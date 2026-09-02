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नेपाल जल-प्रलय का दर्द लेकर गयाजी पहुंचे पिंडदानी, बोले- 'हमारे इलाके के लोग लापता, DNA टेस्ट से शवों की पहचान'

जल प्रलय में मारे गए अपनों के लिए पिंडदान करते नेपाली नागरिक ( ETV Bharat )

गया : ''मेरे गांव के तीन लोग हैं उसमें से एक की डेड बॉडी मिली है. तीनों के परिवार 'मेरा है-मेरा है' कह रहे हैं, अब उनका डीएनए टेस्ट होगा.'' खेमराज उपाध्याय ने नेपाल के जल प्रलय के बाद की त्रासदी की दर्दनाक कहानी बताई. इस जल प्रलय ने पूरे देश और दुनिया को झकझोर दिया. खुशकिस्मत रहे वो लोग जो किसी तरह बचकर निकल आए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको प्रकृति के भीषण प्रकोप का सामना करते हुए जान गंवानी पड़ी. उनमें से कई ऐसे लोगों का शव है जिनकी शिनाख्त भी करना मुश्किल है. एक ही शव के लिए तीन-तीन चार-चार दावेदार हैं. ऐसी हालत में नेपाल से गया पहुंचे नेपाली नागरिकों ने अपनों और विनाशकारी फ्लैश फ्लड में मारे गए लोगों की आत्मशांति के लिए पिंडदान किया. चेहरे से नहीं DNA से पहचान बना आखिरी सहारा नेपाल की इस त्रासदी की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई शवों की पहचान सामान्य तरीके से संभव नहीं हो पा रही है. कई शव पानी और मलबे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण परिजन तक उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं. ऐसे मामलों में अधिकारियों को DNA और अन्य फोरेंसिक जांच का सहारा लेना पड़ रहा है. नेपाल पुलिस ने बड़ी संख्या में अज्ञात शवों का विवरण भी जारी किया है, ताकि परिजन अपने लापता लोगों की पहचान में मदद कर सकें. पिंडदान करते नेपाली नागरिक (ETV Bharat) "मेरे गांव के तीन लोग वहां थे. किसी एक का शव बरामद हुआ है. तीनों परिवार के लोग अपना-अपना दावा कर रहे हैं. लेकिन अब उसका फैसला डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद होगा. कई लोग फ्लैश फ्लड का शिकार हो गए हैं. अभी भी वहां सर्चिंग चल रही है. धीरे-धीरे लोगों के शव मिल रहे हैं. मृतकों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है."- खेमराज उपाध्याय, नेपाल से आए पिंडदानी मन और आंखें नेपाल में लेकिन गयाजी में पिंडदान इसी भयावह त्रासदी के बीच नेपाल के पोखरा और अन्य इलाकों से कई श्रद्धालु अपने पितरों और पूर्वजों के पिंडदान के लिए गयाजी पहुंचे हैं. धार्मिक अनुष्ठान पूरे हो रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा है, लेकिन इन श्रद्धालुओं का मन बार-बार नेपाल लौट रहा है. मोबाइल फोन पर आने वाली हर खबर उन्हें बेचैन कर रही है. कोई अपने परिवार की चिंता में है तो किसी को गांव और पड़ोस के लापता लोगों की फिक्र सता रही है. 'हमारे इलाके के कई लोग मिसिंग हैं...' नेपाल से आईं तीर्थयात्री प्रीति उपाध्याय नम आंखों के साथ बताती हैं कि उनके इलाके के कई लोगों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. प्रीति के अनुसार, नेपाल में आई इस त्रासदी के बाद कई परिवार अपने प्रियजनों को खोज रहे हैं. नेपाल से भारत के गयाजी आए पिंडदानी (ETV Bharat) ''गांव और आसपास के लोगों के लापता होने की खबरों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है. कुछ लोगों के शव मिलने की सूचनाएं भी सामने आई हैं. गयाजी में पिंडदान के दौरान आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए भी मैने प्रार्थना की है.''- प्रीति उपाध्याय, नेपाली तीर्थयात्री 'हम गयाजी में हैं लेकिन दिल नेपाल में अटका है' एक अन्य नेपाली तीर्थयात्री खेमराज उपाध्याय कहते हैं कि वह गयाजी जरूर पहुंचे हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान नेपाल में चल रही त्रासदी पर है. उनके मुताबिक, कई शवों की पहचान को लेकर गंभीर मुश्किलें पैदा हुई हैं. ''कुछ शवों की पहचान के लिए परिजनों से DNA नमूने लिए जा रहे हैं. कई दिनों तक संचार व्यवस्था प्रभावित रहने के कारण परिवारों से संपर्क भी मुश्किल बना रहा. धार्मिक यात्रा पूरी होते ही मैं जल्द से जल्द नेपाल वापस लौटना चाहता हूं.''- खेमराज उपाध्याय, पोखरा नेपाल गया का मंदिर (ETV Bharat) 'परिवार से नहीं हो पा रहा संपर्क बढ़ रही बेचैनी'