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'चारों तरफ लाश ही लाश' नेपाल त्रासदी की कहानी, मौत को करीब से देखकर लौटे बेतिया के 3 मजदूरों की जुबानी

'हालात इतने भयावह थे कि कुछ देर के लिए चारों तरफ धुएं जैसा छा गया. कुछ दिखाई नहीं दे रहा था.' नेपाल का खौफनाक मंजर.

NEPAL FLOOD
नेपाल का खौफनाक मंजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 29, 2026 at 2:13 PM IST

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पश्चिम चंपारण : नेपाल के जल प्रलय में सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए हैं. हजारों लोग अब भी लापता है. रसुवा जिले में आई इस प्राकृतिक आपदा में कई ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने मौत को काफी करीब से देखा. जल प्रलय के बीच फंसे बिहार के पश्चिम चंपारण के चार मजदूर आखिरकार सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं.

करीब दो दिनों के सफर के बाद जब चारों मजदूर शुक्रवार देर शाम अपने घर पहुंचे तो परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े. परिवार ने राहत की सांस ली. लेकिन इस पूरी घटना की सबसे दर्दनाक तस्वीर यह है कि इन मजदूरों के साथ काम करने वाले तीन लोग अब भी लापता हैं. उनके परिवारों में मातम पसरा हुआ है और परिजन अपनों की सलामती की आस लगाए बैठे हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

नेपाल से 4 लोग सुरक्षित लौटे : आपदा के बीच फंसे पश्चिम चंपारण के मजदूरों को नेपाली सेना की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाला गया. इसके बाद करीब दो दिनों के सफर के बाद चारों मजदूर अपने घर पहुंचे. सुरक्षित घर लौटने वालों में चनपटिया प्रखंड के पूर्वी तुरहापट्टी पंचायत के वार्ड नंबर-1 निवासी नेयाज मियां, सलमान आलम, जबारूल आलम उर्फ शिबू आलम और रामनगर थाना क्षेत्र के मेहदी हसन शामिल हैं.

खुद लौटा.. पिता नहीं : नेपाल की तबाही से बचकर घर लौटे तीन लोगों से ईटीवी भारत संवाददाता जितेन्द्र गुप्ता ने बात की. उन्होंने जो खौफनाक आपबीती सुनाई वो वाकई दिल दहला देने वाली है. इसमें एक बेटे के सामने ही बाढ़ के सैलाब में पिता का हाथ छूट गया. रसुवा के धुन्चे क्षेत्र में 26 अगस्त को अचानक आई भीषण बाढ़ को याद कर उनके रौंगटे खड़े हो जाते हैं.

नेपाल से लौटे लोगों ने सुनाई आपबीती (ETV Bharat)

'हम लोग ऊंचाई की तरफ भाग रहे थे' : घर लौटे 18 वर्षीय सलमान आलम ने नेपाल की उस भयावह घटना को याद करते हुए बताया कि जहां वे लोग काम कर रहे थे, वहां एक कमरे में करीब सात लोग रहते थे. घटना के वक्त कुछ मजदूर कमरे में ही मौजूद थे. सलमान के मुताबिक, सुबह करीब 9:30 बजे अचानक धुएं की तरह पानी का सैलाब उनकी तरफ आया. देखते ही देखते पानी तेजी से बढ़ने लगा. हालात को समझते ही वे लोग जान बचाने के लिए ऊंचाई की तरफ भागे.

सलमान ने बताया कि ''पानी इतनी तेजी से आया कि कुछ देर के लिए पूरा इलाका धुंधला हो गया. चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था. आसपास क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. अपनी जान बचाने के लिए लगातार ऊंचाई की तरफ भागता रहा. इसी दौरान एक व्यक्ति मिला और उसके साथ मैं और ऊपर की तरफ चला गया. इसी वजह से जान बच सकी.''

''मेरी जान तो बच गई लेकिन पिता का हाथ छूट गया. जब मैंने पीछे देखा तो मेरे पिता लापता थे. पानी का बहाव इतना तेज था कि पिता का कुछ पता नहीं चला. कुछ देर बाद जब पानी का सैलाब कम हुआ तो बचे हुए लोगों ने साथियों की तलाश शुरू की. हमारे साथ काम करने वाले तीन मजदूरों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है.''- सलमान आलम, नेपाल त्रासदी से लौटा युवक

घर में चूल्हा तक नहीं जला : सलमान तो घर लौट आया, लेकिन उसके पिता अरमान अंसारी अभी तक वापस नहीं आए हैं. पति के लापता होने की खबर से शहरून खातून और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. घर में चूल्हा तक नहीं जला है. परिवार लगातार अरमान के सुरक्षित लौटने की उम्मीद लगाए बैठा है.

कौन-कौन हैं लापता? : इस हादसे के बाद चनपटिया के तुरहापट्टी वार्ड नंबर-1 में रहने वाले मजदूरों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. मुख्तार मियां के परिवार में भी चिंता का माहौल है. उनके दो बेटे और एक बेटी हैं. हादसे के बाद से परिवार के लोग अपने लापता परिजन की तलाश और सुरक्षित वापसी की उम्मीद में परेशान हैं. दूसरी तरफ समीर अंसारी भी अब तक लापता बताए जा रहे हैं. समीर अविवाहित हैं और पांच भाइयों में सबसे छोटे हैं. उनके लापता होने की खबर के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

Nepal Flood
अपनों की राह तकते परिवार वाले (ETV Bharat)

'दूसरी तरफ जाने के कारण जान बच गई' : नेपाल से सुरक्षित लौटे मजदूर नेयाज आलम ने बताया कि वे सभी करीब सात-आठ लोग साथ में थे. लेकिन घटना के समय वह दूसरी साइट पर काम करने गया हुआ था. इसी वजह से उसकी जान बच गई. जब उसे बाढ़ और अपने साथियों के फंसे होने की जानकारी मिली तो वह उन्हें देखने के लिए मौके पर पहुंचा. वहां का मंजर देखकर उसके भी होश उड़ गए.

''अचानक आए पानी के सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था. पानी करीब 20 फीट तक ऊपर आ गया था. ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई की तरफ भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था.''- नेयाज मियां, नेपाल से लौटा मजदूर

'चारों तरफ लाश ही लाश बिखरा हुआ था' : अपने घर सुरक्षित लौटे जवारुल आलम ने बताया कि जब तूफान आया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और धुआं ही धुआं था. पानी का बहाव इतना तेज था कि जो भी लोग उसकी चपेट में आ रहे थे वह सभी पानी में बह जा रहे थे. मैं किसी तरह जान बचाकर ऊपर भागा. 1 घंटे बाद जब पानी का बहाव कम हुआ तो मैंने देखा कि चारों तरफ लाश ही लाश बिखरा हुआ है. मौत का ऐसा मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा था.

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