नेपाल में आई भीषण तबाही के बाद भारत को क्या करना चाहिए, 'अगले दो दिन यूपी, बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए काफी अहम'
नेपाल में बाढ़ के कारण भारत के लिए GLOF को लेकर नई चेतावनी. विशेषज्ञों ने किया सावधान. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : August 27, 2026 at 6:20 PM IST
नई दिल्ली : नेपाल-तिब्बत सीमा पर अचानक आई बाढ़ ने हिमालय में ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़ और ग्लेशियर से जुड़ी दूसरी आपदाओं के बढ़ते खतरे को फिर से चर्चा में ला दिया है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी ही घटनाएं भारत के संवेदनशील इलाकों को भी प्रभावित कर सकती हैं.यह चिंता इसलिए है क्योंकि भारत में ग्लेशियर झीलों का दायरा लगातार बढ़ रहा है.
सेंट्रल वॉटर कमीशन के सालाना आकलन के अनुसार, देश में ग्लेशियर झीलों का कुल क्षेत्रफल 2011 में 1,948 हेक्टेयर से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 2,539 हेक्टेयर हो गया है. यह 30.34% की बढ़ोतरी है. केंद्र और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के 2025 के आकलन में पाया गया कि अधिक जोखिम वाली 189 ग्लेशियर झीलों में से 56 को "बहुत ज्यादा जोखिम" वाली श्रेणी में रखा गया है.
सीडब्लूसी ने सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 31 ग्लेशियर-झील कैस्केड सिस्टम (एक के बाद एक जुड़ी झीलें) की पहचान भी की है. विशेषज्ञों का कहना है कि झीलों का बढ़ना, भूकंप, भूस्खलन, बर्फ का खिसकना और अस्थिर प्राकृतिक रुकावटें अचानक पानी और मलबे के बहाव को शुरू कर सकती हैं, जिससे नीचे की ओर खतरनाक बाढ़ की लहरें बन सकती हैं.
इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट- डी अरावती संदीप ने कहा कि नेपाल के हालात का असर भारत में गंडक नदी प्रणाली के किनारे रहने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है.उन्होंने कहा, "तिब्बत से ग्लेशियर झील फटने की खबर है और नेपाल की तरफ पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है. यह नेपाल के लिए एक सामान्य चेतावनी है और ऐसा लगता है कि यह गंडक (नारायणी) नदी बेसिन के पास रहने वाले हमारे देश के लोगों पर भी लागू होती है. हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग को शक है कि बुधवार सुबह ऊपरी सहायक नदियों में अचानक आया सैलाब तिब्बत से ग्लेशियर झील फटने (GLOF) की वजह से आया था."
उन्होंने आगे कहा, "भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों (जो सीधे नारायणी/गंडक प्रणाली में मिलती हैं) में पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है. उत्तरी इलाकों में पहले ही बड़े पैमाने पर तबाही हो चुकी है. बाढ़ की लहर तेजी से नीचे की ओर बढ़ रही है. अनुमान है कि पानी का बढ़ा हुआ स्तर मुगलिंग में मार्श्यांगडी संगम पर मिलेगा और मुख्य नारायणी (गंडक) चैनल में प्रवेश करेगा."
रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन के नदी किनारों के लिए आधिकारिक इमरजेंसी और हाई-अलर्ट एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं. एनडीआरएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल ओ. पी. सिंह ने इस स्थिति को सीमा-पार बाढ़ का गंभीर खतरा बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है.सिंह ने कहा, "मैं मौजूदा स्थिति को सीमा-पार बाढ़ के गंभीर खतरे के तौर पर देखता हूं, लेकिन घबराने की वजह के तौर पर नहीं."
सिंह के अनुसार, ग्लॉफ यानी ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़ से पानी का एक तेज बहाव या 'पल्स' पैदा होता है. इसमें तबाही मचाने की क्षमता होती है. यह नदी में आगे बढ़ने के साथ-साथ बदलती रहती है. भारत पर इसका सबसे पहला असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंडक कॉरिडोर (खासकर महाराजगंज और कुशीनगर) और उसके बाद बिहार के संवेदनशील जिलों पर पड़ने की आशंका है.
उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता तब होगी जब अचानक आने वाला GLOF का बहाव, मॉनसून की भारी बारिश और पहले से ही पानी से भरे नदी तंत्र के साथ मिल जाए.सिंह ने कहा, "अगले 24 से 48 घंटे नदी के जलस्तर, तटबंधों और संवेदनशील बस्तियों की बारीकी से और रियल-टाइम निगरानी के लिए बहुत अहम हैं."
उन्होंने बचाव के लिए जरूरी संसाधन पहले से तैयार रखने और लोगों को सुरक्षित निकालने के रास्तों की पहचान पहले से कर लेने की बात कही.उन्होंने नेपाल और भारत के बीच हाइड्रोलॉजिकल (जल-संबंधी) और खतरे से जुड़ी जानकारी तेजी से साझा करने पर भी जोर दिया और कहा कि आपदा प्रबंधन में "प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से अनुमान लगाने" (anticipate, not react) के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए.
टीईआरआई स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में विजिटिंग फैकल्टी और जलवायु वैज्ञानिक एस. एन. मिश्रा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और ग्लेशियर झीलों के बनने और फैलने की प्रक्रिया को तेज करके हिमालयी क्षेत्र के लिए खतरा बढ़ा दिया है.मिश्रा ने 2021 की ऋषि गंगा आपदा और अक्टूबर 2023 में सिक्किम में हुई साउथ ल्होनक झील आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि ये घटनाएं ग्लेशियर से जुड़े खतरों की विनाशकारी क्षमता की याद दिलाती हैं.
मिश्रा ने कहा, "जलवायु परिवर्तन ने ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने और ग्लेशियर झीलों के बनने और फैलने के कारण पूरे हिमालय क्षेत्र में GLOF के जोखिम को काफी बढ़ा दिया है."उन्होंने कहा कि नेपाल-तिब्बत में हाल ही में हुई घटना भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा-पार हिमालयी क्षेत्र में पैदा होने वाला खतरा तेजी से निचले इलाकों के नदी तंत्र को प्रभावित कर सकता है.हालांकि शुरुआती अनुमानों में भूकंप को इसके संभावित कारण के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मिश्रा का कहना है कि जब तक बाढ़ की लहर सुरक्षित रूप से भारत में प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक नारायणी नदी के रास्ते गंडक प्रणाली में भारी मात्रा में पानी और मलबे के बहाव पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है.
हालांकि, जियोस्पेशियल और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ राजेश पॉल ने चेतावनी दी कि ग्लेशियर से जुड़ी हर फ्लैश फ्लड को सीधे तौर पर पारंपरिक GLOF नहीं माना जाना चाहिए.उन्होंने कहा कि नेपाल-तिब्बत की घटना को एक संभावित 'कैस्केडिंग आपदा' (एक के बाद एक होने वाली आपदाओं की श्रृंखला) के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसमें ग्लेशियर का पिघलना, अस्थिर बर्फ और चट्टान, भूस्खलन, हिमस्खलन और नदियों का अवरुद्ध होना जैसी चीजें आपस में जुड़ी हो सकती हैं.
ग्लेशियर के पिघलने से ग्लेशियल झील का आकार बढ़ सकता है. अगर इसकी प्राकृतिक मोरेन (ग्लेशियर द्वारा जमा की गई मिट्टी-पत्थर की दीवार) या बर्फ की रुकावट अस्थिर हो जाती है, तो यह अचानक टूट सकती है और भारी मात्रा में पानी छोड़ सकती है. भूकंप ऐसी रुकावटों को और अस्थिर कर सकता है, जबकि बर्फ या चट्टान का हिमस्खलन पानी को विस्थापित कर अचानक बाढ़ की लहर पैदा कर सकता है.
पॉल ने कहा कि उत्तराखंड में भी इसी तरह के जोखिम हैं, खासकर चमोली और उत्तरकाशी जैसे इलाकों में. यह राज्य भूकंप के प्रति संवेदनशील है और यहां संकरी घाटियों के ऊपर कई ग्लेशियल झीलें स्थित हैं. इन घाटियों में बस्तियां और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैसे कि जलविद्युत परियोजनाएं भी मौजूद हैं.पॉल ने कहा, "GLOF भारत के हिमालयी राज्यों में भी अचानक बाढ़ का कारण बन सकता है."
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महत्वपूर्ण झीलों की पहचान पहले ही की जा चुकी है और उनके लिए सुधारात्मक उपायों और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है.दिल्ली स्थित पर्यावरणविद् बी.एस. वोहरा ने कहा कि हाल की आपदाओं को अधिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए ताकि वे चरम घटनाओं के होने से पहले अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकें.
वोहरा ने कहा, "2013 की केदारनाथ त्रासदी और अब नेपाल की घटना इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि GLOF को गंभीरता से लिया जाना चाहिए." उन्होंने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, वास्तविक समय में निगरानी और समय पर सार्वजनिक अलर्ट की मांग की ताकि आपदा आने से पहले समुदायों को सचेत किया जा सके.पर्यावरण-प्रबंधन विशेषज्ञ हिशमी जमील हुसैन ने भी कहा कि नेपाल-तिब्बत की हालिया आपदा हिमालय के बदलते क्रायोस्फीयर (बर्फ और ग्लेशियर वाले क्षेत्र) से उत्पन्न व्यापक खतरे को उजागर करती है.GLOF तब होता है जब ग्लेशियर से जुड़ी कोई प्राकृतिक झील अचानक जमा हुआ पानी छोड़ देती है, अक्सर ऐसा बर्फ, चट्टान या मोरेन की रुकावट के टूटने के कारण होता है. ऐसी घटना पानी, चट्टानों और मलबे को तेजी से नीचे की ओर बहा सकती है.
हालांकि, हुसैन ने चेतावनी दी कि शुरुआती आकलन बताते हैं कि नेपाल की घटना शायद कोई आम GLOF (ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़) नहीं थी. इसके बजाय, इसमें मुख्य रूप से बर्फ और चट्टानों का हिमस्खलन हुआ होगा, जिसके बाद मलबे का बहाव और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनी होगी.यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमालय में होने वाली आपदाओं में एक ही समय में कई प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं.
कोई ग्लेशियर या अस्थिर ढलान ढह सकती है, जिससे नदी का बहाव कुछ समय के लिए रुक सकता है, पानी जमा हो सकता है और फिर अचानक नीचे की ओर बह सकता है.इस मामले में सैटेलाइट से मिली जानकारी ने महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं. आईएसआरओ के तहत नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की सैटेलाइट तस्वीरों में घटना से पहले और बाद की स्थितियों की तुलना करने पर ग्लेशियर और आसपास के इलाके में बड़े बदलाव दिखे.
24 अगस्त की तस्वीरों में ढहने से पहले का ग्लेशियर दिखाई दिया, जबकि 26 अगस्त की तस्वीरों में एक बड़ा अस्त-व्यस्त इलाका, नदी में बदलाव और बड़े पैमाने पर बाढ़ दिखाई दी.सैटेलाइट से किए गए आकलन से पता चला कि ग्लेशियर का लगभग दो-तिहाई हिस्सा अलग होकर ढह गया था. बर्फ, चट्टानों और मलबे की हलचल से नदी का बहाव कुछ समय के लिए रुक गया होगा, जिससे पानी जमा हो गया और फिर अचानक नीचे की ओर बह निकला.
शुरुआती जांच में घटना के समय 4.9 तीव्रता के भूकंप की संभावना की ओर भी इशारा मिला है. हालांकि, वैज्ञानिक अभी भी इस घटनाक्रम का अध्ययन कर रहे हैं और भूकंप को निश्चित रूप से इसका कारण नहीं माना जा सकता है.विशेषज्ञों के लिए इससे मिलने वाली बड़ी सीख यह है कि भारत ग्लेशियर से जुड़ी आपदाओं को केवल ऊपरी हिमालय तक सीमित अलग-थलग घटनाएं नहीं मान सकता.
यूएन क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व सदस्य और पर्यावरणविद् सौम्या दत्ता ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हिमालय के क्रायोस्फीयर (बर्फ वाले इलाके) को तेजी से बदल रही है. उन्होंने बताया कि हिमालय में लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर में ग्लेशियर फैले हैं, और इसके पास के काराकोरम इलाके में लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर में और ग्लेशियर हैं.
दत्ता के अनुसार, अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और नई ग्लेशियल झीलें बन रही हैं. मौजूदा झीलें भी फैल रही हैं, जिससे मोरेन की दीवारों (जो प्राकृतिक बांध का काम करती हैं) पर पानी का दबाव बढ़ रहा है.उन्होंने चेतावनी दी कि हिमालय में भूकंप आने का खतरा एक और जोखिम पैदा करता है, क्योंकि भूकंप पहले से ही कमजोर प्राकृतिक रुकावटों को अस्थिर कर सकते हैं.
दत्ता ने इस इलाके के जोखिम को समझाने के लिए 2023 में सिक्किम में साउथ ल्होनक झील की आपदा और 2013 में केदारनाथ आपदा से जुड़ी चोराबाड़ी GLOF (ग्लेशियल झील के फटने से आने वाली बाढ़) का उदाहरण दिया. दत्ता ने कहा, "दुर्भाग्य से, ये विनाशकारी GLOF घटनाएं बढ़ती रहेंगी और सरकारों को बेहतर रियल-टाइम मॉनिटरिंग और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों के साथ काम करने और जोखिम वाले इलाकों के पास बुनियादी ढांचे के विकास को नियंत्रित करने की जरूरत है."
विशेषज्ञों ने इस बात पर भी जोर दिया कि जोखिम सिर्फ ग्लेशियल झीलों तक ही सीमित नहीं है. ग्लेशियर का पीछे हटना, पहाड़ों की अस्थिर ढलान, भूस्खलन, भूकंप, बर्फ का खिसकना (हिमस्खलन), भारी बारिश और खराब मौसम मिलकर ऐसी आपदाओं की एक श्रृंखला बना सकते हैं जिनका अनुमान किसी एक खतरे वाले मॉडल से लगाना मुश्किल है.
भारत के लिए, तत्काल चिंता हिमालयी नदी प्रणालियों के निचले इलाकों की है, जहां बाढ़ की अचानक लहर घनी आबादी वाले इलाकों में तेजी से फैल सकती है. उत्तर प्रदेश और बिहार विशेष रूप से गंडक कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण हैं, जबकि सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों को ग्लेशियर से जुड़े खतरों का सीधा सामना करना पड़ता है.विशेषज्ञों का संदेश स्पष्ट है: ग्लेशियल झीलों की बढ़ती संख्या और आकार, साथ ही गर्म होती जलवायु और हिमालय के अस्थिर इलाके को देखते हुए, आपदा आने से पहले ही तैयारी करने की जरूरत है.
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