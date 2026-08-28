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नेपाल में कैसे आई विनाशकारी बाढ़? प्रोफेसर छेत्री ने कहा, नुकसान अनुमान से ज्यादा हुआ

नेपाल में बाढ़ के बाद की तस्वीर ( ANI )

हैदराबाद: नेपाल में अचानक आई बाढ़ से सब कुछ उजड़ गया. हालात बद से बदतर हो गए. लोग इस प्राकृतिक आपदा को लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं. हालांकि, नेपाल आपदा प्रबंधन केंद्र के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीन बहादुर पौड्याल छेत्री ने कहा कि नेपाल में आई बाढ़ में जान-माल का नुकसान अभी के अंदाजे से कहीं ज्यादा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई है. प्रोफेसर छेत्री ने कहा कि मरने वालों की संख्या एक हजार से ज्यादा होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि बहुत कम समय में बहुत बड़ी बाढ़ आई, जो शायद भूकंप या ग्लेशियर झीलों के फटने से आई होगी. हालांकि, यह पता लगाने के लिए स्टडी चल रही है कि क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई लिंक है या यह आपदा सिर्फ ग्लेशियर झील के फटने से हुई थी. उन्होंने काठमांडू से ईनाडु-ईटीवी भारत से खास बात की. प्रोफेसर मीन बहादुर पौड्याल छेत्री, नेपाल आपदा प्रबंधन केंद्र के कार्यकारी निदेशक ने बताया नेपाल में बाढ़ से कितना हुआ नुकसान (ETV Bharat and ANI) 'पहली बार इतनी भयानक बाढ़'

प्रोफेसर छेत्री ने बताया कि, वैसे तो इस इलाके में 2024 में बाढ़ आई है, लेकिन यह पहली बार है जब इतनी तेजी से इतनी भयानक बाढ़ आई है. फिलहाल अभी खतरा बना हुआ है क्योंकि बर्फ पिघलने से झीलों में पानी का बहाव बढ़ रहा है.