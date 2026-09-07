इंसान को अपना भोजन बनाती है यह मछली, जानिये आपके लिए कितनी खतरनाक?
क्या नेपाल से बाढ़ के पानी में बहकर आयी गूंछ मछली खतरनाक है? जानिये क्या कहते हैं विशेषज्ञ. रिपोर्ट- अटल बिहारी
Published : September 7, 2026 at 1:42 PM IST
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिले में इन दिनों एक अजीब घटना चर्चा में है. नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद यहां की गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी में बहकर विशालकाय और दुर्लभ जलीय जीव आ रहे हैं. स्थानीय मछुआरों के जाल में लगातार भारी-भरकम मछलियां फंस रही हैं. इस विचित्र और भारी मछली को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है.
कहां से आ रही मछली?
इस अनोखी मछली का नाम गूंछ मछली है. दरअसल, नेपाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी भोटेकोसी से त्रिशूली नदी में आया है. वहां से यह पानी नारायणी यानी गंडक नदी होते हुए भारत की सीमा में पहुंचा. इसके बाद यह पानी बिहार के वाल्मिकीनगर के पास गंडक नदी में प्रवेश कर गया.
नेपाल के जलाशयों और बांधों के टूटने के कारण तिब्बती व हिमाचली नस्ल की मछलियां मैदानी इलाकों में बहकर आ गई हैं. नेपाल में बैराज के दरवाजे खोले जाने और ग्लेशियर टूटने से यह पानी के तेज बहाव के साथ बिहार पहुंची हैं. बिहार मत्स्य विभाग के अनुसार पूरे 25 साल बाद यह मछली इस क्षेत्र में दोबारा देखी गई है.
नदी से मछली पकड़ रहे लोग
नेपाल से बहकर आ रही गूंछ मछलियों ने मंगलपुर पुल के आसपास के इलाके को एक बड़े मत्स्य केंद्र में बदल दिया है. मंगलपुर पुल गंडक नदी के मुहाने पर स्थित है. यहां नदी का पाट चौड़ा है और पानी का बहाव बेहद तेज रहता है. तटीय गांवों के सैकड़ों मछुआरे अपनी जान की परवाह किए बिना दिन-रात पुल पर डटे हुए हैं. उफनती नदी से गूंछ मछलियों को निकाल रहे हैं. मछुआरे पुल की रेलिंग से जाल फेंककर मछलियों को खींच रहे हैं. कुछ लोग इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं. इन मछलियों को बाजार में बेच रहे हैं और ग्रामीण इन्हें खरीदकर खा रहे हैं.
क्या है गूंछ मछली?
गोपालगंज जिला मत्स्य पदाधिकारी अवलंब नारायण मिश्रा ने बताया कि गूंछ मछली एक अत्यंत दुर्लभ और विशालकाय जलीय जीव है. इसका वैज्ञानिक नाम बग्जरियस यारेली (गूंछ कैटफिश है. स्थानीय भाषा में इसे कुछ लोग 'राक्षसी मछली' भी कह रहे हैं. इसके अलावे इसके कई नाम हैं. बिहार-उत्तर प्रदेश में गूंछ, गोछड़ा, गोछ, पश्चिम बंगाल-बांगलादेश में बाघैर या बाघार, असम में गोरुआ या बाघमास, छत्तीसगढ़ में बोध, राजस्थान में गौंस नाम से प्रचलित है. इसके अलावे इसे राक्षसी मछली, किलर फिश, रेत शार्क, नदी का राक्षस भी कहा जाता है.
"यह आम मछलियों से बिल्कुल अलग और बहुत भारी होती है. गंडक नदी से पकड़ी जा रही इन गूंछ मछलियों का वजन 20-30 किलो से लेकर 80 किलो और 1 क्विंटल (100 किलो) तक देखा जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में इस प्रजाति को खतरनाक माना गया है." -अवलंब नारायण मिश्रा, जिला मत्स्य पदाधिकारी, गोपालगंज
कहां पायी जाती है गूंछ मछली?
गूंछ मछली मूलतः पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में चट्टानों की तलहटी में रहना पसंद करती है. यह हिमालय से निकलने वाली बर्फीली और साफ नदियों में पाई जाती है. नेपाल की काली गंडकी, नारायणी और भारत में गंडक का तेज बहाव इसका मुख्य घर है. पहाड़ी नदियों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है जो इसके जीवित रहने के लिए जरूरी है. वर्षों पहले यह गंगा और उसकी सहायक नदियों में ही पाई जाती थी.
गूंछ मछली की विशेषता
जिला मत्स्य पदाधिकारी के अनुसार इसका शरीर चपटा, सिर बड़ा, मुंह चौड़ा और नुकीले दांत होते हैं. इसके मुंह के पास लंबी मूंछें होती हैं. यह 6 से 7 फीट तक लंबी हो सकती है. यह बेहद आक्रामक मछली है जो नदी के तलछट में छिपकर शिकार करती है. अपने से छोटी जीव को निवाला बनाती है. खासकर बाढ़ के समय यह मछली खतरनाक हो जाती है.
क्या ये मछली खतरनाक है?
गोपालगंज सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ दानिश अहमद बताते हैं. सामान्यत: यह मछली जानलेवा नहीं होती, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों (बाढ़) में यह मछली स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. गूंछ मछली मांसाहारी प्रवृत्ति की होती है जिसे 'कार्नीवोरस' कहा जाता है.
नेपाल और तराई क्षेत्रों में आई बाढ़ के कारण बहुत से मृत जानवरों और इंसानों के शव नदी में बहकर आ रहे हैं. मांसाहारी होने के कारण गूंछ मछली इन दूषित पदार्थों और लाशों को खा रही है. बाढ़ के प्रदूषित जल में रहने और मृत जीवों को खाने के कारण यह मछली जीवाणुओं, विषाणुओं और कवकों से पूरी तरह संक्रमित हो चुकी है. बाढ़ के समय प्रदूषित जल में रहने के कारण इसमें बैक्टीरिया या परजीवी होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है.
"गूंछ मछली नदी के बॉटम (तलहटी) में रहती है. यह हैवी मेटल जैसे मरकरी (पारा) और लेड (सीसा) को कंज्यूम करती है. बाढ़ के पानी में बहकर आ रहे हैवी मेटल्स के कारण यह मछली इस समय काफी इनफेक्टेड हो चुकी है. ऐसी दूषित मछली का सेवन करने से इंसानी शरीर में गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं." -डॉ दानिश अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज
गूंछ मछली के फायदे-नुकसान
डॉ दानिश अहमद के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में गूंछ मछली का सेवन सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यह हैवी प्रोटीन डाइट का अच्छा स्रोत है. लेकिन वर्तमान समय में इसे खाने से फायदे के बदले सिर्फ नुकसान होगा. इनफेक्टेड गूंछ मछली को खाने से इंसानी शरीर का नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है.
"इसे खाने से लीवर की गंभीर बीमारियां और नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है. इसके अलावा पेट में गंभीर इंफेक्शन, फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. डायरिया और हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है." -डॉ दानिश अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज
बिहार सरकार ने लगायी रोक
नदी से लोगों के द्वारा मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार के मत्स्य विभाग ने सख्त एडवाइजरी भी जारी की है. जिला मत्स्य पदाधिकारी अवलंब नारायण मिश्रा ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी अज्ञात अथवा असामान्य दिखने वाली मछलियों के सेवन से पूरी तरह परहेज करें.
सरकार ने इस मछली को बाजार में खरीदने और बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. इसके साथ ही गंडक के रौद्र रूप को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलपुर पुल के पास पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है, ताकि कोई भी मछुआरा जोखिम उठाकर नदी में ना जाए. प्रशासन ने निर्देश दिया है कि यदि ऐसी मछली खाने से किसी को उल्टी या सांस की तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं. किसी भी तरह की लापरवाही ना करें.
ये भी पढ़ें:
- अंडे जैसा गोल शरीर, मछली जैसा शल्क..बिहार में हुआ दुर्लभ वन्य जीव का रेस्क्यू
- नौकरी छोड़ दो दोस्तों ने शुरू किया 12 तरह की मछलियों का पालन, आज सालाना 25 लाख की कमाई
- बंगाल से लाई जा रही थी प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की बड़ी खेप, नदी किनारे गड्ढा में गाड़ा
- सड़क पर पड़ी थी 17 साल के किशोर की लाश.. खून से सनी मछली लूटने में लगी रही भीड़