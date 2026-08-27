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नेपाल में आई भीषण तबाही के बाद भारत को क्या करना चाहिए, 'अगले दो दिन यूपी, बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए काफी अहम'

नई दिल्ली : नेपाल-तिब्बत सीमा पर अचानक आई बाढ़ ने हिमालय में ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़ और ग्लेशियर से जुड़ी दूसरी आपदाओं के बढ़ते खतरे को फिर से चर्चा में ला दिया है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी ही घटनाएं भारत के संवेदनशील इलाकों को भी प्रभावित कर सकती हैं.यह चिंता इसलिए है क्योंकि भारत में ग्लेशियर झीलों का दायरा लगातार बढ़ रहा है.

सेंट्रल वॉटर कमीशन के सालाना आकलन के अनुसार, देश में ग्लेशियर झीलों का कुल क्षेत्रफल 2011 में 1,948 हेक्टेयर से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 2,539 हेक्टेयर हो गया है. यह 30.34% की बढ़ोतरी है. केंद्र और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के 2025 के आकलन में पाया गया कि अधिक जोखिम वाली 189 ग्लेशियर झीलों में से 56 को "बहुत ज्यादा जोखिम" वाली श्रेणी में रखा गया है.

सीडब्लूसी ने सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 31 ग्लेशियर-झील कैस्केड सिस्टम (एक के बाद एक जुड़ी झीलें) की पहचान भी की है. विशेषज्ञों का कहना है कि झीलों का बढ़ना, भूकंप, भूस्खलन, बर्फ का खिसकना और अस्थिर प्राकृतिक रुकावटें अचानक पानी और मलबे के बहाव को शुरू कर सकती हैं, जिससे नीचे की ओर खतरनाक बाढ़ की लहरें बन सकती हैं.

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट- डी अरावती संदीप ने कहा कि नेपाल के हालात का असर भारत में गंडक नदी प्रणाली के किनारे रहने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है.उन्होंने कहा, "तिब्बत से ग्लेशियर झील फटने की खबर है और नेपाल की तरफ पानी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है. यह नेपाल के लिए एक सामान्य चेतावनी है और ऐसा लगता है कि यह गंडक (नारायणी) नदी बेसिन के पास रहने वाले हमारे देश के लोगों पर भी लागू होती है. हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग को शक है कि बुधवार सुबह ऊपरी सहायक नदियों में अचानक आया सैलाब तिब्बत से ग्लेशियर झील फटने (GLOF) की वजह से आया था."

उन्होंने आगे कहा, "भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों (जो सीधे नारायणी/गंडक प्रणाली में मिलती हैं) में पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है. उत्तरी इलाकों में पहले ही बड़े पैमाने पर तबाही हो चुकी है. बाढ़ की लहर तेजी से नीचे की ओर बढ़ रही है. अनुमान है कि पानी का बढ़ा हुआ स्तर मुगलिंग में मार्श्यांगडी संगम पर मिलेगा और मुख्य नारायणी (गंडक) चैनल में प्रवेश करेगा."

रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन के नदी किनारों के लिए आधिकारिक इमरजेंसी और हाई-अलर्ट एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं. एनडीआरएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल ओ. पी. सिंह ने इस स्थिति को सीमा-पार बाढ़ का गंभीर खतरा बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है.सिंह ने कहा, "मैं मौजूदा स्थिति को सीमा-पार बाढ़ के गंभीर खतरे के तौर पर देखता हूं, लेकिन घबराने की वजह के तौर पर नहीं."

सिंह के अनुसार, ग्लॉफ यानी ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़ से पानी का एक तेज बहाव या 'पल्स' पैदा होता है. इसमें तबाही मचाने की क्षमता होती है. यह नदी में आगे बढ़ने के साथ-साथ बदलती रहती है. भारत पर इसका सबसे पहला असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंडक कॉरिडोर (खासकर महाराजगंज और कुशीनगर) और उसके बाद बिहार के संवेदनशील जिलों पर पड़ने की आशंका है.

उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता तब होगी जब अचानक आने वाला GLOF का बहाव, मॉनसून की भारी बारिश और पहले से ही पानी से भरे नदी तंत्र के साथ मिल जाए.सिंह ने कहा, "अगले 24 से 48 घंटे नदी के जलस्तर, तटबंधों और संवेदनशील बस्तियों की बारीकी से और रियल-टाइम निगरानी के लिए बहुत अहम हैं."

उन्होंने बचाव के लिए जरूरी संसाधन पहले से तैयार रखने और लोगों को सुरक्षित निकालने के रास्तों की पहचान पहले से कर लेने की बात कही.उन्होंने नेपाल और भारत के बीच हाइड्रोलॉजिकल (जल-संबंधी) और खतरे से जुड़ी जानकारी तेजी से साझा करने पर भी जोर दिया और कहा कि आपदा प्रबंधन में "प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से अनुमान लगाने" (anticipate, not react) के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए.

टीईआरआई स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में विजिटिंग फैकल्टी और जलवायु वैज्ञानिक एस. एन. मिश्रा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और ग्लेशियर झीलों के बनने और फैलने की प्रक्रिया को तेज करके हिमालयी क्षेत्र के लिए खतरा बढ़ा दिया है.मिश्रा ने 2021 की ऋषि गंगा आपदा और अक्टूबर 2023 में सिक्किम में हुई साउथ ल्होनक झील आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि ये घटनाएं ग्लेशियर से जुड़े खतरों की विनाशकारी क्षमता की याद दिलाती हैं.

मिश्रा ने कहा, "जलवायु परिवर्तन ने ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने और ग्लेशियर झीलों के बनने और फैलने के कारण पूरे हिमालय क्षेत्र में GLOF के जोखिम को काफी बढ़ा दिया है."उन्होंने कहा कि नेपाल-तिब्बत में हाल ही में हुई घटना भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा-पार हिमालयी क्षेत्र में पैदा होने वाला खतरा तेजी से निचले इलाकों के नदी तंत्र को प्रभावित कर सकता है.हालांकि शुरुआती अनुमानों में भूकंप को इसके संभावित कारण के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मिश्रा का कहना है कि जब तक बाढ़ की लहर सुरक्षित रूप से भारत में प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक नारायणी नदी के रास्ते गंडक प्रणाली में भारी मात्रा में पानी और मलबे के बहाव पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है.

हालांकि, जियोस्पेशियल और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ राजेश पॉल ने चेतावनी दी कि ग्लेशियर से जुड़ी हर फ्लैश फ्लड को सीधे तौर पर पारंपरिक GLOF नहीं माना जाना चाहिए.उन्होंने कहा कि नेपाल-तिब्बत की घटना को एक संभावित 'कैस्केडिंग आपदा' (एक के बाद एक होने वाली आपदाओं की श्रृंखला) के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसमें ग्लेशियर का पिघलना, अस्थिर बर्फ और चट्टान, भूस्खलन, हिमस्खलन और नदियों का अवरुद्ध होना जैसी चीजें आपस में जुड़ी हो सकती हैं.

ग्लेशियर के पिघलने से ग्लेशियल झील का आकार बढ़ सकता है. अगर इसकी प्राकृतिक मोरेन (ग्लेशियर द्वारा जमा की गई मिट्टी-पत्थर की दीवार) या बर्फ की रुकावट अस्थिर हो जाती है, तो यह अचानक टूट सकती है और भारी मात्रा में पानी छोड़ सकती है. भूकंप ऐसी रुकावटों को और अस्थिर कर सकता है, जबकि बर्फ या चट्टान का हिमस्खलन पानी को विस्थापित कर अचानक बाढ़ की लहर पैदा कर सकता है.