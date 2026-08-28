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नेपाल की बाढ़ में भोपाल में रह रहे परिवार के रिश्तेदार, 72 घंटे बाद भी जोड़े का नहीं सुराग

20 साल से भोपाल में रह रहे परिवार पर टूटा दूखों का पहाड़, फैमिली के 2 बेटे और उनकी पत्नियां लापता. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

Nepal Flood Impact Bhopal Family
नेपाल की बाढ़ में भोपाल में रह रहे परिवार के रिश्तेदार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 3:57 PM IST

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भोपाल: नेपाल में भीषण बाढ़ से आई तबाही का असर मध्य प्रदेश के भोपाल तक दर्ज हुआ है. भोपाल के कोलार इलाके में रहने वाले नेपाली परिवार के चार रिश्तेदार इस बाढ़ में फंसे हैं और 72 घंटे बाद भी उनकी कोई खबर नही मिली है. गोसाईंकुंडा तीर्थ पर दर्शन के लिए जा रहे इस एक परिवार के दो जोड़े इस बाढ़ में लापता हैं. परिवार की भोपाल में रह रही सदस्य देवकी अधिकारी ने बताया कि, ''मेरी मौसी सास के दोनों बेटे और दोनों बहुओं का कोई पता नहीं चल पा रहा है.'' देवकी अधिकारी का परिवार करीब बीस साल पहले भोपाल में आकर बस गया था. लेकिन रिश्तेदार अब भी नेपाल में रहते हैं.

परिवार के 29 नहीं सिर्फ चार लोग हैं लापता
देवकी अधिकारी बीस साल पहले अपने पति विष्णु अधिकारी के साथ भोपाल आकर बस गईं थी. अभी नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद जब उन्हें पता चला कि इस बाढ़ में उनके अपने रिश्तेदार भी गायब हैं. उन्होंने बताया कि, ''उनकी मौसी सास के बेटे कृष्णा खनाल और राजका खनाल पूर्णिमा पर गोसाईकुंडा तीर्थ करने गए हैं. वे बताती हैं पूर्णिमा पर ये दर्शन जोड़े से होते हैं इसलिए बेटों के साथ बहुएं भी गई हुई हैं.

नेपाली समाज पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि जुटाएगा (ETV Bharat)

72 घंटे बीत गए हैं लेकिन उनकी अब तक कोई खबर नहीं मिली है. जैसे गाड़ी करके आमतौर पर दर्शन करने के लिए गांव के लोग जाते हैं. गाड़ी करके गांव के 29 लोग गए थे. जिसमें मेरी मौसी सास के दोनों बेटे और बहू भी हैं.'' उनके बेटे उत्सव बताते हैं, ''दस घंटे का रास्ता है. तीर्थ करने गए थे भैया और भाभी. मीडिया से फेसबुक से जब पता चला कि गायब हैं तो हम लोगों ने रिश्तेदारों को फोन लगाया.''

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72 घंटे बाद भी जोड़े का नहीं सुराग (ETV Bharat)

नेपाली समाज पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि जुटाएगा
इधर, मध्य प्रदेश में रह रहे नेपाली समाज के लोग बाढ़ में फंसे लोगों के मदद केलिए एकजुट हो गए हैं. नेपाली समाज के अध्यक्ष लोकमणि घिमिरे ने बताया कि ''नेपाल की बाढ़ की वजह से जो जन और धन की हानि हुई है वह बेहद दुखद है. लेकिन नेपाली समाज इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है. पीड़ितों की मदद के लिए समाज राहत राशि भी जुटा रहा है. ताकि आर्थिक रुप से भी इनकी मदद हो सके. बाढ़ में मृतक हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई. जिसमें नेपाली समाज के लोगों ने दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की.''

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