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बिहार की नदियों में लाशों का सैलाब, नेपाल में बाढ़ की तबाही की डरावनी तस्वीर

नेपाल में बाढ़ की तबाही की डरावनी तस्वीर बिहार में दिख रही है. बाढ़ का पानी अपने साथ अनगिनत शव ला रहे हैं. रिपोर्ट-अमरेश शर्मा

Nepal Flood
हाजीपुर में गंदक नदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 29, 2026 at 10:11 AM IST

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वैशाली: नेपाल में बाढ़ से तबाही मचने के बाद बिहार की नदी में काफी मात्रा में जंगली की लकड़ियों से लेकर जानवार और मनुष्य का शव बहकर आ रहे हैं. हाजीपुर में गंडक नदी के काली घाट पर मौजूद पूर्व वार्ड पार्षद सह धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य दिनेश सहनी ने बताया कि शवों की संख्या अनगिनत है. देखकर रूह कांप रही है.

नदी में बढ़ा पानी का प्रवाह: दिनेश सहनी ने बताया कि तिब्बत से चलकर नेपाल में आपदा आयी, इस कारण गंडक नदी में सबसे ज्यादा प्रवाह देखने को मिल रहा है. करीब 50 लोग गंडक नदी के कालीघाट में लकड़ी छानने के लिए नदी में उतरे थे. उसी दौरान लोगों ने देखा कि लकड़ी के साथ साथ शव भी आ रहे हैं.

हाजीपुर के प्रत्यक्षदर्शी (ETV Bharat)

"प्रशासनिक बेरुखी और लापरवाही सामने आ रही है. इतनी संख्या में इंसान के साथ-साथ जानवर के शव बहकर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस चीज को देखने वाला नहीं है." -दिनेश सहनी, पूर्व वार्ड पार्षद

मलबे के साथ आ रही लाश: यह खौफनाक तस्वीर बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी के अंदर दिखाई दे रही है. गंडक नदी में बहकर आ रहे मलबे के साथ लकड़ियां, जानवरों के शव और इंसानी शव दिखाई देने की बात सामने आई है. नदी के इस भयावह मंजर ने स्थानीय नाविकों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी दहला दिया है.

अनगिनत लाशों का सैलाब: हाजीपुर में गंडक नदी में लकड़ी छानने वाला विकास सहनी ने बताया कि नदी में जीव-जंतु और मनुष्य का भी शव देखा गया. सुबह 9 बजे के बाद से नदी में जानवर और मनुष्य का शव बहकर आने लगा है. कितने लोगों की लाश आयी, इसका अंदाजा तो नहीं, लेकिन काफी मात्रा में लाश बहकर आयी.

"इंसान के साभ भैंस, गाय, सुअर, बकड़ी शामिल है. इसके अलावे समान सब भी बहकर आया है. खौफनाक तस्वीर दिखाई दे रही है. नदी के इस भयावह मंजर ने स्थानीय नाविकों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी दहला दिया है." -विकास सहनी, नाविक

नेपाल में आई बाढ़ से भारी तबाही: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद गंडक नदी में शव और अन्य सामान बहकर भारतीय क्षेत्र तक पहुंचने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. नेपाल में आयी भयानक बाढ़ में अब तक 586 लोगों की मौत हो चुकी है.

सैकड़ों भारतीय की मौत: नेपाल NDRRMA के अनुसार 586 में 320 भारतीय नागरिक भी हैं. 2400 से अधिक लोग बाढ़ की पानी में बह गए, या लापता हैं, जिनकी अब तक कोई खबर नहीं है. नेपाल प्रशासन लगातार रेस्क्यू अभिचान चला रही है.

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हाजीपुर में गंदक नदी (ETV Bharat)

मोतिहारी का पूरा परिवार लापता: मोतिहारी के एक ही परिवार के 5 सदस्य नेपाल में लापता हैं. ये सभी लोग मोतिहारी के आदापुर थाना के छपरा गांव के रहने वाले हैं. आदापुर निवासी बुधन शाह अपने परिवार के साथ नेपाल के तरावती क्षेत्र के बतार में किराये के मकान में रहते थे.

मजदूरी से लौटे बुधन शाह का सब तबाह: जब बाढ़ आयी बुधन शाह मजदूरी करने गए थे. जब लौटे तो सबकुछ तबाह हो चुका था. घर में मौजूद मानती देवी, तीन बेटी, जिसमें आशा कुमारी और रूपा कुमारी, शादीशुदा संध्या कुमारी और संध्या की दो वर्षीय बेटी आयुषी कुमारी बाढ़ के प्रचंड बहाव में बह गईं.

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