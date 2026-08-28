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नेपाल में कैसे आई विनाशकारी बाढ़? प्रोफेसर छेत्री ने कहा, नुकसान अनुमान से ज्यादा हुआ

प्रोफेसर छेत्री ने बताया कि, हो सकता है कि ल्हेंडे नदी के ऊपरी इलाकों में लगभग उसी समय बर्फ पिघली हो और लैंडस्लाइड हुआ हो.

Damage Exceeds Estimates: Nepal Disaster Management Executive Director Chhetri
नेपाल में बाढ़ के बाद की तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 8:02 PM IST

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हैदराबाद: नेपाल में अचानक आई बाढ़ से सब कुछ उजड़ गया. हालात बद से बदतर हो गए. लोग इस प्राकृतिक आपदा को लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं. हालांकि, नेपाल आपदा प्रबंधन केंद्र के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीन बहादुर पौड्याल छेत्री ने कहा कि नेपाल में आई बाढ़ में जान-माल का नुकसान अभी के अंदाजे से कहीं ज्यादा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है.

प्रोफेसर छेत्री ने कहा कि मरने वालों की संख्या एक हजार से ज्यादा होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि बहुत कम समय में बहुत बड़ी बाढ़ आई, जो शायद भूकंप या ग्लेशियर झीलों के फटने से आई होगी. हालांकि, यह पता लगाने के लिए स्टडी चल रही है कि क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई लिंक है या यह आपदा सिर्फ ग्लेशियर झील के फटने से हुई थी. उन्होंने काठमांडू से ईनाडु-ईटीवी भारत से खास बात की.

Nepal Disaster Management Executive Director Chhetri
प्रोफेसर मीन बहादुर पौड्याल छेत्री, नेपाल आपदा प्रबंधन केंद्र के कार्यकारी निदेशक ने बताया नेपाल में बाढ़ से कितना हुआ नुकसान (ETV Bharat and ANI)

'पहली बार इतनी भयानक बाढ़'
प्रोफेसर छेत्री ने बताया कि, वैसे तो इस इलाके में 2024 में बाढ़ आई है, लेकिन यह पहली बार है जब इतनी तेजी से इतनी भयानक बाढ़ आई है. फिलहाल अभी खतरा बना हुआ है क्योंकि बर्फ पिघलने से झीलों में पानी का बहाव बढ़ रहा है.

प्रोफेसर मीन बहादुर पौड्याल छेत्री ने कहा कि, यह बड़ी बाढ़ नेपाल-चीन बॉर्डर के तिब्बती हिस्से में ग्यिरोंग इलाके में रसुवागढ़ी के ऊपर लेंडे नदी सिस्टम से आई थी. ग्लेशियर की झीलों के फटने से आई इस बाढ़ में न सिर्फ कीचड़ बल्कि बड़े-बड़े पत्थर भी गिरे. नदी के दोनों किनारों पर बसे गांवों को बहुत नुकसान हुआ और जलविद्युत परियोजना तबाह हो गए.

आखिर क्या हुआ होगा?
उन्होंने कहा कि, बर्फ और चट्टानों का मलबा ल्हेंडे नदी में गिर गया. यह नदी काफी ऊंचाई पर स्थित है. ऐसा होने से यहां एक अस्थायी बांध गया और जिसने पानी के बहाव को रोक दिया. प्रोफेसर ने कहा कि, जब यह बांध टूटा, तो पानी का एक बड़ा बहाव अचानक तिमुरे और रसुवागढ़ी इलाकों की ओर बढ़ गया.

उन्होंने बताया कि, बुधवार सुबह 8:37 बजे इस इलाके में रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया. प्रोफेसर छेत्री ने बताया, "हो सकता है कि ल्हेंडे नदी के ऊपरी इलाकों में लगभग उसी समय बर्फ पिघली हो और लैंडस्लाइड हुआ हो. अभी इसकी स्टडी की जा रही है.

ये भी पढ़ें: नेपाल में बाढ़ का एक और खतरा, हाईअलर्ट जारी, 320 भारतीय लापता

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