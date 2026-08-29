ETV Bharat / bharat

बिहार की नदियों में लाशों का सैलाब, नेपाल में बाढ़ की तबाही की डरावनी तस्वीर

वैशाली: नेपाल में बाढ़ से तबाही मचने के बाद बिहार की नदी में काफी मात्रा में जंगली की लकड़ियों से लेकर जानवार और मनुष्य का शव बहकर आ रहे हैं. हाजीपुर में गंडक नदी के काली घाट पर मौजूद पूर्व वार्ड पार्षद सह धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य दिनेश सहनी ने बताया कि शवों की संख्या अनगिनत है. देखकर रूह कांप रही है.

नदी में बढ़ा पानी का प्रवाह: दिनेश सहनी ने बताया कि तिब्बत से चलकर नेपाल में आपदा आयी, इस कारण गंडक नदी में सबसे ज्यादा प्रवाह देखने को मिल रहा है. करीब 50 लोग गंडक नदी के कालीघाट में लकड़ी छानने के लिए नदी में उतरे थे. उसी दौरान लोगों ने देखा कि लकड़ी के साथ साथ शव भी आ रहे हैं.

हाजीपुर के प्रत्यक्षदर्शी (ETV Bharat)

"प्रशासनिक बेरुखी और लापरवाही सामने आ रही है. इतनी संख्या में इंसान के साथ-साथ जानवर के शव बहकर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस चीज को देखने वाला नहीं है." -दिनेश सहनी, पूर्व वार्ड पार्षद

मलबे के साथ आ रही लाश: यह खौफनाक तस्वीर बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी के अंदर दिखाई दे रही है. गंडक नदी में बहकर आ रहे मलबे के साथ लकड़ियां, जानवरों के शव और इंसानी शव दिखाई देने की बात सामने आई है. नदी के इस भयावह मंजर ने स्थानीय नाविकों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी दहला दिया है.

अनगिनत लाशों का सैलाब: हाजीपुर में गंडक नदी में लकड़ी छानने वाला विकास सहनी ने बताया कि नदी में जीव-जंतु और मनुष्य का भी शव देखा गया. सुबह 9 बजे के बाद से नदी में जानवर और मनुष्य का शव बहकर आने लगा है. कितने लोगों की लाश आयी, इसका अंदाजा तो नहीं, लेकिन काफी मात्रा में लाश बहकर आयी.