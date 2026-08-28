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नेपाल जैसी तबाही का खतरा! जम्मू-कश्मीर के ग्लेशियरों को लेकर वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी

27 अगस्त, 2026 को ली गई इस तस्वीर में नेपाल के नुवाकोट का नज़ारा दिख रहा है, जो ज़बरदस्त बाढ़ की चपेट में आ गया था. ( Xinhua via IANS )

साल 1992 और 2020 के बीच नौ ग्लेशियरों पर किए गए एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि ग्लेशियर क्षेत्र में औसतन 20.8 प्रतिशत की कमी आई और ग्लेशियर का अग्रभाग औसतन करीब 14 मीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से पीछे खिसका.

कश्मीर हिमालय के 147 ग्लेशियरों पर किए गए एक सैटेलाइट आधारित अध्ययन में पाया गया कि उनका कुल क्षेत्रफल 1980 में लगभग 101.7 वर्ग किलोमीटर से घटकर 2018 में 72.4 वर्ग किलोमीटर रह गया- यानी इसमें करीब 29 प्रतिशत की कमी आई.

कश्मीर का हिमालयी क्षेत्र अपनी बर्फ से ढकी प्राकृतिक स्थिति में बड़े बदलावों से गुजर रहा है. ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, ग्लेशियर से बनने वाली झीलों का आकार और बनावट बदल रही है, और वैज्ञानिक अब 'परमाफ्रॉस्ट' तथा 'रॉक ग्लेशियर' का भी गहराई से अध्ययन कर रहे हैं.

इंडियन एयर फ़ोर्स और NDRF के जवान गुरुवार, 27 अगस्त, 2026 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) सामग्री, दवाइयां और खाने के पैकेट ले जा रहे इंडियन एयर फ़ोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर विमान के पास. (IANS)

डॉ. इरफान ने कहा कि सैटेलाइट के जरिए की जाने वाली निगरानी इन कमियों को दूर करने में मदद कर सकती है, क्योंकि इसकी मदद से वैज्ञानिक उन बड़े और दुर्गम इलाकों पर भी नजर रख सकते हैं जहां जमीन पर निगरानी का कोई साधन मौजूद नहीं है.

चिसोटी की आपदा ने दिखाया कि कैसे पानी और मलबा बहुत तेजी से किसी पहाड़ी बस्ती को तहस-नहस कर सकते हैं। यह अचानक आई बाढ़ सालाना मचल माता तीर्थयात्रा के दौरान आई थी, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई और इमारतों, वाहनों तथा अन्य बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा. इसने दूरदराज के पहाड़ी जलक्षेत्रों में आपदा निगरानी की कमियों को भी उजागर किया.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, एक घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने को बादल फटना कहा जाता है. कई ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में सीधे बारिश की निगरानी का कोई साधन नहीं है. इससे बहुत छोटे और सीमित इलाकों में होने वाली तेज बारिश की तीव्रता का पता लगाना कठिन हो जाता है. यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माप न होने का मतलब यह नहीं है कि आपदा आई ही नहीं थी.

किश्तवाड़ के चिसोटी में 14 अगस्त 2025 को आई आपदा को प्रशासन ने बादल फटना माना था. हालांकि, उस दूरदराज के ऊंचे पहाड़ी इलाके में बारिश मापने वाले यंत्र न होने के कारण स्वतंत्र रूप से यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि क्या वहां की बारिश बादल फटने के तय पैमाने को पार कर गई थी या नहीं.

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई आपदाओं ने इस खतरे के बड़े पैमाने को साबित किया है.

27 अगस्त, 2026 को ली गई एक ड्रोन तस्वीर में नेपाल का नुवाकोट इलाका दिख रहा है, जो अचानक आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुआ है. (Xinhua via IANS)

चट्टानों या बर्फ के टुकड़ों के झील में गिरने से भारी मात्रा में पानी अपनी जगह से हट सकता है और विनाशकारी लहरें पैदा कर सकता है. इसके बाद बाढ़ का पानी बड़े पत्थरों, पेड़ों और तलछट को अपने साथ बहा ले जा सकता है और मलबे के खतरनाक बहाव में बदल सकता है.

इस क्षेत्र की संवेदनशीलता केवल बादल फटने तक ही सीमित नहीं है. अत्यधिक भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन नदियों का रास्ता रोक सकते हैं और बाद में अचानक पानी के बड़े बहाव को छोड़ सकते हैं, जबकि अस्थिर ग्लेशियल झीलें भी तेजी से खाली हो सकती हैं.

कश्मीर विश्वविद्यालय में जियोइन्फॉर्मेटिक्स विभाग के प्रमुख और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. इरफान रशीद ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र के खतरों को अलग-अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि पर्वतीय प्रणाली के एक हिस्से में होने वाले बदलाव दूसरी जगहों पर भी खतरों को प्रभावित कर सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है. इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़े पैमाने पर ग्लेशियर, ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियल झीलें, स्थायी रूप से जमी हुई बर्फ और खड़ी पहाड़ी ढलानें मौजूद हैं. यहां के आवासीय इलाके, सड़कें, पनबिजली परियोजनाएं, पर्यटन स्थल और तीर्थयात्रा मार्ग नदियों के किनारे और इन संवेदनशील ढलानों के नीचे स्थित हैं.

नेपाल की इस ताजा आपदा ने यह भी दिखाया है कि कैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होने वाली कोई घटना तेजी से निचले इलाकों में एक बड़ी तबाही का रूप ले सकती है. वैज्ञानिक इस आपदा के पीछे के कारणों की जांच कर रहे हैं, जिसमें बर्फ और चट्टानों के खिसकने, पानी के अपनी जगह से हटने और पहाड़ी घाटियों से होकर भारी मात्रा में मलबे के बहने की संभावना शामिल है.

श्रीनगर: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने एक बार फिर पूरे हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते खतरों की ओर ध्यान खींचा है. जम्मू-कश्मीर भी इससे अलग नहीं है, जहां पिघलते और बदलते ग्लेशियर, पहाड़ों के अस्थिर ढलान और अत्यधिक भारी बारिश मिलकर एक के बाद एक बड़ी आपदाओं को जन्म दे सकते हैं.

'कोलाहोई ग्लेशियर' (Kolahoi Glacier) में भी बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई है. 1962 और 2018 के बीच सैटेलाइट से मिली जानकारियों से पता चला कि इसमें कुल मिलाकर लगभग 23.6 प्रतिशत बर्फ पिघल चुकी है, और साल 2000 के बाद इसके पिघलने की रफ्तार और तेज हो गई है.

ग्लेशियर के पीछे खिसकने या पिघलने का सीधा मतलब यह नहीं है कि तुरंत बाढ़ आने वाली है. लेकिन यह उस प्राकृतिक माहौल को बदल देता है जिसमें ग्लेशियल झीलें और पहाड़ों के ढलान बनते और विकसित होते हैं.

27 अगस्त, 2026 को ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में नेपाल के नुवाकोट में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद का नज़ारा दिख रहा है. (Xinhua via IANS)

जनवरी 2026 में 'जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी' में प्रकाशित एक अध्ययन में, 1992 से 2024 तक के सैटेलाइट आंकड़ों का उपयोग करके कश्मीर हिमालय में 2,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 155 ग्लेशियल झीलों की पहचान की गई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (NIH), पश्चिमी हिमालय क्षेत्रीय केंद्र, जम्मू के वैज्ञानिक डॉ. रियाज़ अहमद मीर ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में हाल ही में आई आपदाएं- जिसमें उत्तराखंड की चमोली आपदा और जम्मू-कश्मीर की बड़ी घटनाएँ शामिल हैं, इस क्षेत्र में एक साथ आने वाले कई खतरों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत को रेखांकित करती हैं.

नेपाल में हाल ही में आई बाढ़ का ज़िक्र करते हुए मीर ने कहा कि यह आपदा केवल पानी बहने की घटना नहीं थी, बल्कि इसमें भूगर्भीय और जलवायु से जुड़ी प्रक्रियाएं एक साथ काम कर रही थीं. उन्होंने कहा, "नेपाल में हमने जो देखा वह एक भयानक आपदा की तरह था, जिसमें भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें शामिल थीं. यह एक ऐसे क्षेत्र में हुआ जो पहले से ही टेक्टोनिक रूप से बहुत सक्रिय है."

डॉ. मीर के अनुसार, हिमालय का एक बड़ा हिस्सा ऐसी चट्टानों से बना है जो लंबे समय तक चली भूगर्भीय हलचलों के कारण टूट चुकी हैं और कमजोर हो चुकी हैं. अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियर और बर्फ के बड़े हिस्से इन्हीं पहले से नाजुक हो चुकी चट्टानों पर टिके हुए हैं. अब बढ़ता तापमान इस पूरी व्यवस्था पर दबाव बढ़ाने का काम कर रहा है.

उन्होंने इस प्रक्रिया की तुलना 'फ्रॉस्टबाइट' (अत्यधिक ठंड से त्वचा और ऊतकों का सुन्न होकर खराब होना) से की, जहाँ लंबे समय तक अत्यधिक ठंड में रहने से शरीर के हिस्से कमजोर हो जाते हैं. एक बार कमजोर होने के बाद, चट्टानों के बड़े हिस्से टूटकर पहाड़ों की खड़ी ढलानों से नीचे गिर सकते हैं और कभी-कभी किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं.

जब चट्टान के ये अस्थिर हिस्से ग्लेशियर, बर्फ और पानी के संपर्क में आते हैं, तो वे 'रॉक-आइस एवलांच' (चट्टान और बर्फ का भारी भूस्खलन) आता है. इससे भारी मात्रा में पानी और मलबा पैदा होता है, जो निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ का कारण बन सकता है. उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी ही प्रक्रियाएं हिमालय के अन्य हिस्सों, जिनमें जम्मू-कश्मीर भी शामिल है, में हो सकती हैं.

मीर ने कहा, "इसका जवाब हां है, ऐसी प्रक्रियाएं हिमालय के अन्य हिस्सों में भी हो सकती हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें तुरंत यह मान लेना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर में भी ऐसा ही होगा. अब यह वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है कि वे विस्तृत अध्ययन करें और यह पता लगाएं कि कौन से क्षेत्र कितने संवेदनशील हैं और किस हद तक वहां खतरा है."

उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में 'ग्लेशियर फटने से आने वाली बाढ़' के खतरे की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा कि हालांकि कश्मीर घाटी और उसके आसपास की कुछ ऊंचाई वाली झीलें संभावित रूप से खतरा पैदा कर सकती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं की उनकी संभावना का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए. पूर्वोत्तर हिमालय के अधिक संवेदनशील हिस्सों की तुलना में इस खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं पेश किया जाना चाहिए.

शोधकर्ताओं ने पाया कि इस अवधि के दौरान ग्लेशियर के सीधे संपर्क वाली झीलों के क्षेत्रफल में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. अध्ययन के अनुसार, पांच झीलों की पहचान ग्लेशियर फटने से आने वाली बाढ़- यानी जीएलओएफ (GLOFs)- के प्रति 'बेहद संवेदनशील' के रूप में की गई है. इन झीलों के फटने से निचले इलाकों में बने हजारों मकानों, 15 बड़े पुलों, सड़कों और एक पनबिजली परियोजना पर बुरा असर पड़ सकता है.

डॉ. इरफान ने अपनी तरह के पहले अध्ययन का सह-लेखन किया है, जो 'रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशंस: सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट' जर्नल में प्रकाशित हुआ है. इस अध्ययन में सैटेलाइट से मिली जानकारियों के जरिए पूरे जम्मू-कश्मीर में फैले परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र का नक्शा तैयार किया गया है. इस अध्ययन के अनुसार, क्षेत्र का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह, 24 प्रतिशत हिस्सा रुक-रुक कर और 14 प्रतिशत हिस्सा छिटपुट परमाफ्रॉस्ट इलाकों के अंतर्गत आता है.

शोधकर्ताओं ने पाया कि इस संवेदनशील क्षेत्र के दायरे में संभावित रूप से 2,415 मकान, 903 झीलें, आठ पनबिजली परियोजनाएं और लगभग 193 किलोमीटर लंबी सड़कें आती हैं. डॉ. इरफान ने कहा कि परमाफ्रॉस्ट की निगरानी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस जमी हुई बर्फ और मिट्टी के पिघलने या खराब होने से पहाड़ों के ढलानों की मजबूती और ऊंचे पहाड़ी इलाकों की पूरी प्राकृतिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

27 अगस्त, 2026 को ली गई एक ड्रोन तस्वीर में नेपाल का नुवाकोट इलाका दिख रहा है, जो अचानक आई भीषण बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है. (Xinhua via IANS)

श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) के उल्फत मजीद के नेतृत्व में सरकार द्वारा समर्थित एक शोध कार्यक्रम भारतीय हिमालय में परमाफ्रॉस्ट, ग्लेशियल झीलों और ग्लेशियर भूस्खलन का अध्ययन कर रहा है. इस कार्यक्रम में जीएलओएफ, ग्लेशियरों का टूटना, चट्टान और बर्फ का खिसकना, ग्लेशियर से मलबे का बहना, परमाफ्रॉस्ट से जुड़ी गड़बड़ियां और ग्लेशियरों में अचानक आने वाला उफान शामिल हैं.

जम्मू-कश्मीर में अचानक आने वाली पहाड़ी आपदाओं का एक लंबा इतिहास रहा है

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का 'बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एटलस' इस क्षेत्र में 2005, 2006, 2007, 2010 और 2014 में आई बड़ी बाढ़ की घटनाओं को दर्ज करता है.

अगस्त 2010 में लेह के पास बादल फटने से अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ था, जिसने कई बस्तियों को तबाह कर दिया था.

इसके बाद हुए एक मॉडलिंग अध्ययन में पाया गया कि यह बारिश ऐसे इलाके में हुई थी जहां पहले से ही पानी गिरा हुआ था, जिससे आमतौर पर सूखे रहने वाले ढलानों की अतिरिक्त पानी सोखने की क्षमता कम हो गई थी.

सितंबर 2014 की बाढ़ कहीं अधिक बड़े पैमाने पर थी. अत्यधिक भारी बारिश के कारण झेलम और उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गईं और कश्मीर घाटी के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए.

कश्मीर विश्वविद्यालय के पूर्व वैज्ञानिक प्रो. शकील अहमद रोमशू के नेतृत्व में हुए शोध में पाया गया कि झेलम में पानी का अधिकतम बहाव 1,15,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड से अधिक हो गया था. प्रो. रोमशू वर्तमान में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कश्मीर के वाइस चांसलर (कुलपति) के रूप में काम कर रहे हैं.

शोधकर्ताओं ने इस आपदा की गंभीरता के लिए अत्यधिक भारी बारिश, घाटी की भौगोलिक बनावट और प्राकृतिक परिदृश्य में आए बदलावों को जिम्मेदार ठहराया. अध्ययन में आर्द्रभूमि के नुकसान, बाढ़ संभावित क्षेत्रों पर निर्माण कार्य, जंगलों की कटाई, नदियों में गाद जमा होने और बाढ़ नियंत्रण के बुनियादी ढांचे के कमजोर होने को भी ऐसे कारकों के रूप में रेखांकित किया गया जिन्होंने खतरे को बढ़ाया.

ऊपरी झेलम बेसिन के बाद के एक मॉडलिंग अध्ययन में पाया गया कि भूमि के उपयोग और वानस्पतिक आवरण में आए बदलावों ने पानी के बहाव और तलछट की मात्रा को बढ़ा दिया था. इसने अनुमान लगाया कि हाल के जमीनी हालातों के तहत, 2014 जैसी आपदा लाने वाले किसी तूफान से पानी का अधिकतम बहाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है.

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