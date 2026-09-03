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नेपाल की बाढ़ का बिहार इंपैक्ट: हर दिन लगभग 105 करोड़ का नुकसान, ₹50258 करोड़ के व्यापार पर संकट

नेपाल की विनाशकारी बाढ़ से बिहार-नेपाल के व्यापार, सप्लाई चेन और पर्यटन पर कितना प्रभावित है? खबर में पढ़ें, रिपोर्ट- डॉ रंजीत कुमार

बिहार-नेपाल के व्यापार पर आपदा का कितना असर?
बिहार-नेपाल के व्यापार पर आपदा का कितना असर? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 7:18 PM IST

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पटना : नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और फ्लैश फ्लड का असर अब सीमा पार बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. नेपाल के लिए भारत से व्यापार का सबसे अहम प्रवेश द्वार रक्सौल-बीरगंज कॉरिडोर है. ऐसे में नेपाल के भीतर सड़क, पुल और सप्लाई नेटवर्क लंबे समय तक बाधित रहने पर इसका असर बिहार के ट्रांसपोर्ट, गोदाम, पेट्रोल पंप, होटल, छोटे कारोबारियों, कृषि बाजार और उद्योगों तक पहुंच सकता है.

रक्सौल लैंड पोर्ट से एक साल में कारोबार

लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी LPAI के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में रक्सौल लैंड पोर्ट से कुल ₹38,425.95 करोड़ का व्यापार दर्ज किया गया. यह कॉरिडोर भारत-नेपाल के द्विपक्षीय व्यापार के साथ-साथ तीसरे देशों से जुड़े व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. नेपाल की बड़ी आबादी तक खाद्यान्न, पेट्रोलियम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भारतीय सीमा से होकर पहुंचती है. इसलिए नेपाल के भीतर परिवहन व्यवस्था बाधित होने का सीधा दबाव रक्सौल बॉर्डर के कारोबार पर पड़ सकता है.

नेपाल की बाढ़ का बिहार के कारोबार पर कितना इंपैक्ट? देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

दो लाख से अधिक कार्गो वाहनों की आवाजाही

वर्ष 2025-26 में रक्सौल-बीरगंज ट्रेड कॉरिडोर से करीब 2,19,210 कार्गो वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई. यह संख्या बताती है कि सीमा का यह रास्ता केवल व्यापारिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवरों, मजदूरों और स्थानीय कारोबारियों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है. नेपाल में सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने से यदि ट्रकों की आवाजाही कम होती है, तो उसका असर सीमा के दोनों ओर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ना तय है.

औसतन हर दिन ₹105 करोड़ का व्यापार

रक्सौल लैंड पोर्ट के वार्षिक व्यापार को मासिक और दैनिक औसत में देखें तो यहां से हर महीने करीब ₹3,202 करोड़ और प्रतिदिन लगभग ₹105 करोड़ का व्यापार होता है. हालांकि वास्तविक आर्थिक नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि नेपाल के भीतर सड़क और सप्लाई नेटवर्क कितने दिनों तक बाधित रहता है और सीमा से आगे माल ढुलाई सामान्य होने में कितना समय लगता है.

नेपाल की बाढ़ का बिहार इंपैक्ट
नेपाल की बाढ़ का बिहार इंपैक्ट (ETV Bharat)

इन जरूरी सामानों की सप्लाई पर सबसे अधिक असर

रक्सौल के रास्ते नेपाल भेजे जाने वाले प्रमुख सामानों में पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और स्टील, मोटर वाहन और उनके पार्ट्स, मशीनरी, मशीन पार्ट्स, दवाएं, चावल और अन्य खाद्यान्न शामिल हैं. वहीं नेपाल से भारत आने वाले प्रमुख उत्पादों में जूट, पेय पदार्थ, रिफाइंड पामोलीन, लेड और आयुर्वेदिक उत्पाद शामिल हैं. इसका मतलब यह है कि सीमा पार परिवहन बाधित होने का असर केवल ट्रकों की संख्या पर नहीं पड़ेगा. फ्यूल सप्लाई, दवा कारोबार, ऑटोमोबाइल सेक्टर, उद्योग, खाद्य बाजार और रिटेल कारोबार भी प्रभावित हो सकते हैं.

टूटे सड़क-पुल से सप्लाई चेन पर दबाव

नेपाल में बाढ़ के कारण कई इलाकों में सड़क और पुलों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं. इससे भारत से भेजे गए सामान को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने में देरी हो रही है. हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के सोनौली बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतारें देखने को मिली थीं. यह स्थिति बताती है कि नेपाल के भीतर सड़क नेटवर्क बाधित होने पर भारतीय निर्यातकों और ट्रांसपोर्टरों के सामने तत्काल संकट खड़ा हो सकता है.

रक्सौल बॉर्डर आवाजाही प्रभावित
रक्सौल-नेपाल बॉर्डर आवाजाही प्रभावित (ETV Bharat)

जोगबनी-बिराटनगर कॉरिडोर भी बिहार के लिए अहम

बिहार का दूसरा प्रमुख नेपाल व्यापार मार्ग जोगबनी-बिराटनगर कॉरिडोर है. LPAI के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में जोगबनी लैंड पोर्ट से ₹11,833.08 करोड़ का व्यापार हुआ और करीब 1,09,551 कार्गो वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई. इस मार्ग से भी लोहा-स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न, मशीनरी और वाहन संबंधी सामानों का बड़ा कारोबार होता है.

दोनों बॉर्डर मिलाकर ₹50,258 करोड़ का कारोबार

रक्सौल और जोगबनी, दोनों प्रमुख लैंड पोर्ट के व्यापार को मिलाएं तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार के इन दो नेपाल व्यापार मार्गों से करीब ₹50,258.03 करोड़ का कारोबार हुआ. नेपाल की मौजूदा प्राकृतिक आपदा लंबे समय तक जारी रहती है तो इतने बड़े व्यापारिक नेटवर्क पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है.

पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने लगा असर

नेपाल की खराब होती कनेक्टिविटी का असर पर्यटन क्षेत्र पर भी दिखाई देने लगा है. काठमांडू और पोखरा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या प्रभावित होने की आशंका है. बस सेवाओं और सड़क संपर्क में बाधा आने से बिहार के टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, टैक्सी संचालक, होटल और सीमा क्षेत्र के रेस्तरां का कारोबार भी प्रभावित हो सकता है.

टूर ऑपरेटर बोले- 'बुकिंग पर लगा ब्रेक'

पटना के टूर एंड ट्रैवल्स कारोबारी संजीव कुमार के अनुसार नेपाल की मौजूदा स्थिति के कारण पर्यटन कारोबार पर असर पड़ा है. उनके मुताबिक पहले हर महीने बड़ी संख्या में लोग नेपाल टूर पैकेज लेकर जाते थे, लेकिन अब नई बुकिंग और वाहनों की मांग में कमी आई है.

''नेपाल में आई जल आपदा के कारण पर्यटन कारोबार में करीब 15 से 20 प्रतिशत तक गिरावट महसूस की जा रही है और पर्यटक फिलहाल नेपाल यात्रा से परहेज कर रहे हैं.''- संजीव कुमार, टूर एंड ट्रैवल्स कारोबारी

व्यापार में 50 प्रतिशत तक गिरावट की आशंका

CAIT के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उद्योगपति कमल नोपानी ने भी भारत-नेपाल व्यापार में संभावित रुकावट को लेकर चिंता जताई है. उनके अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण वाणिज्यिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और बिहार के किसान भी चिंतित हैं. नेपाल बिहार के कृषि उत्पादों का एक महत्वपूर्ण बाजार है. ऐसे में निर्यात प्रभावित होने पर किसानों को उचित कीमत मिलने में भी दिक्कत हो सकती है. कारोबारी आकलन के अनुसार नेपाल जाने वाले कुछ उत्पादों की आवाजाही में 50 प्रतिशत तक कमी आने की आशंका जताई जा रही है.

''नेपाल में प्राकृतिक आपदा के वजह से वाणिज्य व्यापार प्रभावित हुआ है. खासकर बिहार के किसान चिंतित हैं कि उनके उत्पाद फ्रिक्वेंटली नेपाल नहीं जा सकेंगे. उचित कीमत भी नहीं मिल सकेगी. बिहार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो नेपाल के शहरी क्षेत्र के व्यापारी हैं वह पहाड़ी क्षेत्र में सामान नहीं बेच पा रहे हैं. जब बेचेंगे ही नहीं तो खरीदें कहां. ये हाल लंबे समय तक बना रहने का अनुमान है.''- उद्योगपति कमल नोपानी, CAIT के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

उद्योगपति कमल नोपानी, CAIT के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
उद्योगपति कमल नोपानी, CAIT के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (ETV Bharat)

नेपाल बिहार के निर्यात का सबसे बड़ा बाजार

FIEO के 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के कुल निर्यात में नेपाल सबसे बड़ा बाजार रहा और राज्य के लगभग 83.46 प्रतिशत निर्यात का गंतव्य नेपाल था. नेपाल भेजे जाने वाले प्रमुख उत्पादों में हाई-स्पीड डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, चावल, अन्य अनाज, मांस, दवाएं, आयरन-स्टील, मशीनरी और अन्य औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं. बिहार के निर्यात में हाई-स्पीड डीजल का हिस्सा करीब 713.04 मिलियन डॉलर, पेट्रोल 308.69 मिलियन डॉलर, फ्रोजन बोनलेस मीट 191.55 मिलियन डॉलर और एटीएफ करीब 120.21 मिलियन डॉलर का रहा.

किसानों से लेकर उद्योग तक पड़ सकता है असर

नेपाल के लिए बिहार केवल एक ट्रांजिट रूट नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सप्लायर भी है. कृषि उत्पादों से लेकर पेट्रोलियम और औद्योगिक सामान तक बड़ी मात्रा में नेपाल भेजे जाते हैं. सीमा पार मांग और परिवहन व्यवस्था कमजोर पड़ने पर किसानों को बाजार मिलने में दिक्कत हो सकती है. दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कंपनियां, कस्टम क्लियरिंग एजेंट, वेयरहाउस संचालक और सीमा क्षेत्र के स्थानीय कारोबारियों की आमदनी पर भी असर पड़ सकता है.

अर्थशास्त्री ने जताई बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका

अर्थशास्त्री डॉ. विद्यार्थी विकास के अनुसार बिहार और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं. उनका आकलन है कि बिहार से नेपाल को बड़े पैमाने पर खाद्यान्न और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति होती है. उन्होंने आशंका जताई कि यदि संकट लंबे समय तक बना रहा तो कार्गो वाहनों की आवाजाही में भारी कमी आ सकती है. और बिहार को आने वाले महीनों में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

''भारत से हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक नेपाल जाते हैं और इनमें बिहार से यात्रा करने वालों की हिस्सेदारी भी महत्वपूर्ण है. यदि नेपाल की सड़क और पर्यटन व्यवस्था सामान्य होने में लंबा समय लगता है तो बिहार से नेपाल जाने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है. इसका सीधा असर टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों, होटल कारोबार और वाहन सेवाओं पर पड़ेगा.''-डॉ. विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

डॉ. विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री
डॉ. विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री (ETV Bharat)

बिहार के लिए व्यापार के साथ बाढ़ का भी खतरा

नेपाल की प्राकृतिक आपदा का असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं है. नेपाल से निकलने वाली नदियों में जलस्तर बढ़ने पर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है. नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और अचानक जलस्तर बढ़ने की स्थिति गंडक समेत कई नदी प्रणालियों के माध्यम से बिहार तक असर डाल सकती है. ऐसे में बिहार के लिए चुनौती दोहरी है- एक तरफ सीमा व्यापार और सप्लाई चेन, दूसरी तरफ नदियों का बढ़ता जलस्तर.

सीमा की अर्थव्यवस्था पर सबसे पहले पड़ेगी मार

रक्सौल और आसपास का स्थानीय बाजार सीमा व्यापार से सीधे जुड़ा हुआ है. ट्रकों की आवाजाही कम होते ही सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कंपनियां, ड्राइवर, लोडिंग-अनलोडिंग मजदूर, गोदाम संचालक और पेट्रोल पंप प्रभावित होंगे. इसके बाद होटल, ढाबे, रेस्तरां, छोटे दुकानदार और स्थानीय बाजार पर भी असर दिखाई दे सकता है. नेपाल जाने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आने से पर्यटन आधारित कारोबार पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा.

नेपाल की आपदा बिहार के लिए आर्थिक चेतावनी

नेपाल की विनाशकारी बाढ़ ने यह साफ कर दिया है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और सीमा क्षेत्रों की गतिविधियां कितनी गहराई से एक-दूसरे से जुड़ी हैं. रक्सौल और जोगबनी के जरिए सालाना ₹50 हजार करोड़ से अधिक का व्यापार होने के कारण नेपाल की सड़क और सप्लाई व्यवस्था में लंबी रुकावट बिहार के लिए भी बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकती है. फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नेपाल में सड़क, पुल और सप्लाई नेटवर्क कितनी जल्दी सामान्य होते हैं. स्थिति जितनी लंबी खिंचेगी, बिहार के व्यापार, कृषि निर्यात, ट्रांसपोर्ट और पर्यटन पर दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा.

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