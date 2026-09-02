नेपाल जल-प्रलय का दर्द लेकर गयाजी पहुंचे पिंडदानी, बोले- 'हमारे इलाके के लोग लापता, DNA टेस्ट से शवों की पहचान'
नेपाल की विनाशकारी जल-प्रलय के बीच गयाजी पहुंचे नेपाली पिंडदानी अपनों की चिंता में डूबे, लापता लोगों और DNA पहचान का दर्द. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : September 2, 2026 at 8:47 PM IST
गया : ''मेरे गांव के तीन लोग हैं उसमें से एक की डेड बॉडी मिली है. तीनों के परिवार 'मेरा है-मेरा है' कह रहे हैं, अब उनका डीएनए टेस्ट होगा.'' खेमराज उपाध्याय ने नेपाल के जल प्रलय के बाद की त्रासदी की दर्दनाक कहानी बताई. इस जल प्रलय ने पूरे देश और दुनिया को झकझोर दिया. खुशकिस्मत रहे वो लोग जो किसी तरह बचकर निकल आए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको प्रकृति के भीषण प्रकोप का सामना करते हुए जान गंवानी पड़ी. उनमें से कई ऐसे लोगों का शव है जिनकी शिनाख्त भी करना मुश्किल है. एक ही शव के लिए तीन-तीन चार-चार दावेदार हैं. ऐसी हालत में नेपाल से गया पहुंचे नेपाली नागरिकों ने अपनों और विनाशकारी फ्लैश फ्लड में मारे गए लोगों की आत्मशांति के लिए पिंडदान किया.
चेहरे से नहीं DNA से पहचान बना आखिरी सहारा
नेपाल की इस त्रासदी की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई शवों की पहचान सामान्य तरीके से संभव नहीं हो पा रही है. कई शव पानी और मलबे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण परिजन तक उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं. ऐसे मामलों में अधिकारियों को DNA और अन्य फोरेंसिक जांच का सहारा लेना पड़ रहा है. नेपाल पुलिस ने बड़ी संख्या में अज्ञात शवों का विवरण भी जारी किया है, ताकि परिजन अपने लापता लोगों की पहचान में मदद कर सकें.
"मेरे गांव के तीन लोग वहां थे. किसी एक का शव बरामद हुआ है. तीनों परिवार के लोग अपना-अपना दावा कर रहे हैं. लेकिन अब उसका फैसला डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद होगा. कई लोग फ्लैश फ्लड का शिकार हो गए हैं. अभी भी वहां सर्चिंग चल रही है. धीरे-धीरे लोगों के शव मिल रहे हैं. मृतकों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है."- खेमराज उपाध्याय, नेपाल से आए पिंडदानी
मन और आंखें नेपाल में लेकिन गयाजी में पिंडदान
इसी भयावह त्रासदी के बीच नेपाल के पोखरा और अन्य इलाकों से कई श्रद्धालु अपने पितरों और पूर्वजों के पिंडदान के लिए गयाजी पहुंचे हैं. धार्मिक अनुष्ठान पूरे हो रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा है, लेकिन इन श्रद्धालुओं का मन बार-बार नेपाल लौट रहा है. मोबाइल फोन पर आने वाली हर खबर उन्हें बेचैन कर रही है. कोई अपने परिवार की चिंता में है तो किसी को गांव और पड़ोस के लापता लोगों की फिक्र सता रही है.
'हमारे इलाके के कई लोग मिसिंग हैं...'
नेपाल से आईं तीर्थयात्री प्रीति उपाध्याय नम आंखों के साथ बताती हैं कि उनके इलाके के कई लोगों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. प्रीति के अनुसार, नेपाल में आई इस त्रासदी के बाद कई परिवार अपने प्रियजनों को खोज रहे हैं.
''गांव और आसपास के लोगों के लापता होने की खबरों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है. कुछ लोगों के शव मिलने की सूचनाएं भी सामने आई हैं. गयाजी में पिंडदान के दौरान आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए भी मैने प्रार्थना की है.''- प्रीति उपाध्याय, नेपाली तीर्थयात्री
'हम गयाजी में हैं लेकिन दिल नेपाल में अटका है'
एक अन्य नेपाली तीर्थयात्री खेमराज उपाध्याय कहते हैं कि वह गयाजी जरूर पहुंचे हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान नेपाल में चल रही त्रासदी पर है. उनके मुताबिक, कई शवों की पहचान को लेकर गंभीर मुश्किलें पैदा हुई हैं.
''कुछ शवों की पहचान के लिए परिजनों से DNA नमूने लिए जा रहे हैं. कई दिनों तक संचार व्यवस्था प्रभावित रहने के कारण परिवारों से संपर्क भी मुश्किल बना रहा. धार्मिक यात्रा पूरी होते ही मैं जल्द से जल्द नेपाल वापस लौटना चाहता हूं.''- खेमराज उपाध्याय, पोखरा नेपाल
'परिवार से नहीं हो पा रहा संपर्क बढ़ रही बेचैनी'
नेपाली तीर्थयात्री भरत भी अपने देश और परिवार की चिंता में डूबे हैं. वह गया, काशी, बद्रीनाथ और ऋषिकेश की धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, लेकिन नेपाल में आई आपदा ने उनकी यात्रा की खुशी को चिंता में बदल दिया है. उनका कहना है कि कई दिनों तक परिवार से संपर्क नहीं हो पाया. नेपाल में रास्तों और संचार व्यवस्था पर असर पड़ने से बाहर मौजूद लोगों की चिंता और बढ़ गई है.
त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए गयाजी में प्रार्थना
गयाजी में पिंडदान का विशेष धार्मिक महत्व है. यहां अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से लोग देश-दुनिया से पहुंचते हैं. लेकिन इस बार नेपाल से आए कुछ तीर्थयात्रियों के लिए पिंडदान केवल पारिवारिक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा.
नेपाल की जल-प्रलय में जान गंवाने वाले अनगिनत लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की. धार्मिक अनुष्ठान के बीच जब नेपाल का जिक्र आता है तो कई चेहरों पर चिंता और आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है.
नेपाल की त्रासदी का असर अब गयाजी के पितृपक्ष पर भी?
नेपाली धर्मशाला और गयापाल पंडों से जुड़े लोगों के अनुसार, पितृपक्ष के दौरान नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गयाजी पहुंचते हैं. स्थानीय स्तर पर अनुमान है कि सामान्य वर्षों में यह संख्या 40 से 50 हजार तक हो सकती है. नेपाल से आने वाले श्रद्धालु पिंडदान के साथ स्थानीय दुकानदारों और सेवा क्षेत्र से भी जुड़े होते हैं. नेपाली तीर्थयात्रियों की आवाजाही कम होने पर इसका असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.
लगातार दूसरे साल चिंता में गयापाल पंडे
गयापाल पंडों का कहना है कि नेपाल की स्थिति का असर तीर्थयात्रा पर पड़ना स्वाभाविक है. वर्ष 2025 में नेपाल की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भी यात्रियों की संख्या प्रभावित हुई थी. हालांकि इस बार आई भीषण त्रासदी के कारण कितने श्रद्धालु अपनी यात्रा रद्द करेंगे, इसकी स्पष्ट तस्वीर अभी आने वाले दिनों में सामने आएगी.
प्राकृतिक त्रासदी ने खड़ी की नई चिंता
नेपाली तीर्थयात्रियों से जुड़े लोगों के सामने दोहरी भावना है. पहली, नेपाल की तबाही और वहां जान गंवाने वाले लोगों का गहरा दुख और दूसरी, आने वाले पितृपक्ष में तीर्थयात्रियों की संभावित कमी की चिंता.
छोटे कारोबारियों की भी नजर नेपाल पर
गया शहर में नेपाली धर्मशाला के आसपास फूल-माला, वस्त्र, मिठाई और पूजन सामग्री बेचने वाले छोटे दुकानदार भी नेपाल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. तीर्थयात्रियों की संख्या कम होती है तो इसका सीधा असर इन छोटे कारोबारियों की बिक्री पर पड़ सकता है. पितृपक्ष का मेला स्थानीय कारोबार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और नेपाल से आने वाले श्रद्धालु इसका एक अहम हिस्सा होते हैं.
गयाजी में संस्कार नेपाल में अपनों की तलाश
नेपाल की जल-प्रलय ने इन नेपाली तीर्थयात्रियों की धार्मिक यात्रा को भी चिंता और पीड़ा से भर दिया है. गयाजी में वे अपने पितरों के मोक्ष की कामना कर रहे हैं, लेकिन मन में एक ही सवाल है, नेपाल में उनके अपने सुरक्षित हैं या नहीं?
नेपाल में चल रहा रेस्क्यू गयाजी में धार्मिक अनुष्ठान : किसी के गांव के लोग लापता हैं, कोई परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहा है और किसी को शवों की पहचान के लिए चल रही DNA जांच की खबर बेचैन कर रही है. लेकिन इन दोनों के बीच नेपाली श्रद्धालुओं का मन लगातार अपने घर, अपने गांव और अपने लापता लोगों को खोज रहा है.
1,127 मौतें, 4,858 लोग अब भी लापता
नेपाल पुलिस के 2 सितंबर 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,127 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि 4,858 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. हजारों सुरक्षाकर्मी और राहत दल प्रभावित इलाकों में खोज अभियान चला रहे हैं. बचावकर्मियों को नदी किनारों और दूर-दराज के इलाकों से लगातार शव मिल रहे हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है.
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