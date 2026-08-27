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नेपाल की बाढ़ ने बढ़ाई टेंशन: क्या सुरक्षित हैं हमारे पहाड़ी प्रोजेक्ट्स? CSIR-CBRI निदेशक ने दी बड़ी चेतावनी

गुरुवार, 27 अगस्त 2026 को नेपाल के नुवाकोट ज़िले में त्रिशूली नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद मलबे में आंशिक रूप से दबा एक घर. ( IANS )