेत और रास्ते डूब गए हैं. ऐसे में ग्रामीणों को अपने मवेशियों के लिए पर्याप्त चारा जुटाने में परेशानी हो रही है. वहीं, गांव से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त नाव उपलब्ध नहीं होने की शिकायत भी सामने आई है. जरूरत के सामान के लिए लोगों को पानी के बीच से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है.

तटबंध पर बाढ़ से बच जाएंगे लेकिन बारिश से कैसे?

घर में पानी बढ़ने के बाद कई परिवार तटबंध पर पहुंच गए हैं. हालांकि, यहां भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, रहने के लिए पर्याप्त जगह, प्लास्टिक और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है. कई परिवारों की रातें भीगते हुए गुजर रही हैं. घर छोड़कर तटबंध पर पहुंचे लोगों के सामने भोजन, पेयजल और बच्चों की सुरक्षा की चिंता बनी हुई है.

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नेपाल में बारिश बिहार में त्राहिमाम (ETV Bharat)

ग्राउंड रिपोर्ट में दिखी बाढ़ की जमीनी तस्वीर

नवहट्टा प्रखंड के गांवों की तस्वीरें कोसी की बाढ़ से पैदा हुई परेशानी को दिखा रही हैं. चारों तरफ पानी, पानी के बीच घर और घरों में फंसे परिवार नजर आ रहे हैं. कई जगह लोग अपने ही घरों में पानी के बीच रहने को मजबूर हैं. ग्रामीणों की स्थिति ऐसी है कि वे खुद को 'जल कैदी' जैसा महसूस कर रहे हैं.

राहत और नाव की व्यवस्था जारी

इधर, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन का कहना है कि कोसी के जलस्तर और तटबंधों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. प्रभावित इलाकों में जरूरत के अनुसार नाव भेजने और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है. मवेशियों के चारे की व्यवस्था के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

''हम लोग पहले से अलर्ट मोड में हैं. बाढ़ पूर्व जितनी भी तैयारियां थी हमने पहले ही कर ली है. कम्यूनिटी किचन स्थल को चिह्नित कर लिया गया है. जितने भी आश्रय स्थल हैं वहां पर शौचालय और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. सूखा राशन और चारे का भी इंतजाम किया गया है. अगर पानी चार-5 लाख क्यूसेक आता है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं.''- दीपेश कुमार, डीएम सहरसा

>>गोपालगंज ग्राउंड रिपोर्ट

गंडक के उफान से दियारा में दहशत

नेपाल के तराई और गंडक के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से गोपालगंज के दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका गहरा गई है. वाल्मीकिनगर बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद नदी के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है. नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज धारा को देखते हुए ग्रामीण अपने परिवार, मवेशियों और जरूरी सामान को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं.

बाढ़ की आशंका के बीच कई परिवार रातभर जागकर पानी की स्थिति पर नजर रख रहे हैं. ग्रामीणों को डर है कि रात के अंधेरे में पानी गांवों में प्रवेश कर सकता है और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा.

हर साल बाढ़ की मार झेलते हैं दियारा के ग्रामीण

गोपालगंज के दियारा इलाके के लोगों के लिए बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है. हर साल नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही उनके सामने घर, जमीन और फसल बचाने की चुनौती खड़ी हो जाती है. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण उनकी उपजाऊ जमीन और फसलें प्रभावित होती हैं. इसके बावजूद स्थायी राहत और सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था को लेकर उनकी परेशानी बनी हुई है.

ग्रामीणों के मुताबिक, बाढ़ के समय प्रशासन की ओर से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जाती है, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों, मवेशियों और घरेलू सामान के साथ कहां जाएं, यह उनके सामने बड़ा सवाल है.

स्थायी राहत केंद्र और सुरक्षित ठिकाने की मांग

निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि बाढ़ के समय उनके सामने सबसे बड़ी समस्या सुरक्षित जगह पर रहने की होती है. कई परिवारों को खुले आसमान के नीचे या सड़क किनारे तिरपाल लगाकर रहना पड़ता है. ग्रामीणों की मांग है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी राहत केंद्र और सुरक्षित शरणस्थल बनाए जाएं, ताकि पानी बढ़ने पर लोगों को तत्काल सुरक्षित जगह मिल सके.

पीने के पानी का संकट

गंडक का जलस्तर बढ़ने से दियारा के किसानों को अपनी फसल की चिंता सता रही है. खेतों में पानी फैलने से फसल बर्बाद होने का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, मवेशियों के लिए चारा जुटाना और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के समय उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता है और आर्थिक नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होता.

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गोपालगंज में हालात का जायजा लेतीं प्रशासनिक अधिकारी (ETV Bharat)

'हमारी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं'

बाढ़ की आशंका के बीच ग्रामीणों में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी है. उषा देवी ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि बाढ़ के समय उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताती है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बाढ़ आने के बाद राहत और बचाव की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्थायी समाधान के अभाव में उन्हें बार-बार ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

निचले इलाकों में माइकिंग और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील

गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है. लाउडस्पीकर के माध्यम से माइकिंग कराकर लोगों को पानी का बहाव तेज होने से पहले सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है.

सदर एसडीएम डॉ. प्रेरणा सिंह और सदर सीओ रजत कुमार बरनवाल के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही गई है.

>>बगहा बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट

गंडक की बाढ़ से शहर जलमग्न

गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद पश्चिम चंपारण के बगहा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है. सोमवार सुबह वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से 5 लाख 43 हजार 500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना है. इसके बाद बगहा शहर के कैलाश नगर, दीनदयाल नगर, रत्नमाला और पावर हाउस इलाके के कई वार्डों में पानी फैल गया. कई घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बगहा अनुमंडल के छह प्रखंडों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ने की सूचना है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, करीब 600 घरों में पानी घुसने की बात सामने आई है. प्रशासन प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है.

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कटाव का खतरा बढ़ा (ETV Bharat)

बगहा-वाल्मीकिनगर मुख्य सड़क पर पांच फीट तक पानी

गंडक का पानी बगहा-वाल्मीकिनगर मुख्य सड़क पर भी फैल गया है. सड़क पर करीब पांच फीट तक पानी बहने की सूचना है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है. सड़क पर पानी का तेज बहाव होने के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है. बाढ़ के कारण स्थानीय लोगों के साथ-साथ जरूरी काम से निकलने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं.

घरों में पानी घुसने से चूल्हे डूबे

बगहा-2 प्रखंड के रामपुर धरवनिया टोला में भी बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश कर गया है. ग्रामीणों के मुताबिक, घरों में पानी घुसने के कारण चूल्हे डूब गए हैं और राशन समेत घरेलू सामान भीग गया है. कुछ परिवारों ने बताया कि पिछली रात से उनके घरों में खाना नहीं बन सका है. लोगों को भोजन और जरूरी राहत सामग्री की जरूरत है.

राहत शिविरों में पहुंचाए जा रहे प्रभावित परिवार

बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को घरों से निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. कुछ स्थानों पर कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने की भी जानकारी है. हालांकि, बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई ग्रामीणों ने अब तक प्रशासनिक सहायता नहीं मिलने की शिकायत की है.

खरवा टोला में मदद नहीं मिलने की ग्रामीणों की शिकायत

बगहा के बाल्मीकिनगर क्षेत्र के खरवा टोला में रहने वाले लोगों ने प्रशासनिक मदद नहीं मिलने की बात कही है. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण उन्हें अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर रहना पड़ रहा है. मवेशियों को सुरक्षित रखने, भोजन और रहने की व्यवस्था करने में परेशानी हो रही है.

रमाकांत शाह के मुताबिक, ''बाढ़ के कारण स्थिति काफी खराब हो गई. अपने मवेशियों के साथ ऊंचे स्थान पर रहने को मजबूर हूं. वहां भी कई तरह की परेशानियां हो रही हैं. मच्छरों के कारण भी दिक्कत बढ़ गई है. अब तक प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं पहुंची है. तटबंध पर बारिश से बचाव का भी कोई उपाय नहीं है.''- रमाकांत शाह, रामपुर

'24 घंटे से भूखे हैं बच्चे'

माना देवी ने बताया कि ''परिवार के लोग करीब 24 घंटे से भोजन नहीं कर पाए हैं. घर में पानी घुसने के कारण काफी परेशानी हो रही है. बच्चों के खाने-पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और प्रशासन की ओर से अब तक सहायता नहीं मिली है.''

वहीं, मुख्तार बिन के मुताबिक, ''सुबह करीब चार बजे से मेरे घर में पानी घुसना शुरू हुआ. इसके बाद से परिवार के लोग परेशान हैं. अब तक कोई भी उनके परिवार की सहायता के लिए नहीं आया न ही प्रशासन और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि. हमें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है.''

याद आई साल 2003 के बाढ़ की याद

स्थानीय लोगों ने बताया कि बाढ़ के जो हालात हैं 2003 में गंडक नदी का डिस्चार्ज करीब 6 लाख 39 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया था. उस समय बगहा शहर में बाढ़ का पानी फैल गया था और कई लोगों को रेलवे लाइन के आसपास तंबू लगाकर शरण लेनी पड़ी थी. मौजूदा स्थिति को देखते हुए लोगों को एक बार फिर बड़े नुकसान की आशंका सता रही है.

गंडक बैराज पर जल संसाधन विभाग की नजर

नेपाल के गंडक जलग्रहण क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने के बाद नदी के जलस्राव में वृद्धि दर्ज की गई है. जल संसाधन विभाग के अनुसार, नेपाल के देवघाट गेज स्टेशन से 5.43 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने की सूचना है. इसके असर से वाल्मीकिनगर बैराज पर पानी के प्रवाह में वृद्धि हुई है.

जलस्तर में कमी आई

जल संसाधन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंडक बाराज से सुबह में 543500 क्यूसेक जलस्त्राव अब तक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है. हालांकि जलस्तर में कमी आई है. 11:00 बजे गंडक बाराज पर नदी का जलस्त्राव 449250 क्यूसेक दर्ज किया गया है. बिहार उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार 2 साल पहले साढ़े 5 लाख से अधिक जलस्त्राव गंडक बाराज से हुआ था. इस बार उससे कम है और स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रकृति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है.

''इस समय स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. तटबंधों पर अभियंताओं और अधिकारियों को निगरानी का विशेष निर्देश दिया गया है. हम लोगों ने लोगों को भी सचेत किया है. दिन रात पेट्रोलिंग हो रही है.''- विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री, बिहार

वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. नेपाल से अधिक पानी जरूर आया है और लोगों की परेशानी भी बढ़ी है लेकिन सरकार हर स्थिति से निपटने में लगी है. अधिक आने से डर तो पैदा होता है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है.

नेपाल में डैम पर गंभीरता से पहल की जरूरत

विशेषज्ञ प्रोफेसर आरके सिन्हा का कहना है कि अब बिहार सरकार को नेपाल में डैम बनाने पर गंभीरता से पहल करनी चाहिए. नेपाल से आने वाली तबाही डैम बनाने के बाद ही कमेगी. हाल में कुछ प्रयास भी हुए हैं. बिहार के मंत्रियों ने केंद्र के सामने अपनी बात रखी है लेकिन इस पर और पहल करने की जरूरत है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय मामला है. बिना भारत सरकार के इस पर काम आगे नहीं बढ़ सकता है.

''अभी गंगा नदी में उफान आया था उसके कारण एक दर्जन से अधिक जिले के लोग और खासकर दियारा के लोग काफी परेशानी का सामना किए थे. अब उत्तर बिहार में नेपाल से आई तबाही के कारण लोग परेशान हैं, तो यह सिलसिला लगातार लोगों को झेलना पड़ रहा है. बाढ़ से लोगों की परेशानी तो बढ़ती ही है, बिहार के संसाधनों का भी बड़े पैमाने पर नुकसान होता है. सालों से सिर्फ चर्चा ही हो रही है इसलिए अब इस पर कारगर पहल की जरूरत है.''- प्रोफेसर आरके सिन्हा, विशेषज्ञ

गंगा का जलस्तर कम होने से पानी की निकासी सुचारू रहने का दावा

जल संसाधन विभाग ने अपने अपडेट में कहा है कि गंडक नदी में जलस्राव बढ़ने के बावजूद फिलहाल व्यापक स्तर पर जलजमाव या बाढ़ की संभावना कम है. विभाग ने इसकी वजह गंगा नदी के जलस्तर में कमी और गंडक के पानी की गंगा में सुचारू निकासी को बताया है. विभाग के मुताबिक, पानी की निकासी की स्थिति अनुकूल बनी हुई है. हालांकि, नेपाल में बारिश और नदी के जलस्तर में होने वाले बदलाव को देखते हुए निगरानी जारी रखी जा रही है.

विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

जल संसाधन विभाग का कहना है कि नदी के जलस्तर और वाल्मीकिनगर बैराज पर आने वाले पानी की लगातार निगरानी की जा रही है. संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग ने लोगों से अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं होने की अपील की है.

हालांकि, बगहा और गोपालगंज से मिली जमीनी रिपोर्टों में कई इलाकों में पानी घुसने, घरों के जलमग्न होने और लोगों को राहत की जरूरत पड़ने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में विभागीय आकलन और स्थानीय स्तर पर सामने आ रही बाढ़ की स्थिति को अलग-अलग संदर्भों में देखना जरूरी है.

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