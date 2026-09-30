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बिहार में बाढ़ से तबाही, गोपालगंज में रिंग बांध टूटा, बेतिया का चंपारण तटबंध भी 200 फीट तक बहा

बिहार में गंडक के दबाव से तटबंध टूटने से हाहाकार ( ETV Bharat )

बेतिया/गोपालगंज : नेपाल में भारी बारिश से बिहार में एक बार फिर नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है. पश्चिम चंपारण के योगापट्टी में 200 फीट चंपारण तटबंध टूटने की खबर से हड़कंप मच गया है. वहीं गोपालगंज में गंडक नदी पर रिंग बांध का टूट गया है, जिससे अफरा-तफरी मच गई है.

गोपालगंज में रिंग बाध टूटते वक्त की तस्वीर (ETV Bharat)

पानी के अचानक फैलाव के कारण इन इलाकों के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया है. ग्रामीण अपने मवेशियों, जरूरी कागजात और अनाज लेकर ऊंचे स्थानों व मुख्य तटबंधों की शरण लेने पर मजबूर हो गए हैं. कई मुख्य सड़कों पर जलजमाव होने से आवागमन भी बाधित हुआ है.

रिंग बांध के टूटने से कई गांवों में पानी तेजी से प्रवेश कर रहा है. जिनमें शीतलपुर, फैजुल्लाहपुर, खोमहारीपुर, सलेमपुर, नरवार, बहरामपुर, गंभारी (आधा हिस्सा), बैकुंठपुर, चिउताहा, बनौरा (आधा हिस्सा) शामिल है.

गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के शीतलपुर गांव के समीप रिंग बांध का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूट गया है. बांध टूटते ही गंडक नदी का उफनाता पानी तेज बहाव के साथ रिहायशी इलाकों और निचले मैदानी क्षेत्रों की ओर फैलने लगा है, जिससे करीब एक दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा बन गया है.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय अंचल प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके की ओर रवाना हो गए हैं. रिंग बांध की मरम्मत और पानी के कटान को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव मरम्मत कार्य में बड़ी बाधा बना हुआ है. प्रभावित पंचायतों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके.

बेतिया में चंपारण तट पर दरार से चिंता (ETV Bharat)

जलस्तर में लगातार वृद्धि

ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जलमग्न होकर बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और सुरक्षित व ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है.

बेतिया के योगापट्टी में 200 फीट चंपारण तटबंध टूटा

इस बीच, पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के गोलाघाट गांव से भवानीपुर जाने वाले रास्ते में चंपारण तटबंध करीब 200 फीट तक टूट गया है. तटबंध टूटने के बाद आसपास के करीब आधा दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. पानी के तेज बहाव को देखते हुए ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. शुरुआत में यह 80 फीट तक कटा था.

"योगापट्टी तटबंध के टूटे हुए कई घंटे बीत गए हैं लेकिन अभी तक प्रशासनिक मदद या मरम्मत का काम शुरू नहीं हा पाया है. कल शाम से ही ये स्थिति बनी है. हमारी एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी कट चुकी है."- स्थानीय निवासी, योगापट्टी, बेतिया

बांध टूटने से होने वाले तबाही की सताने लगी चिंता (ETV Bharat)

प्रशासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि तटबंध टूटने के बावजूद जल संसाधन विभाग के अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है. ग्रामीण सरकार और प्रशासन से जल्द से जल्द टूटे तटबंध की मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि पानी के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके और आसपास के गांवों को सुरक्षित रखा जा सके.

आधा दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा

वहीं, तटबंध टूटने की सूचना के बाद देर रात योगापट्टी अंचलाधिकारी विक्रम सिंह और बेतिया एसडीएम विकास कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तटबंध टूटने से उत्पन्न स्थिति और प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया. प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती टूटे तटबंध की जल्द मरम्मत कर पानी के बहाव को नियंत्रित करना है, ताकि आसपास के गांवों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर न हो.

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